На які спеціальності було подано найбільше заяв від вступників на навчання

У порівнянні з минулим роком зменшилася кількість заяв на спеціальності "Право", "Комп’ютерні науки" та "Інженерія програмного забезпечення”.

Інформаційна система "Вступ.ОСВІТА.UA" склала рейтинг спеціальностей за кількістю поданих заяв від абітурієнтів на здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти для всіх форм навчання.

За даними системи, найбільше заяв було подано на такі спеціальності:

"Психологія" (49 782);

"Менеджмент" (47 813);

"Філологія" (44 663);

"Право" (40 265);

"Комп’ютерні науки" (33 121).

Серед найменш популярних спеціальностей:

"Суднобудування" (217 заяв);

"Громадське здоров’я" (163);

"Освітні, педагогічні науки" (75);

"Релігієзнавство" (62);

"Управління інформаційною безпекою" (12).

Як і в попередні роки, сприйняття абітурієнтами певних спеціальностей як престижних майже не змінилося.

Однак, у порівнянні з минулим роком, зменшилася кількість заяв на спеціальності:

"Право" (на 17 тисяч менше, ніж у 2023 році);

"Комп’ютерні науки" (на майже 10 тисяч менше);

"Інженерія програмного забезпечення" (на майже 7 тисяч менше).

Як рівень освіти ІТ-фахівців впливає на кар'єрне зростання

Компанія EPAM проаналізувала інформацію про близько 10 000 айтівців – а саме, як і де вони навчалися. Результати дослідження показали, переважна більшість айтівців мають закінчену вищу освіту, а 4% ще продовжують навчання.

Майже 7 із 10 спеціалістів мають диплом магістра, третина - бакалавра, 2% - мають рівень кандидата наук, PhD та вище.

Найбільш популярні університети знаходяться у великих містах, де проживає найбільша кількість спеціалістів – Київ, Львів, Харків. Також зустрічаються навчальні заклади Вінниці.

Загалом 53% спеціалістів – це випускники 10 вишів. Серед спеціалістів рівня Junior магістратуру закінчили 58%, серед Senior вже 69%, а у директорів цей показник становить 87%".