Clear Energy Group стала официальным представителем пяти европейских компаний – производителей энергетического оборудования в области «зеленой» энергетики

Группа компаний Clear Energy заключила договоры коммерческого представительства с пятью европейскими производителями энергетического и котельного оборудования, работающими на биомассе. Речь идет о чешских компаниях RSE и EKOL, AXIS Tech (Литва), FERGY AS (Латвия) и Richard Kablitz GmbH (Германия).

Это высокотехнологичное оборудование для строительства котельных и теплоэлектростанций «под ключ» на различных видах топлива, таких как биомасса (древесная щепа, солома, лузга семян), РДФ, синтез-газ и природный газ. С использованием паротурбинных и ОРС-циклов.

Все пять компаний являются лидерами на европейском рынке энергетического и котельного оборудования, имеют много успешных проектов во многих странах мира.

Как сообщил соучредитель Clear Energy Group Андрей Гриненко, все пять контрактов были заключены с четким пониманием сторонами перспектив восстановления и строительства энергетических объектов в Украине: «Несмотря на это непростое время, мы продолжаем развиваться и налаживать международные связи. Сотрудничество с нашими европейскими партнерами позволяет предоставлять нашим клиентам полный спектр услуг – от поставки и установки оборудования до проектирования и строительства новых энергообъектов».

Clear Energy Group – одна из ведущих компаний Украины в секторе возобновляемой энергетики и управления отходами. Ежегодно энергообъекты Clear Energy производят более 100 млн кВт «зеленой» энергии. И компания уверенно наращивает этот показатель, несмотря на полномасштабную войну.

Только за время полномасштабной войны командой профессиональных специалистов Группы возобновлена деятельность всех разрушенных войной энергетических объектов и дополнительно построены энергетические объекты в Чернигове, Житомире и Сумской области.

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