В суднобудівних компаніях РФ закінчуються ключові деталі - ЗМІ

Через санкції проти РФ в російських суднобудівних корпораціях закінчуються ключові деталі. Про це повідомило видання The Wall Street Journal, посилаючись на поінформовані джерела.

Через брак важливих деталей, наприклад, двигунів, в Росії затримується або зупиняється виробництво танкерів і суден, які необхідні для транспортування нафти і вантажів.

У виданні нагадують, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році США і Європа застосували санкції проти країни-агресора, тож це негативно вплинуло на суднобудування.

Зокрема, наслідки обмежувальних заходів і системні проблеми з отриманням обладнання і іноземних фахівців відчула на собі державна компанія "Об'єднане суднобудування" (ОСК), яка перебуває під західними санкціями з 2014 року.

Також санкції торкнулися суднобудівного комплексу "Звєзда".

Вищезгадані підприємства виробляють на внутрішній ринок судна від атомних підводних човнів і фрегатів до криголамів і пасажирських суден.

У 2020 році ОСК компанія поставила 17 суден, у 2021 році -16. Втім торік в корпорації змогли побудувати лише чотири, адже в них виникли проблеми з поставкою німецьких гвинтів.

Керівники російських компаній заявили, що намагаються виготовити деякі з відсутніх деталей самостійно або замінити їх імпортом з Китаю, втім зміна ланцюжків поставок у суднобудуванні вимагає часу і збільшує витрати.

Один з менеджерів в "Звєзда" поскаржився, що відсутність імпортних двигунів впливає на швидкість виробництва на заводі, а створення деяких деталей всередині Росії займе кілька років.

Нагадаємо, в Росії стурбовані тим, що великі китайські компанії, такі як Huawei починають домінувати на російському ринку та можуть становити ризик для інформаційної безпеки.

Європейські чиновники, знайомі внутрішньою ситуацією в РФ, заявили, що Росія загнала себе в кут, оскільки вона намагається виробляти передові технології всередині країни та була відрізана від інших зовнішніх ринків після вторгнення в Україну.

Російські поставки військових товарів до Індії призупинилися, оскільки країни намагаються знайти платіжний механізм, який не буде порушувати санкції Сполучених Штатів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти 40 фізичних та 382 юридичних осіб.

Також в квітні Сейм Литви запровадив санкції проти росіян і білорусів.

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