"Еще две ракетные атаки и снова без тепла": экспредседатель Оператора ГТС Макогон о подготовке к следующему отопительному сезону

Прошлой зимой в результате российских атак жители украинских городов оказались без тепла. Бывший глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью Delo.ua рассказал, почему ТЭЦ не удалось защитить, как малые модульные котельные могут изменить ситуацию и какие уроки следует учесть для энергетической безопасности следующей зимой.

Эта зима была для граждан самой тяжелой с начала полномасштабной войны. Из-за массированных атак по ТЭЦ жители столицы оказались без отопления. Скажите почему, несмотря на опыт, который мы получили за предыдущие годы полномасштабной войны, нам не удалось избежать такой ситуации? Могли ли мы вообще этого избежать?

— Эта зима была значительно холоднее предыдущих, и враг решил этим воспользоваться. В прошлые годы у России было меньше средств поражения, поэтому приоритет отдавался именно объектам электрогенерации и сетям "Укрэнерго". В этом году, к сожалению, у Украины меньше ракет для систем ПВО, а у россиян средств впечатления стало больше.

Защитить ТЭЦ, занимающую площадь в десятки гектаров, какими-либо инженерными сооружениями просто невозможно – это может сделать только ПВО. Поэтому единственное, что мы реально могли за 4 года сделать во избежание таких последствий – это:

заранее подготовиться к действиям в случае атак по ТЭЦ; создать достаточные запасы оборудования;

начать реальные действия по децентрализации генерации тепла и электричества.

К сожалению, об этом никто особо не думал. Это ярко подтверждается большим количеством оборудования (генераторов, когенераторов, котельных), которое нам передали международные доноры, и которое до сих пор остается неподключенным.

Какие еще факторы, по вашему мнению, обусловили уязвимость нашей энергосистемы для массированных российских атак? Как изменилась тактика войны россиян против нашей энергосистемы начиная с 2022 года?

— Наша энергосистема всегда была уязвима для ракетных атак, поскольку она исторически построена по принципу максимальной централизации. Защитить такую систему без мощной ПВО невозможно.

Разница состоит в том, что в предыдущие годы враг фокусировался исключительно на генерации электричества и уничтожил все наши ТЭС. В этом году у них стало значительно больше ракет и ударных дронов, поэтому они вполне ожидаемо переключились и на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Их основная цель не изменилась — попытка сломить волю населения к сопротивлению, создать мощное давление на политическое руководство Украины, а также спровоцировать новую волну беженцев в Европу.

Вы недавно заявили, что малые модульные котельные могут стать решением, которое относительно недорого поможет стране подготовиться к следующей зиме. Готовы ли по вашей оценке к этому распределительные сети украинских городов, пострадавших от атак? Не будет ли мы здесь проблем, связанных с неадаптированной к реалиям войны нормативной базой?

— Модульные котельные — это стандартное решение, давно используемое и в Украине, и в мире. Ничего принципиально нового здесь нет. К примеру, в Киеве на правом берегу исторически работает более 100 небольших котельных. А вот Левый берег застраивался преимущественно в советское время, поэтому там возводили только крупные централизованные ТЭЦ. Тогда в этом был определенный экономический смысл, но сейчас мы понимаем, что централизация — огромная уязвимость для города. Единственный выход от нее избавиться — переходить на децентрализованное отопление.

При установке мини-котельных не требуется масштабная перестройка инженерных сетей. Они просто устанавливаются у существующих центральных тепловых пунктов (ЦТП) жилых кварталов и врезаются в уже существующие сети. Многие города в Украине уже имеют исключительно такой подход. Что касается нормативной базы: ее не боги пишут, а депутаты или чиновники. Если что-то нужно изменить – нужно брать и быстро менять. Люди не должны мерзнуть без отопления только потому, что проблема кроется в каких-то устаревших бумажных нормах.

Но есть другая проблема — мощное лобби существующих монополистов в городах, которые ежегодно осваивают миллиарды гривен на бесконечных ремонтах старых тепловых сетей. Именно они будут больше всего противиться внедрению децентрализованного теплоснабжения. Уже сейчас ходят слухи, что планируют привезти старую ТЭЦ из Румынии для восстановления разрушенной ТЭЦ-4. Но ведь очевидно: еще пара российских ракетных атак, и это "восстановление" будет снова разрушено, а люди снова будут сидеть без тепла. Зачем тратить огромные деньги и время на восстановление того, что можно мгновенно потерять? Нужно решать первопричину проблемы централизованность тепловой генерации.

Как по вашей оценке на добычу повлияли удары по объектам Нефтегаза и других добывающих компаний из-за российских обстрелов? В октябре Bloomberg давал оценку в 60%, но с тех пор обстрелы не прекращались, как сейчас? На сколько это увеличит необходимость импорта (в куб. м и деньгах)? Сможет ли по вашему мнению государство найти ресурс для этого?

— Украина действительно потеряла значительную часть собственной добычи газа из-за российских атак. Однако наши специалисты очень быстро восстанавливают повреждения, поэтому своей глобальной цели враг не достиг. Кроме того, благодаря возможности импортировать газ, страна обеспечена достаточным объемом голубого топлива для прохождения зимы.

Конечно, импортный газ значительно дороже газа собственной добычи. Поэтому сейчас многое зависит от помощи западных доноров, выделяющих средства на эти закупки. Но мы должны понимать, что со временем такая помощь будет уменьшаться. Нам придется искать внутренние ресурсы и одним из таких непопулярных, но необходимых шагов станет приведение цен на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) до экономически обоснованного уровня.

Как бы вы оценили ущерб, который понесла Украинская ГТС? Насколько сложнее восстанавливать поврежденные объекты газовой инфраструктуры по сравнению с сектором электроэнергии? Есть ли по вашей оценке наши газовики для этого запасы критического оборудования?

— Украинская ГТС сейчас работает и находится в удовлетворительном состоянии. Враг пока больше фокусировался на объектах электроэнергетики, ТКЭ и добыче газа. Я считаю, что критические запасы оборудования у наших газовщиков были созданы, а сценарии реагирования на чрезвычайные аварии отработаны.

Есть ли решения, которые могли бы защитить объекты добычи газа аналогично тому, как строят защиту трансформаторов "Укрэнерго"?

- Построить капитальные защитные сооружения над объектами газодобычи технологически очень сложно. Но их можно защитить частично: антишахедными сетями, габионами, радиоэлектронной борьбой (РЕБ) и привлечением мобильных огневых групп (МВГ).

По моей информации, НАК "Нефтегаз" начал активно этим заниматься только со сменой руководства. Однако в публичном доступе я не встречал точной информации о том, сколько средств было выделено на эти цели и каков реальный процент выполнения этих защитных работ.

К началу отопительного сезона Украина накопила 12 млрд. куб. м газа, с целью накопить 13,2 млрд куб. м. С какими запасами по Вашей оценке мы выйдем из этого отопительного сезона? Сколько газа нам нужно будет накопить до следующего, учитывая активное строительство газопоршневых установок, а также в случае, если местные власти начнут строить малые модульные котельные?

- В 2025 году, в отличие от предыдущего, "Нафтогаз" летом достаточно активно импортировал газ. Это обеспечило наличие достаточных запасов в хранилищах, которых хватит до конца отопительного сезона.

По следующей зиме: желательно иметь в ПХГ до 14 млрд кубометров. Хотя этот объем может быть и несколько меньше при условии, что "Нафтогаз" заранее законтрактует достаточные объемы импортного газа для бесперебойных поставок в течение всей следующей зимы. Наконец-то Нафтогаз начал активно импортировать СПГ с мирового рынка. Мы уже слышали о поставках СПГ в Украину через польские, немецкие, греческие и литовские СПГ терминалы. Это значительно усиливает нашу энергетическую безопасность.

До 3 марта будет действовать мораторий на экспорт газа, введенный еще в 2022 году. Как по Вашей оценке это в комплексе с атаками по добывающим объектам повлияло на частные добывающие компании? Как вы считаете, может ли Украина отказаться от такой практики?

— Украина всегда была импортером газа. А при рыночных условиях цена на газ в стране-импортере всегда должна быть выше, чем в тех странах, откуда он импортируется. Поэтому при нормальном рыночном регулировании в Украине вообще нет коммерческого смысла в экспорте газа – зачем вывозить, если внутри страны цена выше?

Даже, несмотря на запрет на экспорт, украинские частные газодобытчики всегда имели возможность продавать газ внутри страны по цене, близкой к экспортной (импортный паритет). Соответственно, они получали достаточно средств и имели существенные доходы. Вопрос в другом: реинвестировали ли они сверхприбыли в наращивание добычи в Украине? Лично я заметил какие-либо значительные инвестиции от них только в 2025 году. Чтобы сделать объективное заключение, нужно проанализировать количество новых пробуренных скважин и объем капиталовложений за период 2022-2025 годов.

Поэтому я склонен считать, что на частные компании больше повлиял не запрет на экспорт, а сам фактор войны. Ни один частный бизнес не имеет большого желания вкладывать собственные средства в объекты, куда каждый день может прилететь ракета, особенно когда от таких рисков нет действенных механизмов страхования.