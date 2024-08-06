На какие специальности было подано больше всего заявлений от поступающих на обучение

По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество заявлений на специальности "Право", "Компьютерные науки" и "Инженерия программного обеспечения".

Информационная система "Вступ.ОСВІТА.UA" составила рейтинг специальностей по количеству поданных заявлений от абитуриентов на получение степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка) на основе полного общего среднего образования для всех форм обучения.

По данным системы, больше всего заявлений было подано на следующие специальности:

"Психология" (49782);

"Менеджмент" (47 813);

"Филология" (44663);

"Право" (40 265);

"Компьютерные науки" (33121).

Среди наименее популярных специальностей:

"Судостроение" (217 заявлений);

"Общественное здоровье" (163);

"Образовательные, педагогические науки" (75);

"Религиоведение" (62);

"Управление информационной сохранностью" (12).

Как и в предыдущие годы восприятие абитуриентами определенных специальностей как престижных почти не изменилось.

Однако по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество заявлений на специальности:

"Право" (на 17 тысяч меньше, чем в 2023 году);

"Компьютерные науки" (на почти 10 тысяч меньше);

"Инженерия программного обеспечения" (на почти 7 тысяч меньше).

Как уровень образования ИТ-специалистов влияет на карьерный рост

Компания EPAM проанализировала информацию о около 10 000 айтовцах – а именно, как и где они учились. Результаты исследования показали, что подавляющее большинство айтовцев имеют законченное высшее образование, а 4% еще продолжают обучение.

Почти 7 из 10 специалистов имеют диплом магистра, треть — бакалавра, 2% — уровень кандидата наук, PhD и выше.

Наиболее популярные университеты находятся в больших городах, где проживает самое большое количество специалистов – Киев, Львов, Харьков. Также встречаются учебные заведения Винницы.

В общей сложности 53% специалистов – это выпускники 10 вузов. Среди специалистов уровня Junior магистратуру закончили 58%, среди Senior уже 69%, а у директоров этот показатель составляет 87%.