Власти возобновили транспортировку газа в Углегорскую ТЭС, но без света остаются почти 900 тысяч украинцев

Транспортировка газа в Углегорскую ТЭС после обстрелов оккупантов возобновлена работниками Оператора газотранспортных систем возобновлена. В почти 100 тысяч украинцев возобновили электроснабжение.

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Об этом сообщают пресс-службы Оператора ГТС Украины и Кабинета министров .

В ОГТСУ сообщили, что газопровод в ВУТЭС отремонтировали в течение 18 марта – он был поврежден из-за обстрелов. Теперь тепловая электростанция получила резервный источник питания. Газопровод-отвод к ГРС Углегорской ТЭС был поврежден в результате вражеских обстрелов 10 марта, однако из-за постоянных боевых действий сразу специалисты смогли лишь локализовать повреждения. ТЭС находится в Светлодарске Донецкой области.

За прошедшие сутки возобновлено электроснабжение более 96 тысяч потребителей, в частности, в Сумской, Донецкой, Запорожской и Киевской областях. Газоснабжение восстановлено 3841 потребителю. Однако на 19 марта без газоснабжения остаются более 273 тысяч потребителей. Обесточенными — более 1327 населенных пунктов, в общей сложности более 872 тысяч потребителей.

Напомним, в результате артобстрела Углегорской ТЭС без электроснабжения остался ряд ближайших населенных пунктов. Милиция открыла уголовное производство по статье "террористический акт".