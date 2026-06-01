Генерація, накопичення, управління: як Helios Strategia будує нову модель енергетичної стійкості України

Епоха простих рішень в енергетиці завершилася. Якщо раніше технічне завдання клієнта обмежувалося монтажем панелей, то сьогодні воно дедалі частіше нагадує проєкт створення локальної енергосистеми "під ключ". Ринок миттєво адаптувався до дефіциту потужності: тепер інтеграція сонячної генерації з промисловими акумуляторами — це не технологічний експеримент, а жорстка вимога енергетичної стійкості

Група компаній Helios Strategia пройшла цей шлях разом із ринком. Компанія, що розпочинала у 2011 році як постачальник обладнання для сонячних електростанцій, сьогодні є одним із провідних EPC-підрядників та системних інтеграторів в Україні. За 15 років у портфелі групи — 201 реалізований проєкт, 805 МВт за EPC-контрактами та загальна потужність проєктів на рівні 1,16 ГВт. У команді — 230 експертів. Комерційний та маркетинг-директор Helios Strategia Владислав Шевченко, розповів Delo.ua про те, як компанія разом з українським бізнесом будує енергетичну стійскість країни.

Від дизеля — до системи

Еволюція ринку відбувалася у кілька хвиль, і кожна з них мала свою логіку. Перша реакція бізнесу на масові блекаути була простою та швидкою — дизельні генератори. Це було зрозуміле рішення для кризового моменту: швидко розгорнути, одразу отримати резервне живлення. Але вже через два-три місяці експлуатації підприємства починали рахувати витрати на паливо — і приходили до сонячної генерації як способу знизити собівартість роботи генератора.

Так з'явився другий шар: промислові сонячні електростанції як доповнення до дизеля. Вони скорочували споживання з мережі, знижували витрати на паливо та забезпечували часткову автономію в денний час. Але й тут бізнес наштовхнувся на обмеження — надлишки генерації, які нікуди подіти, складність прогнозування та балансування. Саме тут на сцену вийшли установки зберігання електроенергії.

"Це вже не про комфорт. Коли у вас є власна генерація, ви споживаєте не по середньому тарифу від постачальника, а по годинному. І в будь-якому випадку економіка досить позитивна. Але якщо ви не прогнозуєте і не балансуєте власну генерацію — можна потрапити на небаланси. УЗЕ вирішує цю проблему", — пояснює комерційний та маркетинг-директор Helios Strategia Шевченко.

Перехід стався відносно швидко. Приблизно в другій половині 2025 року ринок різко розвернувся: нові проєкти пішли переважно з системами зберігання. Водночас власники вже діючих станцій почали дораховувати економіку і думати про дообладнання. За словами Шевченка, термін окупності проєкту з власною генерацією та УЗЕ зараз становить близько 4,2 року — і це навіть за песимістичними сценаріями, які компанія показує клієнтам.

Кейс IDS Ukraine: коли вода має бути на полицях завжди

Миргородський завод мінеральних вод групи компаній IDS Ukraine — показовий приклад того, як великий промисловий клієнт системно підходить до енергетичної трансформації.

Завдання, з яким IDS Ukraine прийшла до Helios Strategia, не було про повну автономію. На одному з підприємств потрібно було зменшити залежність від зовнішньої мережі та скоротити витрати на електроенергію — тариф зростав через дефіцит, а для енергоємного виробника питної води це безпосередньо впливало на собівартість продукту на полицях магазинів.

СЕС на Миргородському заводі мінеральних вод має потужність 1,4 МВт. Фото: Helios Strategia

Після аналізу різних варіантів зупинились на сонячній генерації як найшвидшому рішенню, яке можна розгорнути без тривалої підготовчої фази.

До нас вони прийшли на початку осені, за три місяці погодили основний концепт проєкту. І вийшли в будівництво взимку — в більш-менш сприятливу погоду, щоб встигнути вийти на весняну генерацію Владислав Шевченко Комерційний та маркетинг-директор Helios Strategia

Helios Strategia виступила EPC-підрядником: повний цикл від проєктування до введення в експлуатацію. Нова СЕС на Миргородському заводі мінеральних вод має потужність 1,4 МВт і вже з першого дня роботи почала виробляти до 600 кВт/год навіть у хмарну погоду. Інвестиції в будівництво склали 530 тис. євро, розрахункова річна економія — 150–200 тис. євро, а термін окупності — близько трьох років.

Але справжньою відмінністю цього проєкту стала не техніка, а підхід самого замовника. Технічна команда заводу детально опрацювала власний виробничий процес і підлаштувала графіки роботи виробничих ліній під пікові години сонячного випромінювання.

Вони підналаштували свій виробничий цикл, а ми переналаштували нашу генерацію, щоб все накладалося на профіль споживання. Ми досягли ефективності використання більше 60% сонячної генерації — тоді як деякі проєкти мають значно нижчий коефіцієнт Владислав Шевченко Комерційний та маркетинг-директор Helios Strategia

Закарпаття: інфраструктурний масштаб і банківське фінансування

Якщо кейс IDS — це промисловий проєкт у логіці операційної оптимізації, то закарпатський проєкт Helios Strategia — зовсім інша категорія. Тут мова йде про повноцінну інфраструктурну генерацію з банківським фінансуванням та інтеграцією систем зберігання.

ТОВ "Еліос Лучки", що входить до складу групи, уклало з Ощадбанком інвестиційну кредитну угоду на 10,8 млн євро строком на сім років. Мета — будівництво фотоелектричної електростанції встановленою потужністю 22,35 МВт у Закарпатській області. І що принципово відрізняє цей проєкт від стандартної промислової СЕС — в нього одразу інтегрована акумуляторна система зберігання енергії ємністю 33,44 МВт/год.

Проєкт орієнтований на торгівлю електроенергією на ринку "на добу наперед", де ціна суттєво варіюється залежно від часу доби. Накопичувач дозволяє акумулювати електроенергію в години низьких цін і продавати її в пікові періоди.

В нову СЕС одразу інтегрована акумуляторна система зберігання енергії ємністю 33,44 МВт/год. Фото: Helios Strategia

Плановий строк введення об’єкта в експлуатацію було скориговано з урахуванням факторів, пов’язаних із воєнним станом, логістичними обмеженнями та термінами постачання окремих елементів енергетичної інфраструктури. Станом на сьогодні проєкт перебуває на фінальній стадії реалізації, а запуск станції запланований на серпень 2026 року.

Наразі на майданчику завершено монтаж фотоелектричного поля, встановлено станції середньої напруги GoodWe серії GW-MVS та системи зберігання енергії. Паралельно тривають роботи на підстанції 110/10 кВ, включаючи монтаж силового трансформатора. Наступним етапом стане підключення КРПЗ та проведення пусконалагоджувальних робіт.

Соціальний вимір: громади та лікарні

Третій вектор діяльності Helios Strategia виходить за межі суто комерційної логіки. Helios Strategia не бере участі в державних тендерах і не працює з прямим бюджетним фінансуванням. Але соціальні проєкти реалізуються в іншій формі — через партнерство з громадами. Компанія шукає території з потенціалом для реалізації проєктів СЕС та УЗЕ, зокрема ділянки, які сьогодні не використовуються ефективно та можуть бути залучені до економічного розвитку громади. Крім того, громада отримує енергетичну інфраструктуру — для шкіл, дитячих садків, лікарень — без залучення державних коштів.

Я вважаю, що це доцільне партнерство. Не треба чекати фінансування від держави — якщо є змога, треба допомагати школам і садочкам зараз Владислав Шевченко Комерційний та маркетинг-директор Helios Strategia

Такий підхід вписується в ширший контекст: в умовах війни енергетична стійкість соціальної інфраструктури — не менш критична, ніж промислова. Лікарня, що працює під час блекауту, або школа, де є тепло і світло — це не лише питання комфорту, а й базова функція держави. І приватний бізнес в цій логіці стає не просто підрядником, а учасником системи стійкості.

Громада отримує енергетичну інфраструктуру — для шкіл, дитячих садків, лікарень — без залучення державних коштів. Фото: Helios Strategia

Інжиніринг як конкурентна перевага

За кожним з цих проєктів стоїть глибокий інжиніринг. Helios Strategia свідомо позиціонує себе не як постачальника обладнання, а як системного інтегратора, для якого технічна компетенція є головним активом. Перед тим як запропонувати щось клієнту, Helios Strategia тестує технологію на власних проєктах.

Ми беремо обладнання, вивчаємо, пробуємо імплементувати на пілотному проєкті власним коштом — тоді вже пропонуємо ринку. І для замовника у нас вже є реальний кейс на який можна подивитися Владислав Шевченко Комерційний та маркетинг-директор Helios Strategia

Оцінка обладнання включає візит на виробничі потужності клієнта, аналіз частки державної власності, 10-річну статистику надійності обладнання у власних проєктах та міжнародні рейтинги.

Команда проєктантів, що базується в Дніпрі, має досвід із різних галузей — зокрема, частина фахівців прийшла з проєктування електровозів та тепловозів. Це дає компанії нетривіальну експертизу у роботі з великими промисловими навантаженнями — саме там, де ціна помилки найвища.

Окрема ставка — на сервіс. Helios Strategia формує довгострокові відносини з клієнтами через систему сервісу. І нерідко трапляється так, що фахівці компанії приводять до ладу об'єкти, які встановлювали інші компанії.

Найскладніший для нас клієнт — той, хто вже має негативний досвід від іншого підрядника. Тому ми мінімізуємо ризики через наш власний досвід і постійний сервіс Владислав Шевченко Комерційний та маркетинг-директор Helios Strategia

Ринок, який не чекає миру

Важливий контекст, що об'єднує всі ці проєкти: вони реалізуються зараз, у розпал війни, без жодної прив'язки до її завершення. І це не вимушена обставина — це усвідомлена стратегія ринку.

Бізнес навчився планувати в умовах невизначеності. Проєкти, які почали обговорювати наприкінці 2024-го, в січні–лютому 2025-го вже підписували контракти й виходили в реалізацію. За словами Шевченка, ринок у сегменті комерційної та промислової генерації за рік виріс на 20%, а кількість запитів подекуди перевищує можливості ринку їх опрацювати.

Банківський сектор теж перебудувався. Якщо ще рік тому переважна більшість проєктів реалізовувалась за рахунок власних коштів замовників, сьогодні частка банківського фінансування в портфелі Helios Strategia сягає 30%. Програма "5–7–9", кредитні продукти Ощадбанку, ОТП, Sense Bank — інструменти стали доступнішими і звичнішими для клієнтів.

Паралельно ринок переходить від окремих СЕС до комплексних енергетичних систем. Генерація, накопичення та управління — три компоненти, які тепер розглядаються як єдине ціле. І саме це робить сьогоднішній момент переломним: не просто технологічна еволюція, а формування нової моделі енергетичної інфраструктури країни.

Helios Strategia в цій системі пройшла шлях від постачальника модулів до системного інтегратора. Сьогодні компанія будує одночасно на трьох рівнях: промисловому, інфраструктурному та соціальному. Кожен з цих рівнів має власну логіку і власні виклики. Але разом це дозволяє забезпечити енергетичну стійкість країни, яка воює, відбудовується і планує майбутнє одночасно.