- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Мировые цены на нефть обрушились на фоне новостей об увеличении квот ОПЕК+: какими будут цены на АЗС
За первые две недели сентября оптовый рынок дизеля и бензина остается крайне изменчивым. Если на той неделе цены шли вверх из-за перебоев поставок горючего, то падение нефтяных котировок заставляет трейдеров снижать цены. Газ в опте также умеренно растет из-за роста котировок в Средиземноморье. Впрочем, опрошенные Delo.ua эксперты убеждены, что на стелах АЗС на этой неделе будет сохраняться стабильность, а существенных изменений следует ожидать только с ухудшением погоды.
В конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились, поскольку августовские данные по занятости в США сигнализируют о возможном падении спроса на топливо в стране, являющейся крупнейшим потребителем нефти в мире. При этом запасы сырой нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,4 млн баррелей, а не снизились, как не ожидали аналитики. Нефтяные котировки давили и ожидания встречи членов картеля ОПЕК+, где рассматривалась возможность увеличения квот на добычу. Эта встреча состоялась 7 сентября и картель договорилась об увеличении добычи на 137 тыс. баррелей в сутки, начиная с октября. Это решение приведет к дальнейшему снижению котировок в понедельник 8 сентября.
По состоянию на вечер пятницы 5 сентября по сравнению с предыдущим днем октябрьские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на $1,49 за баррель или на 2,22% до $65,5 за баррель, а октябрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate снизились на $7,6 баррель.
Несмотря на это, трейдеры учитывают также риски, связанные с поставкой. Аналитики прогнозируют, что любое сокращение поставок российской нефти на мировой рынок может вызвать рост глобальных котировок. Такие ограничения могут быть вызваны санкциями США и ЕС против России, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров с Украиной. Впрочем, недавнее участие главы кремля на параде в Пекине сигнализирует о сохранении поставок российской нефти на глобальный рынок.
Оптовый рынок бензина и дизеля лихорадит, но это не повлияет на стелы
По данным консалтинговой компании "Нафторынок" на 5 сентября по сравнению с 29 августа средняя оптовая цена дизтоплива выросла на 96 коп./л до 46,8 грн/л. При этом по сравнению со средой 3 сентября дизель подешевел на 21 коп./л.
Спотовая цена дизтоплива в Европе накануне 4 сентября снизилась на 1-1,4% по сравнению с предыдущим днем: в портах Северо-Западной Европы котировки снизились на $8-9/т, а в Средиземноморье на $10/т до 700-712/т и $702-713/т. Котировки газойля (основное сырье для производства дизтоплива) 5 сентября по сравнению с предыдущим днем снизились на $11,25/т (–1,6%) – до $683,63/т.
Фактор курса гривны по состоянию на 5 сентября оставался стабильным: курс доллара по отношению к гривне уменьшился на 2 коп., до 41,35 грн в пятницу. В то же время, евро подешевел на 7 коп. до 48,13 грн.
В "Нефтерынке" отметили, что по техническим причинам на Мажекяйском НПЗ на прошлой неделе резко сократилось производство дизтоплива. Это вынудило предприятие пересмотреть и сократить недельные лимиты отгрузки. На этой неделе доступные объемы дизтоплива на этом предприятии также будут ограничены. В то же время, по оценке "Нафторинка", объемы поставок дизеля из Литвы бензовозами остаются на уровне предыдущего месяца. В минувшую пятницу оптовые цены на Юге в портах снизились с 45 грн/л до 44,2 грн/л на условиях отгрузки на этой неделе.
Средняя оптовая цена на бензин А-95 по состоянию на 5 сентября по сравнению с 29 августа выросла на 43 коп./л до 48,36 грн/л. По сравнению со средой 3 сентября рост составил 5 коп./л.
Котировки бензина А-95 в европейских портах увеличились на 0,7-1,1% в четверг 4 сентября по сравнению с предыдущим днем. В портах Северо-Западной Европы котировки выросли на $6/т, до $767-774/т, а в Средиземноморье - на $8/т, до $744-754/т.
На АЗС цены за прошлую неделю почти не изменились. По состоянию на вечер пятницу 7 сентября, по сравнению с 29 августа, средняя цена бензина А-95 снизилась на 6 коп./л до 58,99 грн/л, а дизель в среднем подешевел на 3 коп./л до 58,99 грн/л.
Небольшое снижение средней цены обусловлено удешевлением бензина и дизтоплива на АЗС Marshal и Market на 1 грн/л.
По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, цены бензина и дизеля на оптовом рынке сохраняют высокую волатильность, колеблясь вместе с нефтяными котировками, что усиливается спекулятивными настроениями трейдеров. Кроме этого, есть ряд объективных факторов, обусловливающих рост цен — таких как новое обмеление Дуная и снижение поставок горючего из Словакии. Впрочем, падение цен на нефть также заставляет импортеров снижать цену горючего.
Он отмечает, что на следующей неделе цены на бензин и дизтопливо на Украинских АЗС останутся неизменными, а существенные изменения на стелах начнутся с осенними дождями.
Газ умеренно дорожает в опте из-за роста котировок в Средиземноморье
По данным "Нафторынка", по состоянию на 5 сентября по сравнению с 3 сентября средняя цена LPG в Украине на условиях самовывоза снизилась на 83 грн/т до 52 013 грн/т. Средняя цена пропан-бутана на условиях доставки снизилась на 122 грн/т.
На АЗС цены на газ за прошлую неделю почти не изменились. По состоянию на 5 сентября, по сравнению с 29 августа, средняя цена газа снизилась на 2 коп./л до 34,11 грн/л.
По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе оптовая цена на пропан-бутан может возрасти в пределах 1 тыс. грн/тонна. Рост обусловлен в первую очередь увеличением сентябрьских цен Sonatrach на сентябрь. Так, по сравнению с августом цена на пропан выросла на $5/т до $450/т, а бутан подорожал на $10/т до $425/т. Алжирская компания Sonatrach является крупным производителем пропан-бутана в Средиземноморье, а цены являются главным индикатором цены на LPG в регионе.
Кроме того, трейдеры готовятся к закрытию на ремонт Мажекяйского НПЗ в Литве, являющегося существенным хабом LPG в Балтийском регионе, откуда Украина частично импортирует этот вид горючего.
В то же время, Шубан отмечает, что на АЗС цены на автогаз на этой неделе останутся неизменными, поскольку на рынке сохраняется легкий профицит газа и некоторые сети АЗС сбывают избыток этого горючего на оптовый рынок.
Цены на горючее в крупных сетях АЗС:
|Сеть АЗС
|Бензин А-95, грн/л
|Дизпальное, грн/л
|Автогаз, грн/л
|OKKO
|61,99
|58,99
|35,99
|WOG
|61,99
|58,99
|35,98
|Socar
|61,99
|58,99
|35,98
|Motto
|58,49
|54,49
|32,49
|БРСМ-Нафта
|54,99
|51,99
|32,99
Данные: приложения сетей АЗС.