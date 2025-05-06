Связь будет без радиохаоса: Минцифры внедрит новую методику расчета совместимости устройств

Минцифры утвердило новую методику расчета электромагнитной совместимости (ЭМС). Это гарантирует четкие правила: разные устройства, от смартфонов до радаров на аэродромах, будут работать беспрепятственно друг для друга.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Как это будет действовать на практике?

Методика устанавливает четкие технические правила: прежде чем включать новое оборудование, нужно проверить, не создает ли оно препятствий для уже имеющейся техники — и наоборот. Это позволяет избегать сбоев в работе мобильных сетей, интернета, телевидения, а также критически важных систем, таких как аэродромные радары.

"Перед применением нового радиооборудования нужно проверить, не будет ли оно мешать имеющемуся. Это важно для стабильной работы мобильных сетей, бесперебойного интернета и даже специализированных систем, работающих на аэродромах", — говорится в сообщении ведомства.

В Минцифре отмечают, что эти изменения будут незаметны в повседневной жизни, но обеспечат надежную работу радиосетей, благодаря чему услуги связи для украинцев станут более качественными.

Расчеты ЭМС производит "Украинский государственный центр радиочастот" по заявлениям операторов мобильной связи или других пользователей радиочастотного спектра.

Ранее сообщалось, что в Украине будет качественная связь на дорогах и селах . Чтобы люди могли вызвать экстренные службы или общаться с родными, парламент принял закон № 9549 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования земельных участков для развития цифровой инфраструктуры".