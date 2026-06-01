Генерация, накопление, управление: как Helios Strategia строит новую модель энергетической устойчивости Украины

Эпоха простых решений в энергетике завершилась. Если раньше техническая задача клиента ограничивалась монтажом панелей, то сегодня она все чаще напоминает проект создания локальной энергосистемы "под ключ". Рынок мгновенно адаптировался к дефициту мощности: теперь интеграция солнечной генерации с промышленными аккумуляторами – это не технологический эксперимент, а жесткое требование энергетической устойчивости

Группа компаний Helios Strategia прошла этот путь вместе с рынком. Компания, начинавшая в 2011 году в качестве поставщика оборудования для солнечных электростанций, сегодня является одним из ведущих EPC-подрядчиков и системных интеграторов в Украине. За 15 лет в портфеле группы – 201 реализованный проект, 805 МВт по EPC-контрактам и общая мощность проектов на уровне 1,16 ГВт. В команде - 230 экспертов. Коммерческий и маркетинг-директор Helios Strategia Владислав Шевченко рассказал Delo.ua о том, как компания вместе с украинским бизнесом строит энергетическую устойчивость страны.

От дизеля - к системе

Эволюция рынка происходила несколько волн, и каждая из них имела свою логику. Первая реакция бизнеса на массовые блекауты была простой и быстрой – дизельные генераторы. Это было понятно решение для кризисного момента: быстро развернуть, сразу получить резервное питание. Но уже через два-три месяца эксплуатации предприятия начинали считать расходы на топливо и приходили к солнечной генерации как способу снизить себестоимость работы генератора.

Так появился второй слой: промышленные солнечные электростанции, как дополнение к дизелю. Они сокращали потребление сети, снижали расходы на топливо и обеспечивали частичную автономию в дневное время. Но и здесь бизнес натолкнулся на ограничения — некуда девать излишки генерации, сложность прогнозирования и балансировки. Именно здесь на сцену вышли установки хранения электроэнергии.

"Это уже не о комфорте. Когда у вас есть собственная генерация, вы потребляете не по среднему тарифу от поставщика, а по часовому. И в любом случае экономика достаточно положительная. Но если вы не прогнозируете и не балансируете собственную генерацию - можно попасть на небалансы. УЗЕ решает эту проблему", - объясняет коммерческий.

Переход произошел относительно быстро. Приблизительно во второй половине 2025 года рынок резко развернулся: новые проекты пошли преимущественно с системами хранения. В то же время владельцы уже действующих станций начали рассчитывать на экономику и думать о дооборудовании. По словам Шевченко, срок окупаемости проекта с собственной генерацией и УЗЭ сейчас составляет около 4,2 года — и это даже по пессимистическим сценариям, которые компания показывает клиентам.

Кейс IDS Ukraine: когда вода должна быть на полках всегда

Миргородский завод минеральных вод группы компаний IDS Ukraine – показательный пример того, как крупный промышленный клиент системно подходит к энергетической трансформации.

Задача, с которой IDS Ukraine пришла к Helios Strategia, не была о полной автономии. На одном из предприятий нужно было уменьшить зависимость от внешней сети и сократить расходы на электроэнергию — тариф рос из-за дефицита, а для энергоемкого производителя питьевой воды это оказывало непосредственное влияние на себестоимость продукта на полках магазинов.

СЭС на Миргородском заводе минеральных вод имеет мощность 1,4 МВт. Фото: Helios Strategia

После анализа различных вариантов остановились на солнечной генерации как скорейшем решении, которое можно развернуть без длительной подготовительной фазы.

К нам они пришли в начале осени, через три месяца согласовали основной концепт проекта. И вышли в строительство зимой – в более или менее благоприятную погоду, чтобы успеть выйти на весеннюю генерацию. Владислав Шевченко Коммерческий и маркетинг-директор Helios Strategia

Helios Strategia выступила EPC-подрядчиком: полный цикл от проектирования до ввода в эксплуатацию. Новая СЭС на Миргородском заводе минеральных вод имеет мощность 1,4 МВт и уже с первого дня работы начала производить до 600 кВт/ч даже в облачную погоду. Инвестиции в строительство составили 530 тыс. евро, расчетная годовая экономия – 150–200 тыс. евро, а срок окупаемости – около трех лет.

Но подлинным отличием этого проекта стала не техника, а подход самого заказчика. Техническая команда завода подробно проработала собственный производственный процесс и подстроила графики работы производственных линий под пиковые часы солнечного излучения.

Они подстроили свой производственный цикл, а мы перенастроили нашу генерацию, чтобы все накладывалось на профиль потребления. Мы достигли эффективности использования более 60% солнечной генерации, тогда как некоторые проекты имеют значительно более низкий коэффициент. Владислав Шевченко Коммерческий и маркетинг-директор Helios Strategia

Закарпатье: инфраструктурный масштаб и банковское финансирование

Если кейс IDS – это промышленный проект в логике операционной оптимизации, то закарпатский проект Helios Strategia – совсем другая категория. Здесь речь идет о полноценной инфраструктурной генерации с банковским финансированием и интеграцией систем хранения.

Входящее в состав группы ООО "Элиос Лучки" заключило со Сбербанком инвестиционное кредитное соглашение на 10,8 млн евро сроком на семь лет. Цель – строительство фотоэлектрической электростанции установленной мощностью 22,35 МВт в Закарпатской области. И что принципиально отличает этот проект от стандартной промышленной СЭС, в него сразу интегрирована аккумуляторная система хранения энергии емкостью 33,44 МВт/ч.

Проект ориентирован на торговлю электроэнергией на рынке "на сутки вперед", где цена существенно варьируется в зависимости от времени суток. Накопитель позволяет аккумулировать электроэнергию в часы низких цен и продавать ее в пиковые периоды.

В новую СЭС сразу встроена аккумуляторная система хранения энергии емкостью 33,44 МВт/час. Фото: Helios Strategia

Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию был скорректирован с учетом факторов, связанных с военным положением, логистическими ограничениями и сроками снабжения отдельных элементов энергетической инфраструктуры. На сегодняшний день проект находится на финальной стадии реализации, а запуск станции запланирован на август 2026 года.

На площадке завершен монтаж фотоэлектрического поля, установлены станции среднего напряжения GoodWe серии GW-MVS и системы хранения энергии. Параллельно продолжаются работы на подстанции 110/10 кВ, включая монтаж силового трансформатора. Следующим этапом станет подключение КРПЗ и проведение пусконаладочных работ.

Социальное измерение: общины и больницы

Третий вектор деятельности Helios Strategia выходит за пределы чисто коммерческой логики. Helios Strategia не участвует в государственных тендерах и не работает с прямым бюджетным финансированием. Но социальные проекты реализуются в другой форме – через партнерство с общинами. Компания ищет территории с потенциалом для реализации проектов СЭС и УЗЭ, в частности, участки, которые сегодня не используются эффективно и могут быть вовлечены в экономическое развитие общества. Кроме того, община получает энергетическую инфраструктуру – для школ, детских садов, больниц – без привлечения государственных средств.

Я считаю, что это целесообразное партнерство. Не надо ждать финансирования от государства — если есть возможность, нужно помогать школам и садам сейчас Владислав Шевченко Коммерческий и маркетинг-директор Helios Strategia

Такой подход вписывается в более широкий контекст: в условиях войны энергетическая устойчивость социальной инфраструктуры не менее критическая, чем промышленная. Больница, работающая во время блекаута, или школа, где есть тепло и свет — это не только вопрос комфорта, но и базовая функция государства. И частный бизнес в этой логике становится не просто подрядчиком, а участником системы устойчивости.

Общество получает энергетическую инфраструктуру – для школ, детских садов, больниц – без привлечения государственных средств. Фото: Helios Strategia

Инжиниринг как конкурентное преимущество

За каждым из этих проектов стоит глубокий инжиниринг. Helios Strategia сознательно позиционирует себя не как поставщик оборудования, а как системного интегратора, для которого техническая компетенция является главным активом. Перед тем как предложить что-либо клиенту, Helios Strategia тестирует технологию на собственных проектах.

Мы берем оборудование, изучаем, пытаемся имплементировать на пилотном проекте за свой счет – тогда уже предлагаем рынку. И для заказчика у нас уже есть реальный кейс, на который можно посмотреть Владислав Шевченко Коммерческий и маркетинг-директор Helios Strategia

Оценка оборудования включает визит на производственные мощности клиента, анализ части государственной собственности, 10-летнюю статистику надежности оборудования в собственных проектах и международные рейтинги.

У команды проектантов, базирующейся в Днепре, есть опыт из разных отраслей — в частности, часть специалистов пришла по проектированию электровозов и тепловозов. Это дает компании нетривиальную экспертизу в работе с большими промышленными нагрузками именно там, где цена ошибки самая высокая.

Отдельная ставка – на сервис. Helios Strategia формирует долгосрочные отношения с клиентами через систему сервиса. И нередко случается так, что специалисты компании приводят в порядок объекты, которые устанавливали другие компании.

Самый сложный для нас клиент — тот, у кого уже есть негативный опыт от другого подрядчика. Поэтому мы минимизируем риски из-за нашего собственного опыта и постоянного сервиса. Владислав Шевченко Коммерческий и маркетинг-директор Helios Strategia

Рынок, не ожидающий мира

Важный контекст, объединяющий все эти проекты: они реализуются сейчас, в разгар войны, без всякой привязки к ее завершению. И это не вынужденное обстоятельство — осознанная стратегия рынка.

Бизнес научился планировать в условиях неопределенности. Проекты, которые начали обсуждать в конце 2024, в январе-феврале 2025 уже подписывали контракты и выходили в реализацию. По словам Шевченко, рынок в сегменте коммерческой и промышленной генерации за год вырос на 20%, а количество запросов иногда превышает возможности рынка их обработать.

Банковский сектор тоже перестроился. Если еще год назад большинство проектов реализовывалось за счет собственных средств заказчиков, сегодня доля банковского финансирования в портфеле Helios Strategia достигает 30%. Программа "5–7–9", кредитные продукты Сбербанка, ОТП, Sense Bank — инструменты стали более доступными и привычными для клиентов.

Параллельно рынок переходит от отдельных СЭС к комплексным энергетическим системам. Генерация, накопление и управление – три компонента, которые теперь рассматриваются как единое целое. Именно это делает сегодняшний момент переломным: не просто технологическая эволюция, а формирование новой модели энергетической инфраструктуры страны.

Helios Strategia в этой системе прошла путь от поставщика модулей к системному интегратору. Сегодня компания строит одновременно на трех уровнях: промышленном, инфраструктурном и социальном. Каждый из этих уровней имеет свою логику и собственные вызовы. Но вместе это позволяет обеспечить энергетическую устойчивость воюющей, восстанавливающейся страны и планирующей будущее одновременно.