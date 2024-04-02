Бомбы уничтожали их дома, но не сломили волю: о чем общаются на курсах такмеда

Киевский учебно-тренировочный центр тактической медицины КоЛеСо уже 23 месяца подряд ежедневно проводит бесплатные занятия по медицинской помощи. Такие же центры есть в Запорожье, Кривом Роге, Виннице и Николаеве. С начала полномасштабного вторжения более 40 тысяч украинцев получили знания и навыки, которые спасают жизнь.

Компания ПРРО Checkbox, как социально-ответственный бизнес, помогает КоЛеСу и дальше учить украинцев ценным навыкам, а также хочет, чтобы истории курсантов, курсанток, инструкторов и инструкторок об их вкладе в победу остались в наших сердцах.

Как фельдшер скорой стала инструктором по такмеду

Инструктор Дарья Горушко два года назад не думала, что война вообще дойдет до ее маленького городка. Сегодня ее родной город Орехов в Запорожской области разбит бомбовыми ударами россиян, а сама она давно сменила профессию фельдшера на инструктора по такмеду.

Переживать первые дни вторжения Дарьи помогала только вера в будущее. С каждым ударом по родному городку Орехов эта вера закалялась в ненависть. Однажды студентка медицинского вуза увидела фото своего университетского товарища Александра. А потом, эту фотографию из Мариуполя увидел и весь мир.

“Фото Александра, который в карете скорой помощи пытается спасти жизнь раненой 5-летней девочки на окровавленных руках ее отца – облетело весь мир. Я студентка медицинского университета, тогда задумалась, как я тоже могу быть полезной», – вспоминает Дарья.

Дарья собрала вещи и переехала в областной центр. В Запорожье в первые месяцы войны особо не хватало медиков. Вчерашняя студентка стала фельдшером скорой, занималась эвакуацией раненых. Именно тогда девушка осознала, как важно, чтобы гражданские люди могли оказать к медицинской помощи в то время, пока машина скорой мчится по разбитой дороге к месту прилета.

«Тогда пришло осознание - те, кто оказался рядом с ранеными, могут поддержать жизнь до нашего приезда. Но навыками, даже самыми простыми и самыми важными – такими как остановка массивного кровотечения – гражданские люди не обладают в подавляющем большинстве…”, – вспоминает Дарья.

Уже через полгода в ноябре 2022-го Дарья стала инструктором в Запорожском центре тактической медицины. Теперь ее знания и способность передать их курсантам помогают побеждать врага. Самая высокая благодарность за этот труд — понимание со стороны курсантов, что эти знания очень важны.

В сентябре 2023-го девушка перешла в Киевский центр КоЛеСо. К тому времени ее родной город уже превратился в сплошную руину, однако девушка знает, что ее ежедневная работа обеспечивает будущее для всей Украины.

“Наш курс прошли тысячи военнослужащих. Все они разные, с разными историями. И то, что я слышала от них, разрывало сердце от осознания того, что там происходит. Тогда приходило еще большее понимание того, насколько важное дело мы делаем и что не имеем права останавливаться», — рассказывает Дарья.

Ее слова подтверждает командир роты Иван, также обучающийся в центре.

«Сначала я думал, что зачем мне нужен этот такмед. Но когда нас с ребятами накрыло и мы не знали, вернемся ли, я все понял. Тогда я впервые применил турникет. Теперь и я, и мои ребята относятся к тренировкам серьезно», — рассказывает Иван.

«Важной составляющей успеха в обучении есть доверие. Нам действительно, надо научиться снова доверять людям. И каждый из нас может стать своим или чьим-то спасением», — рассказывает Дарья.

Курсантка Виктория о своем опыте онлайн и оффлайн занятий по такмеду

Курсанты Дарьи также пережили ужасы российского вторжения. Курсантка Виктория Чопик помнит, как российские войска ворвались на север Киевской области. Когда российские танки двигались на Бучу, она могла только порадоваться, что ее младшие дети успели эвакуироваться в безопасное место.

Война для нее началась еще 9 лет назад, когда ее два брата пошли служить в АТО. Однако полномасштабное российское вторжение повергло в шок. Первый год войны девушка вспоминает как время, проведенное "в определенной временной петле в параллельной реальности", однако впоследствии нашла силы не просто жить, но и помогать тем кто рядом.

Виктория пошла на курс по такмеду в этом году, когда вернулась в Киев. Тогда же почувствовала, как война повлияла на ее эмоциональное состояние.

“Было тяжело, но интересно. Поняла, что моя стрессоустойчивость уже далеко не та. Не факт, что это все мне не пригодится, но хотя бы базово, я должна знать и уметь”, — вспоминает о своей мотивации курсантка.

Виктории было нелегко успевать за интенсивной обучающей программой. Однако возможность после офлайн-курса посещать онлайн-практикумы в неограниченном количестве значительно упростила ситуацию.

“Во время оффлайн курса в центре лично я не успевала за таким безумным темпом, чтобы смотреть, слушать и писать одновременно. Большой объем новой информации – это уже стресс для меня, поэтому трудно расставить приоритет для концентрации своего внимания – больше смотреть и слушать, больше слушать и записывать. Конечно, часть какой-то информации теряется и я это почувствовала на себе и увидела по другим участникам. Поэтому онлайн практикум это хорошая возможность прослушать теорию в спокойном темпе столько раз, сколько вам потребуется для того, чтобы она усвоилась”, — говорит Виктория.

Теперь Виктория учит теорию в спокойном, удобном для нее темпе, а на практических занятиях оттачивает мастерство и тренирует практические навыки. Ее история, как и истории других 40 тысяч курсантов, чем-то типична, но и чем-то уникальна. Как и любую человеческую жизнь, которую здесь учат хранить.

Почему стоит начать учиться тактической медицине уже сейчас

Хотя война длится уже 10 лет, принципиальное отличие последних двух лет – коварные и непредсказуемые удары врага по тылам. Вражеская ракета может прилететь даже в самый отдаленный уголок нашего государства. И крайне важно, чтобы в этот момент были рядом люди, которые знают, как действовать, чтобы медики скорой успели доехать до живого раненого.

Понимание как действовать в чрезвычайной ситуации — бесценное знание, которое благодаря участию в программе Сheckbox предоставляется КоЛеСом бесплатно. Работники учебного центра обращаются ко всем неравнодушным не пренебрегать возможностью и уже сейчас пройти обучение по медицинской помощи.

Также центр обращается к социально-ответственным бизнесам, которые понимают, что самый ценный ресурс – это человеческая жизнь. Участие в программе в качестве доноров - это ценный вклад в доброе дело, ведь чем больше людей будут иметь навыки медицинской помощи, тем выше шанс сохранить жизнь в критической ситуации. Поэтому вклад в развитие курсов такмеда — это вклад в будущее Украины.