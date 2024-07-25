Аграріям обіцяють пільги на пальне, але є нюанс

Одразу після прийняття закону про підвищення акцизів на пальне в податковому комітеті Верховної Ради сформували робочу групу з підготовки іншого закону, який має вдвічі знизити ставки акцизу на пальне для аграріїв. На фоні того, як влада намагається знайти гроші для військових та серйозно підвищує податки , нові пільги виглядають дещо дивно. Проте в парламенті впевнені, що закон буде прийнятий, тим більше — про це вже попередньо домовлялися з Міністерством фінансів.

Крім дизельного пального вже є пропозиції з боку представників ринку автогазу поширити пільги на пропан-бутан, що використовується для опалення будівель, виробництва електроенергії та в зерносушарках.

Ініціатори законопроєкту кажуть, що головна мета майбутнього закону — це стримати зростання цін на продовольство в Україні та зберегти конкурентоздатність українського АПК, а сам закон не зашкодить обороноздатності, оскільки почне працювати вже після війни.

Нові пільги — не раніше листопада

Заступник голови податкового комітету Олександр Ковальчук ("Слуга Народу"), який очолює робочу групу з розробки законопроєкту, каже, що при підготовці закону про підвищення акцизів на пальне, була досягнута домовленість, що закон підтримають, за умови впровадження в майбутньому пільг для АПК.

Дороге пальне для аграріїв може привести до здорожчання продовольства для українців. Тому ми домовились з Міністерством фінансів: якщо закон буде прийнятий, то буде створена робоча група для розробки нового закону, що встановлюватиме пільгові ставки акцизу на пальне для аграріїв Олександр Ковальчук Заступник голови податкового комітету у Верховній Раді

Сьогодні в робочу групу входять представники від Мінфіну, Мінекономіки, Мінагрополітики, Податкової, представники профільних комітетів, а також представники асоціацій аграрного сектору. До кінця жовтня законопроєкт має бути пропрацьований, а потім його винесуть на розгляд комітету.

Однак Ковальчук зауважив, що у разі прийняття закону норма про пільгові ставки на пальне для аграріїв почне діяти лише після закінчення воєнного стану , оскільки на час війни в бюджет потрібні гроші з усіх видів податків.

"Аграрії згодні з тим, що під час війни потрібні додаткові гроші до бюджету. А в закон ми закладемо, що норма зі зменшення акцизів на дизпаливо для аграріїв запрацює лише після війни. Такі наразі принципові домовленості", — каже Ковальчук.

Заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук, який також бере участь в робочій групі, говорить, що нещодавно затверджене збільшення акцизу на дизпальне до €330 поставить українських аграріїв в нерівні умови з європейськими колегами. За його словами, в країнах ЄС для аграріїв акциз на пальне значно нижчий: в Румунії — €21, у Чехії — €54, а польські фермери взагалі не платять цей податок через спеціальне відшкодування акцизу.

За словами Марчука, поки що мова йде лише про зниження акцизів на дизпальне яке використовує сільгосптехніка. Проте він не виключив подальшого розширення обговорення до пільг на автогаз, який використовують зернові сушарки.

Він також зауважив, що хоча Єврокомісія і планує переглянути податкові пільги для використання викопного палива у зв’язку з “зеленим переходом”, нові політичні сили які приходять до влади в європейських країнах та формують коаліцію у Європарламенті виступають за перегляд скасування таких пільг.

Захист від схем

За оцінкою директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, прийняття закону про пільгову ставку дасть українським аграріям дуже суттєву знижку на дизпальне пальне. Якщо брати розмір такої знижки акцизу в €100, то пальне для аграріїв коштуватиме на 5 грн/л дешевше .

Така практика щодо пільгових ставок дійсно є в ЄС. Але там дуже сувора система контролю за цільовим використанням цього пального. Дуже важливо, щоб під виглядом аграрного дизелю не відбувалася торгівля на АЗС Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95"

Він зауважив, що в країнах ЄС фермери сплачують акциз, але потім через розмір своїх посівних площ доводять, що пальне було використано саме для сільгосптехніки і їм цей акциз компенсують. За словами експерта, дуже важливо щоб і в Україні також працювали механізми контролю та захисту від зловживань і пільгове пальне не опинялося на комерційному ринку.

Ковальчук говорить, що при розробці законопроєкту такі механізми закладаються. За його оцінкою, аграрії використовуватимуть 1,5 млрд літрів палива на рік.

"Ми не будемо вигадувати велосипед, а візьмемо досвід США та Європейського Союзу. Будемо брати кращі практики, наприклад пропишемо вимогу фарбувати пальне в інший колір. Або це буде інший механізм. Для цього в робочій групі і є Податкова, яка відповідатиме за адміністрування" — зауважив Ковальчук.

Тож законопроєкт має всі шанси бути ухваленим, оскільки має підтримку серед парламентської фракції "Слуга Народу". Проте, попри заяви законотворців, закон навряд чи пом’якшить шок для населення та бізнесу від майбутнього підвищення податків та не стримає можливе зростання цін на продукти. Тож єдине що такий закон може дати для української економіки — посилити конкурентність українського збіжжя на зовнішніх ринках, але вже після війни.