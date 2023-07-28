Александр Кацуба: Польская энергетическая стратегия — образец для Украины

Польша во многих вопросах может служить образцом трансформации для Украины. Это касается и вопросов развития энергетики, хотя базово Польша имела менее благоприятные стартовые энергетические условия, чем Украина, об этом пишет эксперт и предприниматель Александр Кацуба.

Эксперт напоминает, что у поляков не было атомной энергетики, почти вся энергия производилась тепловыми электростанциями, а энергетическая безопасность Польши зависела от импорта нефти и газа, а также добычи угля в Силезском индустриальном регионе. Который очень похож на Донбасс.

Сейчас Польша эффективно реализует долгосрочную энергетическую стратегию до 2040 года, ориентированную на обеспечение энергетической безопасности и энергетической независимости, содействие экономическому развитию и росту конкурентоспособности, адаптацию энергетики под экологические стандарты ЕС, пишет Кацуба.

Стратегия подразумевает строительство АЭС, ветровых электростанций, терминалов для импорта сжиженного газа, стимулирование локальной генерации, децентрализации отопления и электрификации транспорта. Ожидается, что будет создано до 300 тысяч новых рабочих мест. Главным экологическим результатом изменений станет чистый воздух для каждого поляка.

Мы не можем копировать и вставить польский опыт и польскую стратегию. Но Украина может научиться планировать, адаптироваться и последовательно реализовывать политику, от которой зависит выживание и успех страны, подчеркивает эксперт.