В Україні буде якісний звʼязок на дорогах і в селах: парламент ухвалив закон

В Україні досі є місця, де мобільний зв’язок нестабільний або зникає повністю, особливо вздовж шляхів та у віддалених селах. Щоб люди могли викликати екстрені служби чи спілкуватися з рідними парламент ухвалив закон № 9549 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання земельних ділянок для розбудови цифрової інфраструктури".

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Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Ініціатором закону виступив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За даними відомства, це пришвидшить розширення покриття 4G вздовж національних і міжнародних шляхів, а також у сільській місцевості. Крім того, спростить операторам процес отримання земельних ділянок в оренду для будівництва базових станцій мобільного зв’язку. Мінцифри планує забезпечити 98% громадян якісним мобільним зв’язком до 2030 року.

Які можливості отримають мобільні оператори?

Завдяки цьому закону мобільні оператори будуть:

швидше відводити земельні ділянки комунальної та державної власності;

використовувати обмежене право користування чужою земельною ділянкою для будівництва на земельних ділянках веж мобільного звʼязку;

установлювати тимчасові технічні засоби й споруди електронних комунікацій.

Ці зміни допоможуть забезпечити мешканців віддалених сільських районів доступом до мобільного інтернету і, як наслідок, до державних онлайн-послуг. Також мобільні оператори зможуть розширити покриття 4G вздовж важливих автошляхів та без перепон відновлювати зв’язок на деокупованих територіях.

Документ передбачає, що спрощеннями зможуть скористатися лише оператори, внесені до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж або послуг. Формування й контроль цього реєстру здійснює НКЕК — органом державного регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку.

Наразі ухвалений парламентом закон очікує підписання президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, у лютому Національна комісія електронних комунікацій затвердила порядок розгортання Small cells. В Україні імплементовано європейський регламент щодо малопотужних базових станцій. Таким чином буде покращення доступу до мережі мобільного зв’язку.