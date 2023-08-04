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Энергетика
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Эксперт обвинил Нафтогаз в завышении запасов газа и отсутствии планов его импорта

Нафтогаз не планирует импортировать дешевый газ, хранилища до зимы наполнить не удастся, добычи не хватит
Нафтогаз не планирует импортировать дешевый газ, хранилища до зимы наполнить не удастся, добычи не хватит

Группа "Нафтогаз" не сможет самостоятельно накопить необходимые запасы газа в подземных хранилищах до начала отопительного сезона, его придется импортировать. Однако планы на импорт в публичной плоскости компания не озвучивает.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший руководитель оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

"Зима будет сложной, потому что враг продолжит атаковать наши энергетические объекты. Достаточные запасы угля и газа критически важны для прохождения зимы. Министерство энергетики Украины гордо информирует, что в ПХГ уже 11,7 млрд м3 и что закачка идет с превышением прошлогодних показателей. Но это не совсем так. На 29/07/2022 в ПХГ было уже 11,96 млрд м3 газа, а сейчас только 11,7 млрд.", – написал Макогон.

По его словам, из этих 11,7 млрд. м3 около 0,6-0,7 млрд. м3 принадлежит нерезидентам, и Нафтогаз к ним не имеет отношения. "То есть на 29/07 мы имеем в ПХГ на 720 млн м3 меньше газа, принадлежащего резидентам Украины, чем в прошлом году", - добавляет эксперт.

Кроме того, еще где-то 1,3 млрд м3 газа частных добытчиков, который теоретически можно считать как запас на зиму, потому что Нафтогаз сможет этот газ выкупить, или получить контроль над ним другим способом.

"Поэтому объем газа в хранилищах, который принадлежит Нафтогазу и может быть использован для снабжения населения, ТКЭ и энергетиков, составляет где-то 9,7-9,8 млрд м3 (с учетом 4,6 млрд буферного газа). Поэтому, чтобы иметь 14,7 млрд м3 на начало октября, Нафтогаз должен закачать еще 4,8 млрд м3 за август и сентябрь. А по собственному ресурсу добычи сможет закачать где-то 1,6 млрд максимум", - подсчитал Макогон.

Следовательно, по его словам, без значительного импорта "Нафтогаз" не сможет иметь 14,7 млрд м3 собственного газа ПХГ. "Сейчас цена в Европе на газ упала до 300 долл. за тыс м3, что является достаточно привлекательной ценой. Но планов по импорту я не слышал… говорить о том, что "Нафтогаз" сможет иметь 14,7 млрд м3 на начало ОЗУ не очень корректно", - отмечает эксперт.

"Теоретически Нафтогаз может использовать другую стратегию и законтрактовать где-то 1-1,2 млрд м3 для импорта в декабре-марте, что также позволит снизить риски прохождения ОЗУ. Но информации о таких планах нет, а есть заявления о создании запасов для прохождения ОЗУ. Информации пока мало, чтобы делать выводы, но даже озвученная информация заставляет беспокоиться. Особенно учитывая информацию о недостаточности запасов угля, потому что газ и уголь обычно балансируют друг друга на ТЭЦ/ТЭС", - подытожил он.

Ранее СМИ уже писали о том, что глава Нафтогаза Алексей Чернышев провалил подготовку к отопительному сезону в части закачки газа в хранилища. "Несмотря на оптимистичные заявления Чернышева, эксперты рынка сомневаются в возможности существенно нарастить государственную добычу. То есть получается, что покупать придется за рубежом, что значительно дороже внутренней добычи", говорилось в материале.

В этих обстоятельствах в "Нафтогазе" говорят об экспорте газа. В то же время компания пролоббировала в правительстве поправку, согласно которой предприятия теплокоммунэнерго в принудительном порядке рассчитываются с ним за газ независимо от того, каковы долги потребителей (сейчас 36 млрд грн). Это ставит под угрозу отопительный сезон в общинах с населением более 6 млн человек, заявили в Ассоциации городов Украины.

"Чернышев при таких условиях может ставить перед собой "амбициозную цель" вывести "Нафтогаз" на прибыльность. Но какой ценой? Не инвестируя в добычу? Не закупая вовремя газ? Отжимая средства у местных теплокоммунэнерго в сговоре с правительством?... Похоже, что "Нефтегаз" не только сам проваливает подготовку к отопительному сезону, но и тянет за собой на дно весь коммунальный сектор в стране", - добавляли тогда авторы издания.