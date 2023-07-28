Олександр Кацуба: Польська енергетична стратегія - зразок для України

Польща в багатьох питаннях може слугувати зразком трансформації для України. Це стосується і питань розвитку енергетики, хоча базово Польща мала менш сприятливі стартові енергетичні умови, ніж Україна, про це пише експерт та підприємець Олександр Кацуба.

Експерт нагадує, що у поляків не було к атомної енергетики, майже вся енергія вироблялася тепловими електростанціями, а енергетична безпека Польщі залежала від імпорту нафти й газу, а також видобутку вугілля в Сілезькому індустріальному регіоні. Який дуже подібний до Донбасу.

Але зараз Польща ефективно реалізовує довгострокову енергетичну стратегію до 2040 року, яка орієнтована на забезпечення енергетичної безпеки й енергетичної незалежності Польщі, сприяння економічному розвитку та зростанню конкурентоспроможності, адаптацію енергетики під екологічні стандарти ЄС, пише Кацуба.

Стратегія передбачає будівництво АЕС, вітрових електростанцій, терміналів для імпорту скрапленого газу, стимулювання локальної генерації, децентралізації опалення і електрифікації транспорту. Очікується, що буде створено до 300 тисяч нових робочих місць. Головним екологічним результатом змін буде чисте повітря для кожного поляка.

Ми не можемо “копіювати та вставити” польський досвід і польську стратегію. Але Україна може навчитися планувати, адаптуватися і послідовно реалізовувати політику, від якої залежить виживання та успіх країни, підекреслює експерт.



