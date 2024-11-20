НБУ курс:

USD

41,33

--0,04

EUR

43,69

+0,06

Наличный курс:

USD

41,60

41,55

EUR

44,17

44,00

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Энергетика
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Государство не смогло продать 26% акций в НПЗ Коломойского

"Нефтехимик Прикарпатья", НПЗ
Государство не смогло продать 26% акций в НПЗ Коломойского. Фото: ФГИ

Фонду госимущества Украины (ФГИУ) не удалось продать государственный пакет акций в размере 26% уставного капитала ПАО "Нефтехимик Прикарпатья".

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.
Забронировать участие

Об этом свидетельствуют результаты аукциона в системе Prozorro.

Аукцион был запланирован на 20 ноября, прием предложений длился до 20:00 19 ноября. Стартовая цена лота составляла 440 449 100 грн без НДС.

Согласно протоколу о результатах электронного аукциона, торги не прошли из-за отсутствия участников.

Что известно о "Нефтехимике Прикарпатья"

Публичное акционерное общество "Нефтехимик Прикарпатья" находится в г. Надворная Ивано-Франковской области, по адресу: ул. Майданская, 5. Его уставный капитал составляет 3 280 252 грн. Государственная доля акций – 3 411 462 акции, что составляет 26% уставного капитала общества.

"Нефтехимик Прикарпатья" (ранее назывался "Надворнянский нефтеперерабатывающий завод") – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий Украины, построенное в 1897 году. Его мощность по состоянию на 2005 год составляла около 2,6 млн. тонн сырой нефти в год. Кроме того, завод был единственным из украинских нефтеперерабатывающих предприятий, которое работало с украинским сырьем.

С 2012 года НПЗ не используется для переработки нефти, а его чистый ущерб составил 34,473 млн грн.

Согласно данным на сайте ФГИУ, среднесписочная численность работников по состоянию на 30.06.2024 составляла 522 человека.

Основным владельцем завода является финансово-промышленная группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Контрольный пакет акций группы находится в собственности четырех компаний, зарегистрированных на британских Виргинских островах: по 19% акций владеют Rommannor Investments Ltd., Weavernal Holdings Ltd. и Deneiro Ventures Ltd., еще 14% – компания Dommennium Enterprices Ltd.

Автор:
Ольга Колесниченко