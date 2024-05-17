Открытие авиаперевозок позволит закрыть небо над Украиной

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что открытие аэропорта во Львове поможет закрыть небо над Украиной.

Об этом он сказал в пятницу, 17 мая, во время Национального туристического саммита во Львове, пишет Интерфакс-Украина.

"Для нас важно открыть аэропорт. На каждой международной встрече мы акцентируем внимание на том, что открытие аэропорта – это, с одной стороны, закрытие неба над Украиной. С другой стороны, это огромная возможность для иностранного инвестора, иностранного туриста увидеть Украину", – подчеркнул Козицкий.

Он также отметил, что это и возможность для людей путешествовать. И дать возможность понять, что расстояние, например, от Львова до Лондона, почти такое же, как расстояние от Львова до Донецка.

"Что мы очень большое государство и единственные в своей мечте победить", – добавил глава ОВА.

При этом Козицкий озвучил целый ряд вызовов, которые туристическая отрасль должна решать.

"Один из главных вызовов – это доступность. Сфера гостеприимства должна быть готова предоставлять услуги людям, имеющим определенные особенности, людям с инвалидностью. И должны быть готовы принять их и их семьи", – подчеркнул глава ОВА.

Что известно об открытии аэропортов в Украине

Украина прилагает значительные усилия для восстановления авиасообщения из Киева и Львова, которое было прервано с началом великой войны в феврале 2022 года, поскольку наличие надежной логистики, транспортного сообщения, особенно авиасообщения - это фундаментально важные элементы деловой и инвестиционной деятельности страны.

В настоящее время Украина начала переговоры с регуляторами США и ЕС о возобновлении пассажирских авиаперевозок, но перспектива и сроки возобновления авиасообщения пока неизвестны.

Отметим, возобновление авиасообщения в Украине является важным вопросом, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что в 2024 году вопрос восстановления авиасообщения точно сдвинется с мертвой точки , но есть четыре ключевых компонента, которые для этого нужно решить:

защита аэропортов, где будет решено начать авиаперевозки;

подготовка инфраструктуры;

механизм страхования;

компания, которая возьмется совершать перелеты.

Напомним, из Одессы в аэропорт Кишинева осуществили тестовый запуск аэротрансфера. Его целью является ускорение проезда украинцев, направляющихся в международный аэропорт Кишинев. Билет стоит 800 грн.

Также это должно разгрузить пункты пропуска через границу, уменьшить сосредоточение большого количества транспорта и людей, ускорить процедуру пересечения.