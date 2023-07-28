Как Польша адаптирует энергетику к вызовам времени

Недавно наше правительство представило концепцию Украины как энергетического хаба Европы. Где предусмотрено, что к 2050 году Украина совершит не только "экономическое", но и "энергетическое чудо". План очень амбициозный. Но значительную часть реалистично выполнить, если иметь реалистичный план, политическую волю и квалифицированную команду менеджеров и специалистов. Но начать нужно с адекватной стратегии и плана. И здесь мы можем посмотреть, как это делают наши успешные соседи поляки.

Польша во многих вопросах может служить образцом трансформации для Украины. Это касается и вопросов развития энергетики. Следует понимать, что базово Польша имела менее благоприятные стартовые условия, чем Украина. У поляков не было в 1991 году атомной энергетики, почти вся энергия производилась тепловыми электростанциями. И энергетическая безопасность Польши зависит от импорта нефти и газа, а также добычи угля в Силезском индустриальном регионе. Который очень похож на наш Донбасс или Днепровский индустриальный регион.

Но Польша на пути трансформации сумела воспользоваться преимуществами европейской интеграции, и общим трендом на зеленый переход, который мы наблюдаем в мире последние 15-20 лет.

Энергетическая стратегия Польши, принятая 2021 г. и скорректированная в марте 2022 г., после начала российской агрессии против Украины, предусматривает:

Обеспечение энергетической и энергетической независимости Польши. Содействие экономическому развитию и росту конкурентоспособности. Адаптация энергетики и экономики республики под новые стандарты Европейского Союза и защиты "зеленого курса".

В общем, ключевое, что можно увидеть в этой Стратегии — понимание, что делать, как делать, где брать деньги на все это, что нужно изменить в законодательстве, что нужно, чтобы привлекать инвестиции, готовить специалистов, развивать сферу исследований и т.д.

Как поляки собираются действовать? Посредством взвешенной и последовательной политики.

К 2040 году большое количество угольных мощностей будет выведено из энергосистемы. Регионы, отказывающиеся от добычи угля получают дополнительные инвестиции и налоговые льготы. Чтобы эффективно трансформировать свою экономику, речь идет о 60 миллиардах злотых. Кроме регионального подхода, предполагается, что переход будет привлекать индивидуальных потребителей энергии, которые, с одной стороны, будут защищены от повышения цен на энергоносители, а с другой — поощрены к активному участию в энергетическом рынке. Это обеспечит справедливый переход энергоресурсов и возможность участия всех даже небольших домохозяйств.

Чтобы компенсировать потерю теплового поколения, Польша будет строить атомные электростанции с большой степенью локализации. В 2033 году будет введен в эксплуатацию первый атомный энергоблок мощностью 1-1,6 ГВт, следующие блоки будут запускаться каждые 2-3 года – вся атомная энергетическая программа предусматривает строительство 6 энергоблоков до 2043 года. Это позволит полякам безопасно и дешево обеспечить от 12 до 18% промышленного производства электроэнергии. Помимо строительства крупных электростанций с мощными блоками Польша изучает возможность строить малые модульные реакторы. Это позволит обеспечить энергетическую автономность разных регионов, особенно индустриально важных городов, что повысит общий уровень энергетической безопасности поляков и польской экономики.

Социология тоже на стороне мирного атома: 57% поляков поддерживают строительство АЭС. Причем в регионах, которые могут быть выбраны в качестве места построения первой АЭС, уровень поддержки еще выше – 71%. Это, кстати, стало возможным не только из-за рациональности поляков, но и благодаря информационной и просветительской программе правительства. Это очень важно, ведь еще до вторжения в Украину россияне много работали на польском информационном поле, чтобы дискредитировать атомную энергетику и сохранить зависимость Польши от российских энергоресурсов. Но, как видим, неудачно.

Уменьшение выбросов и декарбонизация энергетики будут обеспечены комплексностью программы: строительство АЭС, ветровых электростанций, терминалов для импорта сжиженного газа, стимулирование локального поколения домохозяйств и бизнеса. Это все также создаст новые возможности для развития и начнет целые новые отрасли экономики. Ожидается, что это позволит создать до 300 тысяч новых рабочих мест в отраслях, связанных с атомной энергетикой, электротранспортом, возобновляемыми источниками энергии, сетевой инфраструктурой, цифровизацией, теплоснабжением. модернизацией индустриального и жилищного фонда и т.д.

Главным экологическим результатом изменений станет чистый воздух для каждого поляка. Реализация Стратегии позволит снизить выбросы загрязнителей воздуха на 60-90% на каждую гигакалорию производимой энергии и тепла. Это произойдет благодаря инвестициям в:

децентрализацию отопления; электрификацию общественного и индивидуального транспорта; продвижение пассивных домов и домов с нулевыми выбросами с использованием местных источников энергии (эту практику активно положили начало в Швеции еще в конце прошлого века).

Формирование различных источников генерации обеспечит и энергетическую независимость Польши, потому что после 24.02.2022 никаких причин надеяться на поставку энергии из России нет.

Отдельные разделы стратегии посвящены также:

Профильное образование в сфере энергетики, подготовка инженеров, финансирование научных исследований в ядерной сфере и других отраслях энергетики и энергосбережения. Потому что без квалифицированных специалистов ни одна стратегия не будет реализована. Вопрос переговоров и гармонизация с энергетической политикой всего Европейского Союза. Авторы документа настаивают на необходимости жестких переговоров с ЕС, чтобы Польша могла реализовывать свою стратегию, увеличивая генерацию. Что вступает в противоречие с отдельными директивами ЕС. Как видим, союз – союзом, а собственные национальные интересы – приоритет.

Как видим, подход комплексен и вполне реалистичен. Мы не можем копировать и вставить польский опыт и польскую стратегию. Но мы можем научиться так планировать, адаптироваться и последовательно реализовывать политику, от которой зависит выживание и успех страны.