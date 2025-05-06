Блекаут в Іспанії коштував країні майже 400 мільйонів євро

Наймасштабніше відключення електроенергії в історії Іспанії, що сталося 28 квітня, завдало збитків економіці країни на суму до 400 мільйонів євро (близько 454 мільйонів доларів США). Таку попередню оцінку оприлюднив найбільший комерційний банк Іспанії — CaixaBank SA.

Про це пише Bloomberg.

За даними аналітиків банку, які базували свої підрахунки на даних про операції з банківськими картками, онлайн-покупках та знятті готівки в банкоматах, у день відключення споживчі витрати впали на 34%. Хоча в наступні дні частину витрат було компенсовано, загальне зменшення становило 15% від середнього рівня споживання.

"Ми оцінюємо, що відключення електроенергії матиме одноразовий вплив на квартальний ВВП, що не перевищує однієї десятої відсоткового пункту", — йдеться у звіті банку. Водночас фахівці не виключають коригування цієї оцінки після отримання повніших даних.

Попри шок, економіка Іспанії загалом демонструє стійке зростання. Очікується, що цього року ВВП країни зросте на 2,6%, а у 2026 році — на 2,2%. За оцінками Bloomberg Economics, короткостроковий вплив від відключення може сягнути 0,5% квартального ВВП, однак частина втрат, ймовірно, буде компенсована у найближчі тижні.

Нагадаємо, відключення залишило без електроенергії до 50 мільйонів людей по всій Іспанії та Португалії. Збої спричинили масові перебої в роботі громадського транспорту, телекомунікаційних мереж і роздрібної торгівлі. Уряд Іспанії наразі проводить розслідування причин інциденту.