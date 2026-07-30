Хто відбудує Україну завтра: відповідь починається у профтехах уже сьогодні

Професійно-технічна освіта сьогодні — це не лише питання окремих навчальних закладів, це питання конкурентоспроможності економіки, відбудови країни та майбутнього будівельної галузі. Саме тому Caparol Україна системно інвестує у розвиток технічних навичок, партнерства із закладами освіти та підготовку майстрів нового покоління.

Ми створюємо середовище, у якому студенти працюють із сучасними матеріалами, опановують новітні технології та здобувають реальний виробничий досвід ще під час навчання. Адже поєднання якісної освіти та практики формує фахівців, які завтра будуть відновлювати й розвивати Україну.

Від виклику до рішення

Будівельна галузь потребує не просто працівників, а кваліфікованих спеціалістів, які володіють сучасними технологіями, працюють за міжнародними стандартами та готові до постійного професійного розвитку. Для Caparol Україна підтримка професійно-технічної освіти є довгостроковою інвестицією у розвиток галузі.

Ми прагнемо змінювати сприйняття робітничих професій, показуючи, що сучасний маляр, монтажник систем утеплення, реставратор чи декоратор — це висококваліфікований майстер, який поєднує професійні знання, практичний досвід та відповідальність за результат.

Розвиток технічних навичок неможливий без співпраці бізнесу, освіти та професійної спільноти. Тому Caparol Україна працює із закладами професійно-технічної освіти, профільними асоціаціями та є активним членом Комітету з розвитку технічних навичок Конфедерації будівельників України. Така взаємодія дозволяє не лише готувати майбутніх фахівців, а й формувати нову культуру будівельних професій в Україні.

Понад десять років успішного партнерства

Одним із найкращих прикладів такої співпраці є партнерство Caparol Україна з професійно-технічним коледжем "Синергія", яке триває вже понад десять років. За цей час співпраця перетворилася на повноцінну модель поєднання освіти та практики. Студенти не просто знайомляться з професією, вони працюють із сучасними матеріалами, виконують реальні виробничі завдання під керівництвом досвідчених наставників, а потім повертаються до навчального процесу, щоб закріпити здобуті знання.

Партнерство також передбачає спільні навчальні програми, обмін досвідом, сертифікацію та підвищення кваліфікації викладачів і майстрів виробничого навчання. Результати красномовні: за час співпраці понад 460 здобувачів освіти пройшли навчання за технологіями Caparol, а більш ніж 80% із них сьогодні працюють за спеціальністю. Це найкраще підтвердження того, що синергія бізнесу та освіти дійсно працює.

Масштабування досвіду по всій Україні

Успішна модель співпраці стала основою для розвитку нових партнерств. У 2025 році Caparol Україна підписала меморандуми про співпрацю із закладами професійно-технічної освіти Дніпра, Харкова та Запоріжжя, а також розпочала спільну роботу зі швейцарською фундацією технічного співробітництва та розвитку Swisscontact EdUp. Разом із Дніпровським вищим будівельним училищем ми реалізуємо проєкт перенавчання дорослого населення та внутрішньо переміщених осіб. Навчальна програма Caparol Академії інтегрована в освітній процес за спеціальністю "Маляр", що дозволяє слухачам одразу отримувати знання, актуальні для сучасного ринку. У Харкові експерти Caparol проводять практичні майстер-класи для студентів і викладачів, знайомлячи їх із новими матеріалами та технологіями оздоблення.

Запорізьке вище професійне училище стало першим закладом професійно-технічної освіти, у якого є сучасне професійне тонувальне обладнання такого ж рівня, яке використовується у Caparol. Це дає можливість студентам працювати з професійною технікою ще під час навчання. У межах співпраці зі Swisscontact EdUp ми реалі- зуємо освітні проєкти у Києві, Вінниці, Чернівцях, в Одесі та інших містах України, забезпечуючи доступ до експертного навчання, сучасних екологічних матеріалів, новітніх технік нанесення та професійної сертифікації.

Caparol та профтехи:

10+ років партнерства; 500+ студентів; 80% працюють за спеціальністю; 100+ майстер-класів і навчань; 6 закладів-партнерів.

Майбутнє професійної освіти

Система професійно-технічної освіти України переживає масштабні зміни. Вперше за останні понад 27 років ухвалено новий закон "Про професійну освіту", який відкриває новий етап розвитку профтехосвіти та співпраці бізнесу й освіти, передбачає створеннянаглядових рад, розвиток дуальної освіти та нових механізмів практичної підготовки студентів.

Caparol Україна прагне бути активним учасником цієї трансформації. Уже другий рік компанія є членом Комітету з розвитку технічних навичок Конфедерації будівельників України — професійної спільноти, яка об’єднує бізнес та освіту задля розвитку сучасних робітничих професій.

У червні 2026 року Caparol стала однією з перших компаній, яка отримала сертифікацію КБУ "Знак якості". Це незалежне підтвердження високих стандартів корпоративного наставництва, безпечних умов праці та ефективної співпраці бізнесу із закладами професійної освіти. Ми переконані, що інвестиції у професійно-технічну освіту — це інвестиції не лише у майбутнє окремих студентів, а й у розвиток будівельної галузі, відбудову України та формування нової культури майстерності. Саме партнерство бізнесу та освіти створює фахівців, які будуть визначати якість українського будівництва завтра.