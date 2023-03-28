Clear Energy Group стала офіційним представником п’ятьох європейських компаній - виробників енергетичного обладнання в галузі «зеленої» енергетики

Группа компаній Clear Energy уклала договори комерційного представництва з п‘ятьма європейськими виробниками енергетичного та котельного обладнання, що працюють на біомасі. Мова йде про чеські компанії RSE та EKOL, AXIS Tech (Литва), FERGY AS (Латвія) та Richard Kablitz GmbH (Німеччина).

Це високотехнологічне обладнення для будівництва котелень та теплоелектростанцій «під ключ» на різних видах палива, таких як біомаса (деревна щепа, солома, лузга насіння), РДФ, синтез-газ та природний газ. З використанням паротурбінного та ОРС-циклів.

Усі п'ять компаній є лідерами на європейському ринку енергетичного та котельного обладнання, мають значну кількість успішних проектів в багатьох країнах світу.

Як повідомив співзасновник Clear Energy Group Андрій Гріненко, усі п’ять контрактів було укладено з чітким розумінням сторонами перспектив відновлення та будівництва енергетичних об‘єктів в Україні: «Попри цей непростий час, ми продовжуємо розвиватися та налагоджувати міжнародні зв’язки. Співпраця з нашими європейськими партнерами дає можливість надавати нашим клієнтам повний спектр послуг – від постачання та встановлення обладнання до проектування та будівництва нових енергооб’єктів».

Clear Energy Group — одна з провідних компаній України в секторі відновлюваної енергетики та управління відходами. Щорічно енергооб’єкти Clear Energy виробляють понад 100 млн КВт «зеленої» енергії. І компанія впевнено нарощує цей показник попри повномасштабну війну.

Лише за час повномаштабної війни командою професійних фахівців Групи поновлено діяльність всіх зруйнованих війною енергетичних обєктів та додатково побудовано енергетичні обєкти у Чернігові, Житомері та Сумській області.

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