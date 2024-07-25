Аграриям обещают льготы на топливо, но есть нюанс

Сразу после принятия закона о повышении акцизов на топливо в налоговом комитете Верховной Рады сформировали рабочую группу по подготовке другого закона, который должен вдвое снизить ставки акциза на топливо для аграриев. На фоне того, как власти пытаются найти деньги для военных и серьезно повышают налоги , новые льготы выглядят несколько странно. Однако в парламенте уверены, что закон будет принят, тем более — об этом уже предварительно договаривались с Министерством финансов.

Кроме дизельного топлива уже есть предложения от представителей рынка автогаза распространить льготы на пропан-бутан, используемый для отопления зданий, производства электроэнергии и зерносушилок.

Инициаторы законопроекта говорят, что главная цель будущего закона — сдержать рост цен на продовольствие в Украине и сохранить конкурентоспособность украинского АПК, а сам закон не повредит обороноспособности, поскольку начнет работать уже после войны.

Новые льготы — не раньше ноября

Зампредседателя налогового комитета Александр Ковальчук ("Слуга Народа"), возглавляющий рабочую группу по разработке законопроекта, рассказал, что при подготовке закона о повышении акцизов на горючее была достигнута договоренность — закон поддержат при условии внедрения в будущем льгот для АПК.



Дорогое топливо для аграриев может привести к удорожанию продовольствия для украинцев. Поэтому мы договорились с Министерством финансов: если закон будет принят, то будет создана рабочая группа по разработке нового закона, который будет устанавливать льготные ставки акциза на горючее для аграриев. Александр Ковальчук Заместитель председателя налогового комитета в Верховной Раде

Сегодня в рабочую группу входят представители Минфина, Минэкономики, Минагрополитики, Налоговой, представители профильных комитетов, а также представители ассоциаций аграрного сектора. До конца октября законопроект должен быть проработан, а затем вынесен на рассмотрение комитета.

Однако Ковальчук отметил, что в случае принятия закона норма о льготных ставках на топливо для аграриев начнет действовать только после окончания военного положения , поскольку на время войны в бюджет нужны деньги по всем видам налогов.

"Аграрии согласны с тем, что во время войны нужны дополнительные деньги в бюджет. А в закон мы заложим, что норма по уменьшению акцизов на дизтопливо для аграриев заработает только после войны. Таковы принципиальные договоренности" — говорить Ковальчук.

Заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук, также участвующий в рабочей группе, говорит, что недавно утвержденное увеличение акциза на дизтопливо до €330 поставит украинских аграриев в неравные условия с европейскими коллегами. По его словам, в странах ЕС для аграриев акциз на топливо значительно ниже: в Румынии — €21, в Чехии — €54, а польские фермеры вообще не платят этот налог благодаря специальному возмещению акциза.

По словам Марчука, пока речь идет лишь о снижении акцизов на дизтопливо использующего сельхозтехника. Но он не исключил дальнейшего расширения обсуждения льгот на автогаз, который используют зерновые сушилки.

Он также отметил, что хотя Еврокомиссия и планирует пересмотреть налоговые льготы для использования ископаемого топлива в связи с "зеленым переходом", новые политические силы, которые приходят к власти в европейских странах и формируют коалицию в Европарламенте выступают за пересмотр отмены таких льгот.

Защита от схем

По оценке директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, принятие закона о льготной ставке даст украинским аграриям очень существенную скидку на дизтопливо. Если брать размер такой скидки акциза в €100, то топливо для аграриев будет стоить на 5 грн/л дешевле .

Такая практика по льготным ставкам действительно есть в ЕС. Но там очень строгая система контроля за целевым использованием этого горючего. Очень важно, чтобы под видом аграрного дизеля не происходила торговля на АЗС Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95"

Он отметил, что в странах ЕС аграрии платят акциз на дизтопливо. Но потом они указывают размер своих посевных площадей и доказывают, что топливо было использовано именно для сельхозтехники. После этого и акциз им компенсируют. По словами эксперта, очень важно, чтобы и в Украине также работали механизмы контроля и защиты от злоупотреблений и льготное топливо не оказывалось на коммерческом рынке.

Ковальчук говорит, что при разработке законопроекта такие механизмы закладываются. По его оценке, аграрии будут использовать 1,5 млрд литров топлива в год.

"Мы не будем придумывать велосипед, а примем опыт США и Европейского Союза. Будем брать лучшие практики, например пропишем требование окрашивать горючее в другой цвет. Или это будет другой механизм. Для этого в рабочей группе есть Налоговая, которая будет отвечать за администрирование" — отметил Ковальчук.

Законопроект имеет все шансы быть принятым, поскольку имеет поддержку среди парламентской фракции "Слуга Народа". Однако, несмотря на заявления законодателей, закон вряд ли смягчит шок для населения и бизнеса от будущего повышения налогов и не сдержит возможный рост цен на продукты. Единственное, что такой закон может дать для украинской экономики — усилить конкурентность украинского зерна на внешних рынках, но уже после войны.