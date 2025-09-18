Від школи до університету за кордоном: як побудувати освітню траєкторію без помилок

Орієнтуючись на статистику Міністерства освіти і науки України, можна впевнено сказати, що інтерес до навчання в іноземних закладах освіти серед українців не вщухає. Міжнародні студенти у 2025 році – це 300 тисяч осіб. З урахуванням молоді 18-22 років, цифра зросте. Куди всі прямують і як зробити вибір, який виправдає зусилля?

Щоб розібратися в питаннях освіти за кордоном для українців 2025, звернулися за професійними коментарями до освітнього лідера на ринку України та кращої агенції Східної Європи за версією ST Star Awards 2022 — Study.ua.

Чим кращі школи за кордоном

Навчання в іноземному закладі середньої освіти – це зовсім нові підходи у викладанні, інша система освіти, мова і незвичні особливості культури. Водночас воно відкриває широкі можливості для розвитку:

Знання мови . Школярі вдосконалюють навички сприйняття на слух, розширюють словниковий запас. Все це додає впевненості у своїх силах на мовних іспитах.

Міжнародна програма . Школи дозволяють опанувати програми A-levels, GCSE, Advanced Placement та Abitur, а диплом стає справжнім квитком на престижні місця у ТОП-ВНЗ світу.

Практика. Учні вчаться застосовувати знання в реальному житті. Наприклад, англійська мережа CATS College дозволяє розробити індивідуальний план. Для тих, хто мріє повʼязати життя з наукою, найсильнішим центром є школа у Кентербері, для творчих особистостей – кампус у Кембриджі, рівень якого визнає навіть Оксфорд.

Випускники отримують чітке розуміння свого місця на глобальній арені. Серед напрямків-лідерів відповідно до висновків Study.ua:

Велика Британія – 47,2% Ірландія – 19,4% Іспанія – 16,7%

Щоб не прогадати з вибором, слід ретельно підготуватися.

Виші та перспективи для працевлаштування

Вища освіта за кордоном для українців – це не лише Кембридж, Оксфорд і Гарвард. На початку року, на освітньому заході від Study.ua, пріоритетним напрямком стали Нідерланди, яким віддали перевагу понад 22% випускників. Друге місце посів близький сусід України – Польща, а 15,4% студентів обрали Велику Британію. Серед тих, хто мріє про кампуси з голлівудських фільмів (близько 7%), перевагу здобули американські виші.

Стипендії – не останнє, що цікавить студентів. Якщо в Європі вони дозволяють покрити хоча б частину навчання, то в американських закладах освіти – максимум 30%.

Виші мають тісні партнерства з провідними компаніями, відкриваючи можливості для стажування, практики та працевлаштування після закінчення ВНЗ.

Тренди іноземної освіти

Закордонні університети значну роль приділяють навичкам Soft Skills. Студенти вчаться критично мислити, аналізувати інформацію та стають підкованими у підприємництві.

Стрімко розвиваються STEM-науки (наука, технології, інженерія та математика), а ШІ стає невідʼємною частиною навчального процесу, що полегшує життя освітян в умовах глобалізації. Для стимуляції інноваційного мислення активно впроваджується мистецтво.

Значна увага приділяється ментальному здоровʼю та психоемоційному добробуту студента. Це дозволяє підтримувати пізнавальний інтерес і мотивацію, а також стимулює до навчання протягом життя.

Поради для досягнення мети

«Вступити до закладів вищої та середньої освіти за кордоном – це здійсненна мрія. Щоб досягти мети, слід включити наступні аспекти у підготовчий процес:

Вдосконалюйте мову . Щоб скласти іспит, слід орієнтуватись на рівень В2 за шкалою CEFR.

Здобувайте практичний досвід . Тренуйтеся проходити співбесіду з друзями, беріть участь у проєктах, стажуваннях і волонтерстві.

Звертайтеся до експертів. Глибока експертиза та досвід у галузі міжнародної освіти – гарантія успіху.

Дійте зараз, не «якось потім». У закордонних вишах вступна кампанія та збір документів починається вже за рік до початку навчання», – Діана Хоменко, експерт з міжнародної освіти Study.ua

Освітня подія №1 для українських школярів

Коли є бажання, можливості завжди знаходяться. Переконатися в цьому дозволяє Study.ua. Маючи 25-річну експертизу, партнерства з 580 навчальними закладами, компанія організовує наймасштабніші івенти, які збирають тисячі українських родин.

Цьогоріч освітня виставка Kyiv Hybrid відбудеться 27 та 28 вересня у готелі Fairmont.

На відвідувачів чекають:

Представники 130 шкіл і університетів із 14 країн.

Особисте та онлайн-спілкування з представниками ВНЗ.

Академічні програми для 100% вступу.

Не втратьте шанс спланувати майбутнє – з підтримкою, супроводом і чіткими кроками до мрії!

Реєструйтеся на сайті, щоб отримати запрошення.