В судостроительных компаниях РФ заканчиваются ключевые детали – СМИ

Из-за санкций против РФ в российских судостроительных корпорациях заканчиваются ключевые детали. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники.

За неимением важных деталей, например, двигателей, в России задерживается или останавливается производство танкеров и судов, которые необходимы для транспортировки нефти и грузов.

В издании напоминают, что после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году США и Европа применили санкции против страны-агрессора, так что это негативно повлияло на судостроение.

В частности, последствия ограничительных мер и системные проблемы с получением оборудования и иностранных специалистов ощутила государственная компания "Объединенное судостроение" (ОСК), которая находится под западными санкциями с 2014 года.

Также санкции коснулись судостроительного комплекса "Звезда".

Вышеупомянутые предприятия производят на внутренний рынок судна от атомных подлодок и фрегатов до ледоколов и пассажирских судов.

В 2020 году ОСК компания поставила 17 судов, в 2021 году –16. Впрочем, в прошлом году в корпорации смогли построить лишь четыре, ведь у них возникли проблемы с поставкой немецких винтов.

Руководители российских компаний заявили, что пытаются изготовить некоторые из отсутствующих деталей самостоятельно или заменить их импортом из Китая, впрочем, изменение цепочек поставок в судостроении требует времени и увеличивает затраты.

Один из менеджеров в "Звезде" посетовал, что отсутствие импортных двигателей влияет на скорость производства на заводе, а создание некоторых деталей внутри России займет несколько лет.

Напомним, в России обеспокоены тем, что крупные китайские компании, такие как Huawei, начинают доминировать на российском рынке и могут представлять риск для информационной безопасности.

Европейские чиновники, знакомые внутренней ситуацией в РФ, заявили, что Россия загнала себя в угол, поскольку пытается производить передовые технологии внутри страны и была отрезана от других внешних рынков после вторжения в Украину.

Российские поставки военных товаров в Индию приостановились, поскольку страны пытаются найти платежный механизм, не нарушающий санкции Соединенных Штатов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против 40 физических и 382 юридических лиц.

Также в апреле Сейм Литвы ввел санкции против россиян и белорусов.

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