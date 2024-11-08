Менеджерів однієї з найбільших українських нафтопереробних компаній підозрюють у привласненні 5,8 млрд грн

Офіс Генерального прокурора (ОГП) викрив менеджмент нафтопереробного підприємства, а також службових осіб афілійованих компаній, які упродовж 2017-2022 років незаконно заволоділи майном підприємства, що наразі перебуває у власності держави.

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Про це повідомила пресслужба ОГП.

У прокуратурі не озвучують назву компанії, однак видання "РБК-Україна" повідомило, що йдеться про "Укртатнафту".

За даними слідства, керівник нафтопереробної компанії організував укладення договорів з підконтрольними підприємствами на поставку нафтопродуктів на суми від 1 млн до 1 млрд грн, оплата за які не відбувалася.

Фото: Пресслужба ОГП

Водночас усі угоди, вартість яких перевищує 10 млн грн, могли укладатися виключно за згодою правління компанії, а не керівником. За відсутності такої згоди нафтопереробна компанія поставила замовнику пальне на майже 1 млрд грн. Не оплативши продукцію підпорядковане підприємство реалізовувало продукцію через мережі підконтрольних АЗС у низці регіонів України.

В прокуратурі заявляють, що з 2017 по 2022 рік учасники схеми заволоділи пальним нафтопереробного підприємства на суму понад 5,8 млрд грн.

Обшуки проведено в приміщеннях компаній у декількох областях

Повідомляється, що правоохоронці провели 58 обшуків за місцями проживання фігурантів, а також в офісних приміщеннях підконтрольних компаній на території Житомирської, Київської, Одеської, Полтавської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей. Вилучено документацію, компʼютерну техніку та "чорнові" записи.

Наразі 8 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудове розслідування проводить ГСУ Нацполіції України, оперативний супровід - ДСР Нацполіції України.

Нагадаємо, влітку 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили колишнього члена наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" та бізнес-партнера Ігоря Коломойського Михайла Кіпермана на привласненні майже 600 млн грн компанії.

Також додамо, що у лютому 2023 року правоохоронці на "Укрнафті" та "Укртатнафті" викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн. Виявилося, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. До націоналізації Коломойський був кінцевим бенефіціаром цих компаній.

Це було зроблено після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

Того ж дня СБУ та БЕБ провели обшуки вдома в олігарха Ігоря Коломойського.