Зеленский подписал закон о "прозрачном строительстве": что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №11057 об обязательной публикации смет при публичных закупках (прозрачное строительство).

Об этом говорится в карточке документа.

Закон обязывает государственных заказчиков обнародовать в электронной системе закупок Prozorro подробную информацию о ценах на стройматериалы во время закупок услуг по ремонту и строительству. Это должно способствовать более эффективному использованию бюджетных средств.

Также закон устанавливает, что неотъемлемыми приложениями к договору о закупке услуг по текущему ремонту, текущему ремонту с разработкой проектной документации, работ по строительству новых, расширению, реконструкции, капитальному ремонту и реставрации существующих объектов и сооружений производственного и непроизводственного назначения, работ по строительству объектов с разработкой проектной документации, есть документы, содержащие информацию о ценах на материальные ресурсы.

Эти документы должны прилагаться к договору о закупке независимо от вида договорной цены, включая выполнение работ по строительству автомобильных дорог или услуг по ремонту автомобильных дорог.

Кроме того, закон определяет информацию о строительных материалах, которая обязательно должна содержаться в таких документах, а именно: наименование, характеристики, единица измерения, отпускная цена, количество, стоимость транспортировки и заготовительно-складские расходы.

Таким образом, принятие закона о "прозрачном строительстве" позволит обеспечить соблюдение международного стандарта обеспечения прозрачности и подотчетности при использовании публичных средств, а обнародование документов, содержащих информацию о ценах на материальные ресурсы, будет иметь превентивную функцию и будет способствовать предотвращению коррупционных действий и злоупотреблений.

При этом прозрачность строительных закупок повысит доступность строительного рынка и конкуренцию на нем.

По словам председателя комитета ВР по антикоррупционной политике Анастасии Радиной, после вступления закона в силу все без исключения заказчики тендеров на строительство, в том числе дорожного, будут обязаны обнародовать на Prozorro цены на материальные ресурсы (сметы) в течение трех рабочих дней с даты заключения договора с подрядчиком или внесение изменений в этот договор.

"Вместе с ценами заказчики по-прежнему будут обнародовать договор со строительным подрядчиком со всеми приложениями", — добавила она.

Закон позволит сэкономить бюджетные средства и предотвратит завышение цен

Как сообщала Радина в июле, после принятия законопроекта №11057 в первом чтении, на строительные закупки за последние два года было израсходовано по меньшей мере 520 миллиардов гривен бюджетных средств.

"В 80% случаев сметы закупленных работ — закрыты и спрятаны. Заказчики обнародуют лишь общую сумму договора, которая не объясняет ничего. Когда же нам удается получить смету работ, мы часто находим там завышение цен на строительные материалы в несколько раз", — говорилось в ее сообщении.

По ее словам, законопроект №11057 обяжет заказчиков строительства обнародовать в Прозорро цены на материальные ресурсы (кирпич, деревянные бревна и т.п.) в течение трех рабочих дней с даты заключения договора с подрядчиком или внесения изменений в этот договор.

"Имеем доказательство тому, что такой подход позволяет экономить бюджетные средства и предупреждает завышение цен. В 2023 году мы обязали оборонных заказчиков обнародовать на Prozorro цены за единицу продуктов питания для военных и другие неоружные товары. По данным Счетной палаты, по меньшей мере, 8 миллиардов гривен составило уменьшение цен на соответствующие товары после введенных изменений (при совокупных расходах на питание в год в 40 миллиардов гривен)", — отметила председатель комитета.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о "прозрачном строительстве" 19 сентября 2024 года. Принятие закона поддержали 267 народных депутатов. Он будет действовать как во время правового режима военного положения в Украине, так и в мирное время.