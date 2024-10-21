Зеленський підписав закон про "прозоре будівництво": що зміниться

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11057 про обовʼязкову публікацію кошторисів при публічних закупівлях (прозоре будівництво).

Про це йдеться в картці документу.

Зазначається, що закон зобов'язує державних замовників оприлюднювати в електронній системі закупівель Prozorro детальну інформацію про ціни на будматеріали під час закупівель послуг з ремонту та будівництва. Це має сприяти більш ефективному використанню бюджетних коштів.

Також закон встановлює, що невід'ємними додатками до договору про закупівлю послуг з поточного ремонту, поточного ремонту з розробленням проектної документації, робіт з будівництва нових, розширення, реконструкції, капітального ремонту та реставрації існуючих об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, робіт з будівництва об’єктів з розробленням проектної документації, є документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси.

Ці документи мають додаватись до договору про закупівлю незалежно від виду договірної ціни, включаючи виконання робіт з будівництва автомобільних доріг чи надання послуг з ремонту автомобільних доріг.

Крім того, закон визначає інформацію про будівельні матеріали, яка обов’язково має міститись у таких документах, а саме: найменування, характеристики, одиниця виміру, відпускна ціна, кількість, вартість транспортування та заготівельно-складські витрати.

Таким чином, прийняття закону про "прозоре будівництво" дозволить забезпечити дотримання міжнародного стандарту забезпечення прозорості та підзвітності під час використання публічних коштів, а оприлюднення документів, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси матиме превентивну функцію та сприятиме запобіганню корупційним діям і зловживанням.

При цьому прозорість будівельних закупівель підвищить доступність до будівельного ринку та конкуренцію на ньому.

За словами голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної, після набрання законом чинності усі без винятку замовники тендерів на будівництво, у тому числі дорожнього, будуть зобов’язані оприлюднити на Prozorro ціни на матеріальні ресурси (кошториси) упродовж трьох робочих днів з дати укладання договору з підрядником чи внесення змін до цього договору.

"Разом з цінами замовники, як і раніше, оприлюднюватимуть договір з будівельним підрядником із усіма додатками", - додала вона.

Закон дозволить заощадити бюджетні кошти і попередить завищення цін

Як повідомляла Радіна в липні, після ухвалення законопроєкту № 11057 у першому читанні, на будівельні закупівлі за останні два роки було витрачено щонайменше 520 мільярдів гривень бюджетних коштів.

"У 80% випадків кошториси закуплених робіт — закриті і сховані. Замовники оприлюднюють лише загальну суму договору, яка не пояснює геть нічого. Коли ж нам вдається отримати кошторис робіт, ми часто знаходимо там завищення цін на будівельні матеріали у декілька разів", - йшлося в її повідомленні.

За її словами, законопроєкт № 11057 зобов’яже замовників будівництва оприлюднювати в Прозорро ціни на матеріальні ресурси (цеглу, дерев'яні колоди тощо) протягом трьох робочих днів з дати укладання договору з підрядником чи внесення змін до цього договору.

"Маємо доказ тому, що такий підхід дозволяє заощаджувати бюджетні кошти і попереджає завищення цін. У 2023 році ми зобовʼязали оборонних замовників оприлюднювати на Prozorro ціни за одиницю продуктів харчування для військових і інші незбройні товари. За даними Рахункової палати, щонайменше 8 мільярдів гривень склало зменшення цін на відповідні товари після запроваджених змін (при сукупних витратах на харчування на рік у 40 мільярдів гривень)", - зауважила голова комітету.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон про "прозоре будівництво" 19 вересня 2024 року. Прийняття закону підтримали 267 народних депутати. Він діятиме як під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, так і у мирний час.