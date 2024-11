Государство не смогло продать 26% акций в НПЗ Коломойского

Фонду госимущества Украины (ФГИУ) не удалось продать государственный пакет акций в размере 26% уставного капитала ПАО "Нефтехимик Прикарпатья".

Об этом свидетельствуют результаты аукциона в системе Prozorro.

Аукцион был запланирован на 20 ноября, прием предложений длился до 20:00 19 ноября. Стартовая цена лота составляла 440 449 100 грн без НДС.

Согласно протоколу о результатах электронного аукциона, торги не прошли из-за отсутствия участников.

Что известно о "Нефтехимике Прикарпатья"

Публичное акционерное общество "Нефтехимик Прикарпатья" находится в г. Надворная Ивано-Франковской области, по адресу: ул. Майданская, 5. Его уставный капитал составляет 3 280 252 грн. Государственная доля акций – 3 411 462 акции, что составляет 26% уставного капитала общества.

"Нефтехимик Прикарпатья" (ранее назывался "Надворнянский нефтеперерабатывающий завод") – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий Украины, построенное в 1897 году. Его мощность по состоянию на 2005 год составляла около 2,6 млн. тонн сырой нефти в год. Кроме того, завод был единственным из украинских нефтеперерабатывающих предприятий, которое работало с украинским сырьем.

С 2012 года НПЗ не используется для переработки нефти, а его чистый ущерб составил 34,473 млн грн.

Согласно данным на сайте ФГИУ, среднесписочная численность работников по состоянию на 30.06.2024 составляла 522 человека.

Основным владельцем завода является финансово-промышленная группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Контрольный пакет акций группы находится в собственности четырех компаний, зарегистрированных на британских Виргинских островах: по 19% акций владеют Rommannor Investments Ltd., Weavernal Holdings Ltd. и Deneiro Ventures Ltd., еще 14% – компания Dommennium Enterprices Ltd.