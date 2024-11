Держава не змогла продати 26% акцій в НПЗ Коломойського

Фонду держмайна України (ФДМУ) не вдалося продати державний пакет акцій розміром 26% статутного капіталу ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття".

Про це свідчать результати аукціону в системі Prozorro.Продажі.

Аукціон був запланований на 20 листопада, прийом пропозицій тривав до 20:00 19 листопада. Стартова ціна лоту складала 440 449 100 грн без ПДВ.

Згідно з протоколом про результати електронного аукціону, торги не відбулися через відсутність учасників.

Що відомо про "Нафтохімік Прикарпаття"

Публічне акціонерне товариство "Нафтохімік Прикарпаття" знаходиться у м. Надвірна Івано-Франківської області, за адресою: вул. Майданська, 5. Його статутний капітал становить 3 280 252 грн. Державна частка акцій – 3 411 462 акції, що складає 26% статутного капіталу товариства.

"Нафтохімік Прикарпаття" (раніше називався "Надвірнянський нафтопереробний завод") – одне із найстаріших нафтопереробних підприємств України, збудоване у 1897 році. Його потужність станом на 2005 рік складала близько 2,6 млн тонн сирої нафти на рік. Крім того, завод був єдиним із українським нафтопереробних підприємств, яке працювало з українською сировиною.

З 2012 року НПЗ не використовується для перероблення нафти, а його чисті збитки склали 34,473 млн.

Згідно з даними на сайті ФДМУ, середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2024 складала 522 особи.

Додамо, що основним власником заводу залишається фінансово-промислова група "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Контрольний пакет акцій групи знаходиться у власності чотирьох компаній, зареєстрованих на британських Віргінських островах: по 19% акцій володіють Rommannor Investments Ltd., Weavernal Holdings Ltd. і Deneiro Ventures Ltd., ще 14% - компанія Dommennium Enterprices Ltd.