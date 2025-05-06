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Зв’язок буде без радіохаосу: Мінцифри впровадить нову методику розрахунку сумісності пристроїв

станція мобільного зв’язку
Мінцифри впровадить нову методику розрахунку сумісності пристроїв. / Freepik

Мінцифри затвердила нову методику розрахунку електромагнітної сумісності (ЕМС).  Це гарантуватиме чіткі правила: різні пристрої, від смартфонів до радарів на аеродромах, працюватимуть без перешкод один для одного.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трасформації України.

Як це діятиме на практиці?

Методика встановлює чіткі технічні правила: перш ніж вмикати нове обладнання, потрібно перевірити, чи воно не створює перешкод для вже наявної техніки — і навпаки. Це дає змогу уникати збоїв у роботі мобільних мереж, інтернету, телебачення, а також критично важливих систем, як-от аеродромні радари.

"Перед застосуванням нового радіообладнання потрібно перевірити, чи не буде воно заважати наявному. Це важливо для стабільної роботи мобільних мереж, безперебійного інтернету та навіть спеціалізованих систем, які працюють на аеродромах", — йдеться у повідомленні відомства.

У Мінцифри зазначають, що ці зміни будуть непомітними в повсякденному житті, але забезпечать надійну роботу радіомереж, завдяки чому послуги зв’язку для українців стануть більш якісними.

Розрахунки ЕМС проводить "Український державний центр радіочастот" за заявами операторів мобільного зв’язку чи інших користувачів радіочастотного спектра.

Раніше повідомлялося, що в Україні буде якісний звʼязок на дорогах і в селах. Щоб люди могли викликати екстрені служби чи спілкуватися з рідними парламент ухвалив закон № 9549 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання земельних ділянок для розбудови цифрової інфраструктури".

Автор:
Тетяна Ковальчук