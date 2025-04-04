В Украине будет качественная связь на дорогах и в селах: парламент принял закон

В Украине до сих пор есть места, где мобильная связь нестабильна или исчезает полностью, особенно вдоль путей и в отдаленных селах. Чтобы люди могли вызвать экстренные службы или общаться с родными, парламент принял закон № 9549 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования земельных участков для развития цифровой инфраструктуры".

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Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Инициатором закона в выступил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По данным ведомства, это ускорит расширение покрытия 4G вдоль национальных и международных путей, а также в сельской местности. Кроме того, упростит операторам процесс получения земельных участков в аренду для строительства базовых станций мобильной связи. Минцифры планирует обеспечить 98% граждан качественной мобильной связью до 2030 года.

Какие возможности получат мобильные операторы?

Благодаря этому закону мобильные операторы будут:

быстрее отводить земельные участки коммунальной и государственной собственности;

использовать ограниченное право пользования чужим земельным участком для строительства на земельных участках башен мобильной связи;

устанавливать временные технические средства и сооружения электронных коммуникаций.

Эти изменения помогут обеспечить жителям отдаленных сельских районов доступ к мобильному интернету и, как следствие, к государственным онлайн-услугам. Также мобильные операторы смогут расширить покрытие 4G вдоль важных автодорог и без проблем восстанавливать связь на деоккупированных территориях.

Документ предусматривает, что упрощениями могут воспользоваться только операторы, внесенные в реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей или услуг. Формирование и контроль этого реестра осуществляет НКЭК — орган государственного регулирования в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи.

В настоящее время принятый парламентом закон ожидает подписания президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, в феврале Национальная комиссия электронных коммуникаций утвердила порядок развертывания Small cells. В Украине имплементирован европейский регламент относительно маломощных базовых станций. Таким образом, будет улучшено доступ к сети мобильной связи.