Бизнес выступил против законопроекта о незаконном лишении права собственности

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) не поддерживает законопроект, который предлагает, в том числе, незаконное лишение права собственности и просит ВРУ не принимать такой документ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕБА.

"Европейская Бизнес Ассоциация проанализировала законопроект №11195 о механизме защиты права собственности третьих лиц и обращается к главе ВРУ Руслану Стефанчуку, и главам депутатских фракций с просьбой не поддерживать данный документ", - отмечают в ЕБА.

Предлагаемый законопроект №11195

Так, законопроектом предлагается предоставить полномочия органам государственной власти принимать решение об обращении взыскания в доход государства 100% пакета акций или других ценных бумаг, прямо принадлежащего юридическому лицу, в структуре собственности которого есть лицо, к которому применена санкция в виде блокирования активов, в случае, если определенный размер участия в таком пакете лица, к которому применена санкция в виде блокировки активов, составляет менее 25%.

В случае, если подсанкционное лицо владеет 25% и более акций – отчуждение будет происходить путем обращения с соответствующим заявлением в суд.

Против чего выступает бизнес

По убеждению экспертов ассоциации, хотя проект закона содержит название механизма защиты права собственности третьих лиц, по своей сути он призван установить новый правовой механизм взыскания в доход государства акций, и не только подсанкционных лиц, но и неподсанкционных.

"То есть достаточно любого одного миноритарного акционера у предприятия, на которого СНБО будут наложены санкции, и это предоставляет Кабинету Министров Украины право на присвоение частей, принадлежащих и неподсанкционным лицам. Никакого прозрачного и быстрого механизма восстановления прав собственности всех других неподсанкционных акционеров проектом закона вообще не предусмотрено", - отмечают в ЕБА.

В то же время риторическим представляется вопрос, как санкции в виде блокирования активов могут применяться и к акционерам, которые своими действиями не создавали существенную угрозу национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины.

В ассоциации отмечают, что не выглядит убедительной и приведенная в проекте закона попытка установить специальную процедуру восстановления прав неподсанкционных лиц через открытие специального условного счета.

В ЕБА призывают обратить внимание на то, что все акционеры, в том числе неподсанкционные лица, лишаются права участия в юридическом лице и управления им, что почти наверняка приведет к остановке работы бизнеса.

Европейская Бизнес Ассоциация отмечает, что ни украинская, ни европейская доктрина права собственности не разрешает произвольного вмешательства органа власти в защищенное право собственности. Более того, она требует, чтобы лишение собственности имело определенное основание в национальном законодательстве и любое лицо могло предусмотреть его наступление.

Однако из содержания проекта закона очевидно, что неподсанкционные акционеры не смогут ни предусмотреть для себя лишение права собственности, ни формировать свое поведение таким образом, чтобы избежать наступления негативных последствий для себя.

"И возникает вопрос, будет ли иностранный инвестор рассматривать Украину в такой ситуации", - отмечают в ЕБА.

Необходимо соблюдать баланс

В то же время, Европейский суд по правам человека отмечает соблюдение баланса между потребностями общей общественной необходимости и потребностями соблюдения фундаментальных прав личности.

Подобные законодательные предложения не могут иметь место в демократическом правовом государстве, поскольку они не только не защищают акционеров, но и создают широкие возможности для противозаконного вмешательства государства в право собственности и другие имущественные и неимущественные права.

"В случае принятия проекта закона будут нарушены основные конституционные права неопределенного круга лиц, и международные обязательства нашего государства, а Украина потеряет любые инвестиционные перспективы. Тем более в такое очень непростое для страны время. Поэтому искренне надеемся, что законотворцы примут верное решение и не будут загонять экономику страны в тупик", - подытожили в ЕБА.

Что думают нардепы о законопроекте №11195

Добавим, что народный депутат Алексей Гончаренко назвал этот законопроект антиконституционным, дискриминационным и нарушающим права собственности лиц и должен быть отклонен или доработан.

"Иначе к нам будут относиться как к тирании, с соответствующими последствиями. И никаких инвестиций мы не дождемся", - говорится в его сообщении.

Народный депутат Ярослав Железняк также высказался против законопроекта №11195:

"Да, уважаемый бизнес – вчера и сегодня в повестке дня стоял абсолютно идиотский законопроект #11195, о том, что в несудебном порядке могут конфисковать имущество любого предприятия, если в его составе хоть одну акцию имеет лицо, находящееся под санкциями СНБО. Так вот – законопроект рассматриваться не будет и в таком виде шансов нет”, – сообщил он.

В свою очередь заместитель министра юстиции Инна Богатых сообщила, что резонансный законопроект №11195 с новым механизмом взыскания санкционных активов, вызвавший протесты бизнеса, не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады в нынешнем виде. Она пообещала убрать неоднозначные формулировки из документа.

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