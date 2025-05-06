Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,60

--0,11

EUR

47,19

--0,13

Наличный курс:

USD

41,39

41,28

EUR

47,27

47,10

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Блекаут в Испании стоил стране почти 400 миллионов евро

Блэкаут
Отключение оставило без электроэнергии до 50 миллионов человек / Depositphotos

Самое масштабное отключение электроэнергии в истории Испании, которое произошло 28 апреля, нанесло ущерб экономике страны на сумму до 400 миллионов евро (около 454 миллионов долларов США). Такую предварительную оценку обнародовал крупнейший коммерческий банк Испании — CaixaBank SA.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным аналитиков банка, базировавших свои подсчеты на данных об операциях с банковскими карточками, онлайн-покупках и снятии наличных в банкоматах, в день отключения потребительские расходы упали на 34%. Хотя в последующие дни часть расходов была компенсирована, общее уменьшение составило 15% от среднего уровня потребления.

"Мы оцениваем, что отключение электроэнергии будет иметь однократное влияние на квартальный ВВП, что не превышает одного десятого процентного пункта", — говорится в отчете банка.

Несмотря на шок, экономика Испании в целом демонстрирует устойчивый рост. Ожидается, что в текущем году ВВП страны вырастет на 2,6%, а в 2026 году — на 2,2%. По оценкам Bloomberg Economics, краткосрочное влияние от отключения может достичь 0,5% квартального ВВП, однако часть потерь, вероятно, будет компенсирована в ближайшие недели.

Напомним, отключение оставило без электроэнергии до 50 миллионов человек по всей Испании и Португалии. Сбои повлекли за собой массовые перебои в работе общественного транспорта, телекоммуникационных сетей и розничной торговли. Правительство Испании проводит расследование причин инцидента.

Автор:
Татьяна Гойденко