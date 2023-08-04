Эксперт обвинил Нафтогаз в завышении запасов газа и отсутствии планов его импорта

Группа "Нафтогаз" не сможет самостоятельно накопить необходимые запасы газа в подземных хранилищах до начала отопительного сезона, его придется импортировать. Однако планы на импорт в публичной плоскости компания не озвучивает.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший руководитель оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

"Зима будет сложной, потому что враг продолжит атаковать наши энергетические объекты. Достаточные запасы угля и газа критически важны для прохождения зимы. Министерство энергетики Украины гордо информирует, что в ПХГ уже 11,7 млрд м3 и что закачка идет с превышением прошлогодних показателей. Но это не совсем так. На 29/07/2022 в ПХГ было уже 11,96 млрд м3 газа, а сейчас только 11,7 млрд.", – написал Макогон.

По его словам, из этих 11,7 млрд. м3 около 0,6-0,7 млрд. м3 принадлежит нерезидентам, и Нафтогаз к ним не имеет отношения. "То есть на 29/07 мы имеем в ПХГ на 720 млн м3 меньше газа, принадлежащего резидентам Украины, чем в прошлом году", - добавляет эксперт.

Кроме того, еще где-то 1,3 млрд м3 газа частных добытчиков, который теоретически можно считать как запас на зиму, потому что Нафтогаз сможет этот газ выкупить, или получить контроль над ним другим способом.

"Поэтому объем газа в хранилищах, который принадлежит Нафтогазу и может быть использован для снабжения населения, ТКЭ и энергетиков, составляет где-то 9,7-9,8 млрд м3 (с учетом 4,6 млрд буферного газа). Поэтому, чтобы иметь 14,7 млрд м3 на начало октября, Нафтогаз должен закачать еще 4,8 млрд м3 за август и сентябрь. А по собственному ресурсу добычи сможет закачать где-то 1,6 млрд максимум", - подсчитал Макогон.

Следовательно, по его словам, без значительного импорта "Нафтогаз" не сможет иметь 14,7 млрд м3 собственного газа ПХГ. "Сейчас цена в Европе на газ упала до 300 долл. за тыс м3, что является достаточно привлекательной ценой. Но планов по импорту я не слышал… говорить о том, что "Нафтогаз" сможет иметь 14,7 млрд м3 на начало ОЗУ не очень корректно", - отмечает эксперт.

"Теоретически Нафтогаз может использовать другую стратегию и законтрактовать где-то 1-1,2 млрд м3 для импорта в декабре-марте, что также позволит снизить риски прохождения ОЗУ. Но информации о таких планах нет, а есть заявления о создании запасов для прохождения ОЗУ. Информации пока мало, чтобы делать выводы, но даже озвученная информация заставляет беспокоиться. Особенно учитывая информацию о недостаточности запасов угля, потому что газ и уголь обычно балансируют друг друга на ТЭЦ/ТЭС", - подытожил он.

Ранее СМИ уже писали о том, что глава Нафтогаза Алексей Чернышев провалил подготовку к отопительному сезону в части закачки газа в хранилища. "Несмотря на оптимистичные заявления Чернышева, эксперты рынка сомневаются в возможности существенно нарастить государственную добычу. То есть получается, что покупать придется за рубежом, что значительно дороже внутренней добычи", говорилось в материале.

В этих обстоятельствах в "Нафтогазе" говорят об экспорте газа. В то же время компания пролоббировала в правительстве поправку, согласно которой предприятия теплокоммунэнерго в принудительном порядке рассчитываются с ним за газ независимо от того, каковы долги потребителей (сейчас 36 млрд грн). Это ставит под угрозу отопительный сезон в общинах с населением более 6 млн человек, заявили в Ассоциации городов Украины.

"Чернышев при таких условиях может ставить перед собой "амбициозную цель" вывести "Нафтогаз" на прибыльность. Но какой ценой? Не инвестируя в добычу? Не закупая вовремя газ? Отжимая средства у местных теплокоммунэнерго в сговоре с правительством?... Похоже, что "Нефтегаз" не только сам проваливает подготовку к отопительному сезону, но и тянет за собой на дно весь коммунальный сектор в стране", - добавляли тогда авторы издания.