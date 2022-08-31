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Завдяки зростанню попиту на неросійський газ, доходи австралійського постачальника газу збільшилися у шість разів
Зростаюча ціна на газ разом з зростанням попиту на неросійський газ спричинило шестикратне збільшення прибутку найбільшого в Австралії виробника Woodside Energy Group. Про це повідомляє британська газета Financial Times.
Прибуток Woodside до оподаткування за перші шість місяців фінансового року зріс до 2,9 мільярда доларів з 503 мільйонів доларів за той самий період роком раніше. Енергетична компанія більш ніж втричі збільшила свої проміжні дивіденди з 30 центів до 1,09 долара.
В компанії пояснюють, що ціна реалізації зросла більш ніж удвічі — до 96,4 доларів за барель нафтового еквівалента протягом шестимісячного періоду. Потреба Європи у неросійському газі перебудувала ланцюжки поставок – запаси зі США та Катару направили до Європи.
"Висока вартість транзиту означає, що австралійський газ незвично відправляти в Європу, але, наприклад, попит з боку Азії зріс у результаті глобального перезавантаження", — додали Woodside.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Країни наразі активно займаються пошуками нових джерел для поставоку газу, щоб мати можливість відмовитися від російських енергоносіїв. Наприклад, в липні президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Азербайджан, щоб домовитися про збільшення постачання газу.
До цього Європейська комісія запропонувала країнам ЄС укласти угоду з Азербайджаном щодо збільшення імпорту природного газу та розширення трубопроводу для цього.
Загалом Європейський Союз розробляє план з екстреного введення низки невідкладних дій по всій економіці, включаючи скорочення використання систем опалення та охолодження та деякі ринкові заходи на випадок раптової зупинки постачання природного газу з РФ.