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Образование
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Google приглашает на бесплатную практическую программу "Находите новых клиентов за границей"

Google приглашает на бесплатную практическую программу "Находите новых клиентов за границей"

В нынешних непростых условиях украинский бизнес столкнулся не только с многочисленными вызовами, но и стимулами для трансформации и развития. Украинские компании ищут новые возможности, масштабируются и выходят на международные рынки, внося свой вклад в восстановление и экономический рост страны.

Поэтому Google запускает новую бесплатную программу "Находите новых клиентов за рубежом" , направленную на украинские бизнесы, уже имеющие иностранных клиентов, а также на тех, кто только решается начать экспортную деятельность.

Инвестируя три часа еженедельно в обучение участники программы имеют возможность :

  • разработать собственную стратегию выхода на новые рынки;
  • адаптировать товары или услуги к иностранному потребителю;
  • научиться использовать цифровые инструменты, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов.

Учебная программа начинается 16 апреля и все желающие могут зарегистрироваться для участия уже сейчас на сайте.  

Все зарегистрированные участники могут получить купон на Google Ads, а прошедшие 90% тренингов получают сертификат участия и пакет выхода на экспорт: консультацию эксперта и цифровые инструменты (доступно для 100 участников).

Среди тренеров программы – преподаватели Киевской школы экономики, эксперты Google, Webpromoexperts, представители украинских бизнесов и стартапов

Больше информации о программе "Находите новых клиентов за границей" и регистрация по ссылке .

Программа реализуется при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, национального проекта Дія.Бізнес, NAZOVNI, Украинского фонда стартапов, Киевской школы экономики, Start Global, WebPromoExperts и EdEra.

Google также предлагает другие полезные ресурсы для бизнеса. Больше информации на образовательном хабе Google Знания .