Благодаря росту спроса на нероссийский газ, доходы австралийского поставщика газа увеличились в шесть раз

Растущая цена на газ вместе с ростом спроса на нероссийский газ привела к шестикратному увеличению прибыли крупнейшего в Австралии производителя Woodside Energy Group. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

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Прибыль Woodside до налогообложения за первые шесть месяцев финансового года выросла до 2,9 миллиарда долларов с 503 миллионов долларов за тот же период годом ранее. Энергетическая компания более чем втрое увеличила свои промежуточные дивиденды с 30 центов до 1,09 доллара.

В компании объясняют, что цена реализации выросла более чем вдвое - до 96,4 долларов за баррель нефтяного эквивалента в течение шестимесячного периода.

Потребность Европы в нероссийском газе перестроила цепочки поставок – запасы из США и Катара направили в Европу.

"Высокая стоимость транзита означает, что австралийский газ необычно отправлять в Европу, но, например, спрос со стороны Азии вырос в результате глобальной перезагрузки", - добавили Woodside.

Страны ЕС сейчас активно занимаются поисками новых источников для поставок газа, чтобы иметь возможность отказаться от российских энергоносителей. К примеру, в июле президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен посетила Азербайджан, чтобы договориться об увеличении поставок газа.

До этого Европейская комиссия предложила странам ЕС заключить соглашение с Азербайджаном об увеличении импорта природного газа и расширении трубопровода для этого.

В целом, Европейский Союз разрабатывает план по экстренному введению ряда неотложных действий по всей экономике, включая сокращение использования систем отопления и охлаждения и некоторые рыночные меры на случай внезапной остановки поставок природного газа из РФ.