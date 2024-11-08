Менеджеров одной из крупнейших украинских нефтеперерабатывающих компаний подозревают в присвоении 5,8 млрд грн

Офис Генерального прокурора (ОГП) разоблачил менеджмент нефтеперерабатывающего предприятия, а также должностных лиц аффилированных компаний, которые на протяжении 2017-2022 годов незаконно завладели имуществом предприятия, которое находится в собственности государства.

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Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

В прокуратуре не озвучивают название компании, однако издание "РБК-Украина" сообщило, что речь идет об "Укртатнафте".

По данным следствия, руководитель нефтеперерабатывающей компании организовал заключение договоров с подконтрольными предприятиями на поставку нефтепродуктов на суммы от 1 млн до 1 млрд грн, оплата за которые не производилась.

Фото: Пресс-служба ОГП

В то же время, все соглашения, стоимость которых превышает 10 млн грн, могли заключаться исключительно с согласия правления компании, а не руководителем. При отсутствии такого согласия нефтеперерабатывающая компания поставила заказчику топливо почти на 1 млрд грн. Не оплатив продукцию, подчиненное предприятие реализовало продукцию через сети подконтрольных АЗС в ряде регионов Украины.

В прокуратуре заявляют, что с 2017 по 2022 год участники схемы завладели горючим нефтеперерабатывающего предприятия на сумму свыше 5,8 млрд грн.

Обыски проведены в помещениях компаний в нескольких областях

Сообщается, что правоохранители провели 58 обысков по местам жительства фигурантов, а также в офисных помещениях подконтрольных компаний на территории Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей. Изъята документация, компьютерная техника и "черновые" записи.

В настоящее время 8 участникам преступной организации сообщено о подозрении по факту завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Досудебное расследование проводится ГСУ Нацполиции Украины, оперативное сопровождение - ГСР Нацполиции Украины.

Напомним, летом 2023 года Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности разоблачили бывшего члена наблюдательного совета ПАО "Укртатнафта" и бизнес-партнера Игоря Коломойского Михаила Кипермана в присвоении почти 600 млн грн компании.

Также добавим, что в феврале 2023 года правоохранители на "Укрнафте" и "Укртатнафте" разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн. Оказалось, что противоправные механизмы были объединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем. До национализации Коломойский являлся конечным бенефициаром этих компаний.

Это было сделано после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, после которого Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций, эмитентом которых являются ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".

В тот же день СБУ и БЭБ провели обыски дома у олигарха Игоря Коломойского.