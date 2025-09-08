Мировые цены на нефть обрушились на фоне новостей об увеличении квот ОПЕК+: какими будут цены на АЗС

За первые две недели сентября оптовый рынок дизеля и бензина остается крайне изменчивым. Если на той неделе цены шли вверх из-за перебоев поставок горючего, то падение нефтяных котировок заставляет трейдеров снижать цены. Газ в опте также умеренно растет из-за роста котировок в Средиземноморье. Впрочем, опрошенные Delo.ua эксперты убеждены, что на стелах АЗС на этой неделе будет сохраняться стабильность, а существенных изменений следует ожидать только с ухудшением погоды.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились, поскольку августовские данные по занятости в США сигнализируют о возможном падении спроса на топливо в стране, являющейся крупнейшим потребителем нефти в мире. При этом запасы сырой нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,4 млн баррелей, а не снизились, как не ожидали аналитики. Нефтяные котировки давили и ожидания встречи членов картеля ОПЕК+, где рассматривалась возможность увеличения квот на добычу. Эта встреча состоялась 7 сентября и картель договорилась об увеличении добычи на 137 тыс. баррелей в сутки, начиная с октября. Это решение приведет к дальнейшему снижению котировок в понедельник 8 сентября.

По состоянию на вечер пятницы 5 сентября по сравнению с предыдущим днем октябрьские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на $1,49 за баррель или на 2,22% до $65,5 за баррель, а октябрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate снизились на $7,6 баррель.

Несмотря на это, трейдеры учитывают также риски, связанные с поставкой. Аналитики прогнозируют, что любое сокращение поставок российской нефти на мировой рынок может вызвать рост глобальных котировок. Такие ограничения могут быть вызваны санкциями США и ЕС против России, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров с Украиной. Впрочем, недавнее участие главы кремля на параде в Пекине сигнализирует о сохранении поставок российской нефти на глобальный рынок.

Оптовый рынок бензина и дизеля лихорадит, но это не повлияет на стелы

По данным консалтинговой компании "Нафторынок" на 5 сентября по сравнению с 29 августа средняя оптовая цена дизтоплива выросла на 96 коп./л до 46,8 грн/л. При этом по сравнению со средой 3 сентября дизель подешевел на 21 коп./л.

Спотовая цена дизтоплива в Европе накануне 4 сентября снизилась на 1-1,4% по сравнению с предыдущим днем: в портах Северо-Западной Европы котировки снизились на $8-9/т, а в Средиземноморье на $10/т до 700-712/т и $702-713/т. Котировки газойля (основное сырье для производства дизтоплива) 5 сентября по сравнению с предыдущим днем снизились на $11,25/т (–1,6%) – до $683,63/т.

Фактор курса гривны по состоянию на 5 сентября оставался стабильным: курс доллара по отношению к гривне уменьшился на 2 коп., до 41,35 грн в пятницу. В то же время, евро подешевел на 7 коп. до 48,13 грн.

В "Нефтерынке" отметили, что по техническим причинам на Мажекяйском НПЗ на прошлой неделе резко сократилось производство дизтоплива. Это вынудило предприятие пересмотреть и сократить недельные лимиты отгрузки. На этой неделе доступные объемы дизтоплива на этом предприятии также будут ограничены. В то же время, по оценке "Нафторинка", объемы поставок дизеля из Литвы бензовозами остаются на уровне предыдущего месяца. В минувшую пятницу оптовые цены на Юге в портах снизились с 45 грн/л до 44,2 грн/л на условиях отгрузки на этой неделе.

Средняя оптовая цена на бензин А-95 по состоянию на 5 сентября по сравнению с 29 августа выросла на 43 коп./л до 48,36 грн/л. По сравнению со средой 3 сентября рост составил 5 коп./л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах увеличились на 0,7-1,1% в четверг 4 сентября по сравнению с предыдущим днем. В портах Северо-Западной Европы котировки выросли на $6/т, до $767-774/т, а в Средиземноморье - на $8/т, до $744-754/т.

На АЗС цены за прошлую неделю почти не изменились. По состоянию на вечер пятницу 7 сентября, по сравнению с 29 августа, средняя цена бензина А-95 снизилась на 6 коп./л до 58,99 грн/л, а дизель в среднем подешевел на 3 коп./л до 58,99 грн/л. Небольшое снижение средней цены обусловлено удешевлением бензина и дизтоплива на АЗС Marshal и Market на 1 грн/л.

По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, цены бензина и дизеля на оптовом рынке сохраняют высокую волатильность, колеблясь вместе с нефтяными котировками, что усиливается спекулятивными настроениями трейдеров. Кроме этого, есть ряд объективных факторов, обусловливающих рост цен — таких как новое обмеление Дуная и снижение поставок горючего из Словакии. Впрочем, падение цен на нефть также заставляет импортеров снижать цену горючего.

Рынок лихорадит. На прошлой неделе дизель в Измаиле стоил 45,5 грн/л, а затем цена рухнула до 44 грн/л. Это очень существенный скачок, но это никоим образом не влияет на стелы АЗС, потому что большая маржа позволяет операторам сглаживать такие колебания. Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

Он отмечает, что на следующей неделе цены на бензин и дизтопливо на Украинских АЗС останутся неизменными , а существенные изменения на стелах начнутся с осенними дождями.

Газ умеренно дорожает в опте из-за роста котировок в Средиземноморье

По данным "Нафторынка", по состоянию на 5 сентября по сравнению с 3 сентября средняя цена LPG в Украине на условиях самовывоза снизилась на 83 грн/т до 52 013 грн/т. Средняя цена пропан-бутана на условиях доставки снизилась на 122 грн/т.

На АЗС цены на газ за прошлую неделю почти не изменились. По состоянию на 5 сентября, по сравнению с 29 августа, средняя цена газа снизилась на 2 коп./л до 34,11 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе оптовая цена на пропан-бутан может возрасти в пределах 1 тыс. грн/тонна. Рост обусловлен в первую очередь увеличением сентябрьских цен Sonatrach на сентябрь. Так, по сравнению с августом цена на пропан выросла на $5/т до $450/т, а бутан подорожал на $10/т до $425/т. Алжирская компания Sonatrach является крупным производителем пропан-бутана в Средиземноморье, а цены являются главным индикатором цены на LPG в регионе.

Кроме того, трейдеры готовятся к закрытию на ремонт Мажекяйского НПЗ в Литве, являющегося существенным хабом LPG в Балтийском регионе, откуда Украина частично импортирует этот вид горючего.

В то же время, Шубан отмечает, что на АЗС цены на автогаз на этой неделе останутся неизменными, поскольку на рынке сохраняется легкий профицит газа и некоторые сети АЗС сбывают избыток этого горючего на оптовый рынок.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальное, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 32,49 БРСМ-Нафта 54,99 51,99 32,99

Данные: приложения сетей АЗС.