Генерация, накопление, управление: как Helios Strategia строит новую модель энергетической устойчивости Украины
Эпоха простых решений в энергетике завершилась. Если раньше техническая задача клиента ограничивалась монтажом панелей, то сегодня она все чаще напоминает проект создания локальной энергосистемы "под ключ". Рынок мгновенно адаптировался к дефициту мощности: теперь интеграция солнечной генерации с промышленными аккумуляторами – это не технологический эксперимент, а жесткое требование энергетической устойчивости
Группа компаний Helios Strategia прошла этот путь вместе с рынком. Компания, начинавшая в 2011 году в качестве поставщика оборудования для солнечных электростанций, сегодня является одним из ведущих EPC-подрядчиков и системных интеграторов в Украине. За 15 лет в портфеле группы – 201 реализованный проект, 805 МВт по EPC-контрактам и общая мощность проектов на уровне 1,16 ГВт. В команде - 230 экспертов. Коммерческий и маркетинг-директор Helios Strategia Владислав Шевченко рассказал Delo.ua о том, как компания вместе с украинским бизнесом строит энергетическую устойчивость страны.
От дизеля - к системе
Эволюция рынка происходила несколько волн, и каждая из них имела свою логику. Первая реакция бизнеса на массовые блекауты была простой и быстрой – дизельные генераторы. Это было понятно решение для кризисного момента: быстро развернуть, сразу получить резервное питание. Но уже через два-три месяца эксплуатации предприятия начинали считать расходы на топливо и приходили к солнечной генерации как способу снизить себестоимость работы генератора.
Так появился второй слой: промышленные солнечные электростанции, как дополнение к дизелю. Они сокращали потребление сети, снижали расходы на топливо и обеспечивали частичную автономию в дневное время. Но и здесь бизнес натолкнулся на ограничения — некуда девать излишки генерации, сложность прогнозирования и балансировки. Именно здесь на сцену вышли установки хранения электроэнергии.
"Это уже не о комфорте. Когда у вас есть собственная генерация, вы потребляете не по среднему тарифу от поставщика, а по часовому. И в любом случае экономика достаточно положительная. Но если вы не прогнозируете и не балансируете собственную генерацию - можно попасть на небалансы. УЗЕ решает эту проблему", - объясняет коммерческий.
Переход произошел относительно быстро. Приблизительно во второй половине 2025 года рынок резко развернулся: новые проекты пошли преимущественно с системами хранения. В то же время владельцы уже действующих станций начали рассчитывать на экономику и думать о дооборудовании. По словам Шевченко, срок окупаемости проекта с собственной генерацией и УЗЭ сейчас составляет около 4,2 года — и это даже по пессимистическим сценариям, которые компания показывает клиентам.
Кейс IDS Ukraine: когда вода должна быть на полках всегда
Миргородский завод минеральных вод группы компаний IDS Ukraine – показательный пример того, как крупный промышленный клиент системно подходит к энергетической трансформации.
Задача, с которой IDS Ukraine пришла к Helios Strategia, не была о полной автономии. На одном из предприятий нужно было уменьшить зависимость от внешней сети и сократить расходы на электроэнергию — тариф рос из-за дефицита, а для энергоемкого производителя питьевой воды это оказывало непосредственное влияние на себестоимость продукта на полках магазинов.
После анализа различных вариантов остановились на солнечной генерации как скорейшем решении, которое можно развернуть без длительной подготовительной фазы.
Helios Strategia выступила EPC-подрядчиком: полный цикл от проектирования до ввода в эксплуатацию. Новая СЭС на Миргородском заводе минеральных вод имеет мощность 1,4 МВт и уже с первого дня работы начала производить до 600 кВт/ч даже в облачную погоду. Инвестиции в строительство составили 530 тыс. евро, расчетная годовая экономия – 150–200 тыс. евро, а срок окупаемости – около трех лет.
Но подлинным отличием этого проекта стала не техника, а подход самого заказчика. Техническая команда завода подробно проработала собственный производственный процесс и подстроила графики работы производственных линий под пиковые часы солнечного излучения.
Закарпатье: инфраструктурный масштаб и банковское финансирование
Если кейс IDS – это промышленный проект в логике операционной оптимизации, то закарпатский проект Helios Strategia – совсем другая категория. Здесь речь идет о полноценной инфраструктурной генерации с банковским финансированием и интеграцией систем хранения.
Входящее в состав группы ООО "Элиос Лучки" заключило со Сбербанком инвестиционное кредитное соглашение на 10,8 млн евро сроком на семь лет. Цель – строительство фотоэлектрической электростанции установленной мощностью 22,35 МВт в Закарпатской области. И что принципиально отличает этот проект от стандартной промышленной СЭС, в него сразу интегрирована аккумуляторная система хранения энергии емкостью 33,44 МВт/ч.
Проект ориентирован на торговлю электроэнергией на рынке "на сутки вперед", где цена существенно варьируется в зависимости от времени суток. Накопитель позволяет аккумулировать электроэнергию в часы низких цен и продавать ее в пиковые периоды.
Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию был скорректирован с учетом факторов, связанных с военным положением, логистическими ограничениями и сроками снабжения отдельных элементов энергетической инфраструктуры. На сегодняшний день проект находится на финальной стадии реализации, а запуск станции запланирован на август 2026 года.
На площадке завершен монтаж фотоэлектрического поля, установлены станции среднего напряжения GoodWe серии GW-MVS и системы хранения энергии. Параллельно продолжаются работы на подстанции 110/10 кВ, включая монтаж силового трансформатора. Следующим этапом станет подключение КРПЗ и проведение пусконаладочных работ.
Социальное измерение: общины и больницы
Третий вектор деятельности Helios Strategia выходит за пределы чисто коммерческой логики. Helios Strategia не участвует в государственных тендерах и не работает с прямым бюджетным финансированием. Но социальные проекты реализуются в другой форме – через партнерство с общинами. Компания ищет территории с потенциалом для реализации проектов СЭС и УЗЭ, в частности, участки, которые сегодня не используются эффективно и могут быть вовлечены в экономическое развитие общества. Кроме того, община получает энергетическую инфраструктуру – для школ, детских садов, больниц – без привлечения государственных средств.
Такой подход вписывается в более широкий контекст: в условиях войны энергетическая устойчивость социальной инфраструктуры не менее критическая, чем промышленная. Больница, работающая во время блекаута, или школа, где есть тепло и свет — это не только вопрос комфорта, но и базовая функция государства. И частный бизнес в этой логике становится не просто подрядчиком, а участником системы устойчивости.
Инжиниринг как конкурентное преимущество
За каждым из этих проектов стоит глубокий инжиниринг. Helios Strategia сознательно позиционирует себя не как поставщик оборудования, а как системного интегратора, для которого техническая компетенция является главным активом. Перед тем как предложить что-либо клиенту, Helios Strategia тестирует технологию на собственных проектах.
Оценка оборудования включает визит на производственные мощности клиента, анализ части государственной собственности, 10-летнюю статистику надежности оборудования в собственных проектах и международные рейтинги.
У команды проектантов, базирующейся в Днепре, есть опыт из разных отраслей — в частности, часть специалистов пришла по проектированию электровозов и тепловозов. Это дает компании нетривиальную экспертизу в работе с большими промышленными нагрузками именно там, где цена ошибки самая высокая.
Отдельная ставка – на сервис. Helios Strategia формирует долгосрочные отношения с клиентами через систему сервиса. И нередко случается так, что специалисты компании приводят в порядок объекты, которые устанавливали другие компании.
Рынок, не ожидающий мира
Важный контекст, объединяющий все эти проекты: они реализуются сейчас, в разгар войны, без всякой привязки к ее завершению. И это не вынужденное обстоятельство — осознанная стратегия рынка.
Бизнес научился планировать в условиях неопределенности. Проекты, которые начали обсуждать в конце 2024, в январе-феврале 2025 уже подписывали контракты и выходили в реализацию. По словам Шевченко, рынок в сегменте коммерческой и промышленной генерации за год вырос на 20%, а количество запросов иногда превышает возможности рынка их обработать.
Банковский сектор тоже перестроился. Если еще год назад большинство проектов реализовывалось за счет собственных средств заказчиков, сегодня доля банковского финансирования в портфеле Helios Strategia достигает 30%. Программа "5–7–9", кредитные продукты Сбербанка, ОТП, Sense Bank — инструменты стали более доступными и привычными для клиентов.
Параллельно рынок переходит от отдельных СЭС к комплексным энергетическим системам. Генерация, накопление и управление – три компонента, которые теперь рассматриваются как единое целое. Именно это делает сегодняшний момент переломным: не просто технологическая эволюция, а формирование новой модели энергетической инфраструктуры страны.
Helios Strategia в этой системе прошла путь от поставщика модулей к системному интегратору. Сегодня компания строит одновременно на трех уровнях: промышленном, инфраструктурном и социальном. Каждый из этих уровней имеет свою логику и собственные вызовы. Но вместе это позволяет обеспечить энергетическую устойчивость воюющей, восстанавливающейся страны и планирующей будущее одновременно.