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Тип
PROMO
Категория
Энергетика
Дата публикации

Быстрые и простые кредиты от Укргазбанка для бизнеса на строительство солнечных электростанций

Быстрые и простые кредиты от Укргазбанка для бизнеса на строительство солнечных электростанций

Украинские предприниматели микро- и малого бизнеса могут быстро и просто получить кредит   в Укргазбанке на строительство солнечных   электростанций мощностью до 150 кВт для собственного потребления Банк упростил процедуру предоставления кредита. Решение о возможности кредитования можно получить по ускоренной процедуре в течение 2 недель по упрощенному пакету документов.

Собственная солнечная электростанция позволит предприятиям экономить на энергозатратах и обеспечить бесперебойную деятельность во время отключений.

Условия кредитования для микро- и малого бизнеса в Укргазбанке:

  • возможность привлечь до 3,5 млн грн финансирования в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" по компенсационной процентной ставке;
  • собственный взнос – от 30% стоимости СЭС;
  • срок кредитования – до 4 лет;
  • кредитование при сотрудничестве с аккредитованными партнерами.

Преимущества кредитования в Укргазбанке:

  • лидер "зеленого" кредитования среди украинских банков с 2016 года;
  • многолетний опыт экспертизы проектов   возобновляемой энергетики;
  • специалисты банка помогут клиенту с заполнением документов и окажут всю необходимую консультационную поддержку;
  • надежные и проверенные ЭДС-подрядчики, аккредитованные в банке, проконсультируют в отношении   выбору оборудования СЭС, а также окажут услуги по строительству станции "под ключ".

Плюсы использования СЭС для собственного потребления:

  • обеспечение энергонезависимости;
  • ежегодное уменьшение расходов;
  • срок работы солнечных панелей свыше 20 лет;
  • уменьшение вредных выбросов.

«Учитывая растущие тарифы на электроэнергию, Укргазбанк разработал кредитный продукт для микро- и малого бизнеса на строительство СЭС для собственного потребления. Наше предложение уникально, ведь позволяет быстро и просто получить кредитные средства. Мы существенно упростили условия получения кредита и ускорили рассмотрение проектов, поэтому получить решение по кредиту можно через две недели. Используя энергию, генерируемую солнцем, предприниматель сможет значительно экономить на расходах», – отмечает Родион Морозов, и.о. председателя правления Укргазбанка.

Для получения консультации по проекту на строительство СЭС клиент должен обратиться в технический офис Укргазбанка. Это можно сделать по ссылке или отправив письмо на электронный адрес [email protected] .  

Публичное акционерное общество - акционерный банк «УКРГАЗБАНК». Банковская лицензия №123 от 21.07.1993, выдана НБУ. Регистрационный номер в Государственном реестре банков №183.