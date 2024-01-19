- Тип
- PROMO
- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Быстрые и простые кредиты от Укргазбанка для бизнеса на строительство солнечных электростанций
Украинские предприниматели микро- и малого бизнеса могут быстро и просто получить кредит в Укргазбанке на строительство солнечных электростанций мощностью до 150 кВт для собственного потребления Банк упростил процедуру предоставления кредита. Решение о возможности кредитования можно получить по ускоренной процедуре – в течение 2 недель по упрощенному пакету документов.
Собственная солнечная электростанция позволит предприятиям экономить на энергозатратах и обеспечить бесперебойную деятельность во время отключений.
Условия кредитования для микро- и малого бизнеса в Укргазбанке:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- возможность привлечь до 3,5 млн грн финансирования в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" по компенсационной процентной ставке;
- собственный взнос – от 30% стоимости СЭС;
- срок кредитования – до 4 лет;
- кредитование при сотрудничестве с аккредитованными партнерами.
Преимущества кредитования в Укргазбанке:
- лидер "зеленого" кредитования среди украинских банков с 2016 года;
- многолетний опыт экспертизы проектов возобновляемой энергетики;
- специалисты банка помогут клиенту с заполнением документов и окажут всю необходимую консультационную поддержку;
- надежные и проверенные ЭДС-подрядчики, аккредитованные в банке, проконсультируют в отношении выбору оборудования СЭС, а также окажут услуги по строительству станции "под ключ".
Плюсы использования СЭС для собственного потребления:
- обеспечение энергонезависимости;
- ежегодное уменьшение расходов;
- срок работы солнечных панелей свыше 20 лет;
- уменьшение вредных выбросов.
«Учитывая растущие тарифы на электроэнергию, Укргазбанк разработал кредитный продукт для микро- и малого бизнеса на строительство СЭС для собственного потребления. Наше предложение уникально, ведь позволяет быстро и просто получить кредитные средства. Мы существенно упростили условия получения кредита и ускорили рассмотрение проектов, поэтому получить решение по кредиту можно через две недели. Используя энергию, генерируемую солнцем, предприниматель сможет значительно экономить на расходах», – отмечает Родион Морозов, и.о. председателя правления Укргазбанка.
Для получения консультации по проекту на строительство СЭС клиент должен обратиться в технический офис Укргазбанка. Это можно сделать по ссылке или отправив письмо на электронный адрес [email protected] .
Публичное акционерное общество - акционерный банк «УКРГАЗБАНК». Банковская лицензия №123 от 21.07.1993, выдана НБУ. Регистрационный номер в Государственном реестре банков №183.