От школы в университет за границей: как построить образовательную траекторию без ошибок

Ориентируясь на статистику Министерства образования и науки Украины, можно уверенно сказать, что интерес к обучению в иностранных учебных заведениях среди украинцев не утихает. Международные студенты в 2025 году – это 300 тысяч человек. С учетом молодежи 18-22 лет цифра вырастет. Куда все направляются и как сделать выбор, оправдающий усилия?

Чтобы разобраться в вопросах образования за рубежом для украинцев 2025, обратились за профессиональными комментариями к образовательному лидеру на рынке Украины и лучшему агентству Восточной Европы по версии ST Star Awards 2022 — Study.ua.

Чем лучше школы за границей

Обучение в иностранном заведении среднего образования – это совершенно новые подходы в преподавании, другая система образования, язык и необычные особенности культуры. В то же время оно открывает широкие возможности для развития:

Знание языка . Школьники усовершенствуют навыки восприятия на слух, расширяют словарный запас. Все это придает уверенность в своих силах на языковых экзаменах.

Международная программа . Школы позволяют овладеть программами A-levels, GCSE, Advanced Placement и Abitur, а диплом становится настоящим билетом на престижные места в ТОП-вузах мира.

Практика. Дети учатся применять знания в реальной жизни. К примеру, английская сеть CATS College позволяет разработать индивидуальный план. Для тех, кто мечтает связать жизнь с наукой, сильнейшим центром является школа в Кентербери, для творческих личностей – кампус в Кембридже, уровень которого признает даже Оксфорд.

Выпускники получают ясное понимание своего места на глобальной арене. Среди направлений-лидеров согласно выводам Study.ua:

Великобритания – 47,2% Ирландия – 19,4% Испания – 16,7%

Чтобы не прогадать с выбором, следует тщательно подготовиться.

Вузы и перспективы для трудоустройства

Высшее образование за границей для украинцев – это не только Кембридж, Оксфорд и Гарвард. В начале года, на образовательном мероприятии от Study.ua, приоритетным направлением стали Нидерланды, которые предпочли более 22% выпускников. Второе место занял близкий сосед Украины – Польша, а 15,4% студентов избрали Великобританию. Среди тех, кто мечтает о кампусах из голливудских фильмов (около 7%), преимущество получили американские вузы.

Стипендии – не последнее, что интересует студентов. Если в Европе они позволяют покрыть хотя бы часть обучения, то в американских учебных заведениях – максимум 30%.

У вузов налажены тесные партнерства с ведущими компаниями, открывая возможности для стажировки, практики и трудоустройства после окончания вуза.

Тренды иностранного образования

Зарубежные университеты значительную роль уделяют навыкам Soft Skills. Студенты учатся критически мыслить, анализировать информацию и становятся подкованными в предпринимательстве.

Стремительно развиваются STEM-науки (наука, технологии, инженерия и математика), а ИИ становится неотъемлемой частью учебного процесса, что облегчает жизнь педагогов в условиях глобализации. Для стимуляции инновационного мышления активно внедряется искусство.

Значительное внимание уделяется ментальному здоровью и психоэмоциональному благополучию студента. Это позволяет поддерживать познавательный интерес и мотивацию, а также стимулирует обучение в течение жизни.

Советы по достижению цели

«Вступить в заведения высшего и среднего образования за границей – это осуществимая мечта. Для достижения цели следует включить следующие аспекты в подготовительный процесс:

Совершенствуйте язык . Чтобы сдать экзамен, следует ориентироваться на уровень В2 по шкале CEFR.

Извлекайте практический опыт . Тренируйтесь проходить собеседование с друзьями, участвуйте в проектах, стажировках и волонтерстве.

Обращайтесь к экспертам. Глубокая экспертиза и опыт в области международного образования – гарантия успеха.

Действуйте сейчас, а не как-то потом. В зарубежных вузах вступительная кампания и сбор документов начинается уже за год до начала обучения», – Диана Хоменко, эксперт по международному образованию Study.ua

Образовательное событие №1 для украинских школьников

Когда есть желание возможности всегда находятся. Убедиться в этом позволяет Study.ua. Имея 25-летнюю экспертизу, партнерства с 580 учебными заведениями, компания организует самые масштабные ивенты, собирающие тысячи украинских семей.

В этом году образовательная выставка Kyiv Hybrid состоится 27 и 28 сентября в отеле Fairmont.

Посетителей ждут:

Представители 130 школ и университетов из 14 стран.

Личное и онлайн-общение с представителями вузов.

Академические программы для 100% поступления.

Не упустите шанс спланировать будущее – с поддержкой, сопровождением и четкими шагами к мечте!

