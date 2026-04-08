"Фактор Трампа" знизив ціни на АЗС UKRNAFTA та UPG на гривню: як далі розгортатиметься ситуація на ринку пального

Світові котирування нафти 18% після новин про перемир'я на Близькому Сході. В Україні "Укрнафта" та інші мережі вже почали перше зниження, проте експерти, яких опитало Delo.ua , попереджають: для трейдерів цей "цінопад" може стати справжньою пасткою.

Після заяви президента США Дональда Трампа про перемир'я з Іраном нафтові ринки відреагували майже одразу. Станом на 16:30 8 квітня від початку торгів нафта марки Brent здешевшала на $18,7 за барель або на 16,54% до $91,2 за барель, а нафта американської марки West Texas Intermediate впала в ціні на $20,31 або на 17,98% до $92,64 за барель.

Після цього пальне на українських АЗС почало дешевшати: державна мережа АЗС UKRNAFTA після зустрічі голови компанії з прем'єр-міністром Юлією Свириденко, знизила ціну дизпалива на 1 грн/л. Ціни на дизпальне знизила і мережа АЗС UPG на 1,1 грн/л. Крім цього пальне здешевшало на великих АЗС, але це відбулося після ранкового здорожчання.

Що буде з цінами на дизель та бензин

За оцінкою аналітика консалтингової компанії "Нафторинок" Олександра Сіренка, наразі все залежить від подальшого розвитку подій на Близькому Сході. Якщо поточні нафтові котирування протримаються до понеділка, 13 квітня, то ми можемо очікувати зниження ціни на 5 грн/л на бензин та дизель.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін каже, що на середу, 8 квітня, мережі запланували підвищення ціни і зранку підвищили її на 2 грн/л, але після зниження цін на світовому ринку нафти "Укрнафта" знизила ціну на дизельне пальне на 1 грн/л, після чого відреагували інші мережі АЗС.

Бізнесмен каже, що до 10 квітня ціни стабілізуються, а ринок слідкуватиме за розвитком подій навколо перемовин США та Ірану. А після вихідних, з 13 квітня, все залежатиме від того, як закінчаться перемовини та чи розблокують Ормузьку протоку.

Волатильність цін на пальне вимиває кошти з учасників ринку: частина трейдерів може збанкрутувати

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн каже, що учасники ринку пального вітають зниження цін, оскільки різке здорожчання палива призвело до деградації попиту та зниження обсягів реалізації. З іншого боку — в березні трейдери сформували значні запаси, які вони закупили за піковими цінами, а також законтрактували за високою ціною великі обсяги на квітень.

"Проблема в тому, що трейдери накупили дорогого пального, і ціни навіть не доросли до очікуваних, а державна компанія на прохання уряду вже починає їх знижувати. Якщо зараз всі почнуть активно знижувати ціни або змушувати когось це робити, то на гуртовому ринку будуть масові банкрутства", — зауважує Куюн.

Льоушкін також каже, що через різку зміну тренду і гуртові трейдери, і мережі АЗС опинилися в дуже непростій ситуації. Гуртовики законтрактували значні обсяги пального, очікуючи продати його за ціною 95 грн/л, а зараз ніхто дорожче за 80–85 грн/л у них дизель уже не купить.

"Це значні збитки. Уявіть, що буде, якщо ви купили баржу в 5 млн л та зафіксували на ній 15 грн/л збитків. Загалом це збиток у 75 млн грн. Багато хто внаслідок цього постраждає, а дрібні трейдери можуть збанкрутувати", — говорить Льоушкін.

Він зауважує, що квітень вийде для ринку збитковим, так само як і березень. Якщо у березні бізнес був змушений фіксувати збитки через те, що купував дорожче, ніж продавав, то у квітні продаватиме дешевше, ніж до того купив.

Втім, Сіренко вважає, що проблему дорогих залишків на АЗС не зрозуміє кінцевий споживач. Експерт вважає, що періоду до кінця цього тижня буде достатньо, щоб бізнес розпродав усі раніше закуплені запаси, тож уже з понеділка варто буде очікувати зниження цін.