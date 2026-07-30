Кто отстроит Украину завтра: ответ начинается в профтехах уже сегодня

Профессионально-техническое образование сегодня — это не только вопросы отдельных учебных заведений, это конкурентоспособность экономики, восстановления страны и будущего строительной отрасли. Именно поэтому Caparol Украина системно инвестирует в развитие технических навыков, партнерства с учебными заведениями и подготовку мастеров нового поколения.

Мы создаем среду, в которой студенты работают с современными материалами, овладевают новейшими технологиями и приобретают реальный производственный опыт еще во время обучения. Ведь сочетание качественного образования и практики формирует специалистов, которые завтра будут восстанавливать и развивать Украину.

От вызова к решению

Строительная отрасль нуждается не просто в работниках, а в квалифицированных специалистах, которые владеют современными технологиями, работают по международным стандартам и готовы к постоянному профессиональному развитию. Для Caparol Украина поддержка профессионально-технического образования является долгосрочной инвестицией в развитие отрасли.

Мы стремимся изменять восприятие рабочих профессий, показывая, что современный маляр, монтажник систем утепления, реставратор или декоратор — высококвалифицированный мастер, объединяющий профессиональные знания, практический опыт и ответственность за результат.

Развитие технических навыков невозможно без сотрудничества бизнеса, образования и профессионального сообщества. Поэтому Caparol Украина работает с учреждениями профессионально-технического образования, профильными ассоциациями и является активным членом Комитета по развитию технических навыков Конфедерации строителей Украины. Такое взаимодействие позволяет не только готовить будущих специалистов, но формировать новую культуру строительных профессий в Украине.

Более десяти лет успешного партнерства

Одним из лучших примеров такого сотрудничества является партнерство Caparol Украина с профессионально-техническим колледжем "Синергия", которое длится уже более десяти лет. За это время сотрудничество превратилось в полноценную модель сочетания образования и практики. Студенты не просто знакомятся с профессией, они работают с современными материалами, выполняют реальные производственные задачи под руководством опытных наставников, а затем возвращаются в учебный процесс, чтобы закрепить полученные знания.

Партнерство также предусматривает совместные учебные программы, обмен опытом, сертификацию и повышение преподавателей и мастеров производственного обучения. Результаты красноречивы: за время сотрудничества более 460 соискателей образования прошли обучение по технологиям Caparol, а более 80% из них сегодня работают по специальности. Это лучшее подтверждение того, что синергия бизнеса и образования действительно работает.

Масштабирование опыта по всей Украине

Успешная модель сотрудничества стала основой развития новых партнерств. В 2025 году Caparol Украина подписала меморандумы о сотрудничестве с учреждениями профессионально-технического образования Днепра, Харькова и Запорожья, а также начала совместную работу со швейцарским фондом технического сотрудничества и развития Swisscontact EdUp. Вместе с Днепровским высшим строительным училищем мы реализуем проект переобучения взрослого населения и внутриперемещенных лиц. Учебная программа Caparol Академии интегрирована в образовательный процесс по специальности "Маляр", что позволяет слушателям сразу же получать знания, актуальные для современного рынка. В Харькове эксперты Caparol проводят практические мастер-классы для студентов и преподавателей, знакомя их с новыми материалами и технологиями отделки.

Запорожское высшее профессиональное училище стало первым заведением профессионально-технического образования, у которого есть современное профессиональное тонировочное оборудование того же уровня, которое используется в Caparol. Это позволяет студентам работать с профессиональной техникой еще во время обучения. В рамках сотрудничества с Swisscontact EdUp мы реализуем образовательные проекты в Киеве, Виннице, Черновцах, Одессе и других городах Украины, обеспечивая доступ к экспертному обучению, современным экологическим материалам, новейшим техникам нанесения и профессиональной сертификации.

Caparol и профтехи:

10+ лет партнерства; 500+ студентов; 80% работают по специальности; 100+ мастер-классов и учеб; 6 заведений-партнеров.

Будущее профессионального образования

Система профессионально-технического образования Украины претерпевает масштабные изменения. Впервые за последние более 27 лет принят новый закон "О профессиональном образовании", открывающий новый этап развития профтехобразования и сотрудничества бизнеса и образования, предусматривающий создание наблюдательных советов, развитие дуального образования и новых механизмов практической подготовки студентов.

Caparol Украина стремится быть активным участником этой трансформации. Уже второй год компания является членом Комитета по развитию технических навыков Конфедерации строителей Украины – профессионального сообщества, объединяющего бизнес и образование для развития современных рабочих профессий.

В июне 2026 года Caparol стала одной из первых компаний, получившей сертификацию КБУ "Знак качества". Это независимое подтверждение высоких стандартов корпоративного наставничества, безопасных условий труда и эффективного сотрудничества бизнеса с учреждениями профессионального образования. Мы убеждены, что инвестиции в профессионально-техническое образование это инвестиции не только в будущее отдельных студентов, но и в развитие строительной отрасли, восстановление Украины и формирование новой культуры мастерства. Именно партнерство бизнеса и образования создает специалистов, определяющих качество украинского строительства завтра.