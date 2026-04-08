"Фактор Трампа" снизил цены на АЗС UKRNAFTA и UPG на гривну: как дальше будет разворачиваться ситуация на рынке горючего

Мировые котировки нефти 18% после новостей о перемирии на Ближнем Востоке. В Украине "Укрнафта" и другие сети уже начали первое снижение, однако эксперты, опрошенные Delo.ua , предупреждают: для трейдеров этот "ценопад" может стать настоящей ловушкой.

После заявления президента США Дональда Трампа о перемирии с Ираном нефтяные рынки отреагировали почти сразу . По состоянию на 16:30 8 апреля с начала торгов нефть марки Brent подешевела на $18,7 за баррель или на 16,54% до $91,2 за баррель, а нефть американской марки West Texas Intermediate упала в цене на $20,31 или на 17,98% до $92,64 за баррель.

После этого горючее на украинских АЗС начало дешеветь: государственная сеть АЗС UKRNAFTA после встречи главы компании с премьер-министром Юлией Свириденко снизила цену дизтоплива на 1 грн/л. Цены на дизтопливо снизила и сеть АЗС UPG на 1,1 грн/л. Кроме этого горючее подешевело на больших АЗС, но это произошло после утреннего удорожания.

Что будет с ценами на дизель и бензин

По оценке аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко, все зависит от дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке. Если текущие нефтяные котировки продержатся до понедельника, 13 апреля, мы можем ожидать снижения цены на 5 грн/л на бензин и дизель.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что на среду, 8 апреля, сети запланировали повышение цены и утром повысили ее на 2 грн/л, но после снижения цен на мировом рынке нефти "Укрнафта" снизила цену на дизельное топливо на 1 грн/л, после чего отреагировали другие сети АЗС.

Бизнесмен говорит, что к 10 апреля цены стабилизируются, а рынок будет следить за развитием событий вокруг переговоров США и Ирана. А после выходных, с 13 апреля, все будет зависеть от того, как закончатся переговоры и разблокируют ли Ормузский пролив.

Волатильность цен на горючее вымывает средства из участников рынка: часть трейдеров может обанкротиться

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорит, что участники рынка горючего приветствуют снижение цен, поскольку резкое удорожание топлива привело к деградации спроса и снижению объемов реализации. С другой стороны, в марте трейдеры сформировали значительные запасы, которые они закупили по пиковым ценам, а также законтрактовали по высокой цене большие объемы на апрель.

"Проблема в том, что трейдеры накупили дорогого горючего, и цены даже не росли до ожидаемых, а государственная компания по просьбе правительства уже начинает их снижать. Если сейчас все начнут активно снижать цены или заставлять кого-то это делать, то на оптовом рынке будут массовые банкротства", - отмечает Куюн.

Левшкин также говорит, что из-за резкой смены тренда и оптовые трейдеры, и сети АЗС оказались в очень непростой ситуации. Оптовики законтрактовали значительные объемы горючего, ожидая продать его по цене 95 грн/л, а сейчас никто дороже 80–85 грн/л у них дизель уже не купит.

"Это значительный ущерб. Представьте, что будет, если вы купили баржу в 5 млн л и зафиксировали на ней 15 грн/л убытков. В целом это убыток в 75 млн грн. Многие вследствие этого пострадают, а мелкие трейдеры могут обанкротиться", - говорит Леушкин.

Он отмечает, что апрель получится для рынка убыточным, равно как и март. Если в марте бизнес был вынужден фиксировать убытки из-за того, что покупал дороже, чем продавал, то в апреле будет продавать дешевле, чем купил.

Впрочем, Сиренко считает, что проблему дорогостоящих остатков на АЗС не поймет конечный потребитель. Эксперт считает, что периода до конца этой недели будет достаточно, чтобы бизнес распродал все ранее закупленные запасы, так что уже с понедельника стоит ожидать снижения цен.