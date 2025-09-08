Світові ціни на нафту обвалилися на фоні новин про збільшення квот ОПЕК+: якими будуть ціни на АЗС

За перші два тижні вересня гуртовий ринок дизелю й бензину залишається вкрай мінливим. Якщо на тому тижні ціни йшли догори через перебої постачання пального, то падіння нафтових котирувань змушує трейдерів знижувати ціни. Газ в гурті також помірно росте через зростання котирувань в Середземномор'ї. Втім опитані Delo.ua експерти переконані, що на стелах АЗС на цьому тижні зберігатиметься стабільність, а суттєвих змін варто очікувати лише з погіршенням погоди.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту знизилися, оскільки серпневі дані щодо зайнятості в США сигналізують про можливе падіння попиту на пальне в країні, яка є найбільшим споживачем нафти у світі. При цьому запаси сирої нафти в США за минулий тиждень зросли на 2,4 млн барелів, а не знизились, як не це очікували аналітики. На нафтові котирування тиснули й очікування зустрічі членів картелю ОПЕК+, де розглядалась можливість збільшення квот на видобуток. Ця зустріч відбулася 7 вересня і картель домовилась про збільшення видобутку на 137 тис. барелів на добу починаючи з жовтня. Це рішення зумовить подальше зниження котирувань в понеділок 8 вересня.

Станом на вечір п'ятниці 5 вересня порівняно з попереднім днем жовтневі ф’ючерси еталонної марки Brent здешевшали на $1,49 за барель або на 2,22% до $65,5 за барель, а жовтневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate знизились на $1,61 або на 2,54% до $61,87 за барель.

Попри це трейдери зважають також на ризики, які пов'язані з постачанням. Аналітики прогнозують, що будь-яке скорочення постачання російської нафти на світовий ринок може викликати зростання глобальних котирувань. Такі обмеження можуть бути викликані санкціями США та ЄС, проти Росії, щоб змусити Путіна сісти за стіл перемовин з Україною. Втім недавня участь очільника кремля на параді в Пекіні сигналізує про збереження постачання російської нафти на глобальний ринок.

Гуртовий ринок бензину та дизелю лихоманить, але це не вплине на стели

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" станом на 5 вересня порівняно з 29 серпня середня гуртова ціна дизпалива зросла на 96 коп./л до 46,8 грн/л. При цьому порівняно з середою 3 вересня дизель здешевшав на 21 коп./л.

Спотова ціна дизпалива в Європі напередодні 4 вересня знизилась на 1-1,4% порівняно з попереднім днем: в портах Північно-Західної Європи котирування знизились на $8-9/т, а в Середземномор’ї на $10/т, до 700-712/т і $702-713/т відповідно. Котирування газойлю (основна сировина для виробництва дизпалива) 5 вересня порівняно з попереднім днем знизились на $11,25/т (–1,6%) – до $683,63/т.

Фактор курсу гривні станом на 5 вересня залишався стабільним: курс долара відносно гривні зменшився на 2 коп., до 41,35 грн у п’ятницю. Водночас євро подешевшало на 7 коп. до 48,13 грн.

В "Нафторинку" зауважили, що через технічні причини на Мажекяйському НПЗ на минулому тижні різко скоротилося виробництво дизпалива. Це змусило підприємство переглянути та скоротити тижневі ліміти відвантаження. На цьому тижні доступні обсяги дизпального на цьому підприємстві також будуть обмежені. Водночас за оцінкою "Нафторинку", обсяги постачання дизеля з Литви бензовозами залишаються на рівні попереднього місяця. Водночас в минулу п'ятницю гуртові ціни на Півдні в портах знизились з 45 грн/л до 44,2 грн/л на умовах відвантаження на цьому тижні.

Середня гуртова ціна на бензин А-95 станом на 5 вересня порівняно з 29 серпня зросли на 43 коп./л до 48,36 грн/л. Порівняно з середою 3 вересня зростання склало 5 коп./л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах збільшилися на 0,7-1,1% у четвер 4 вересня порівняно з попереднім днем. В портах Північно-Західної Європи котирування зросли на $6/т, до $767-774/т, а в Середземномор’ї — на $8/т, до $744-754/т.

На АЗС ціни за минулий тиждень майже не змінились. Станом на вечір п'ятницю 7 вересня порівняно з 29 серпня середня ціна бензину А-95 знизилась на 6 коп./л до 58,99 грн/л, а дизель в середньому здешевшав на 3 коп./л до 58,99 грн/л. Невелике зниження середньої ціни було зумовлено здешевшанням бензину та дизпалива на АЗС Marshal та Market на 1 грн/л.

За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна, ціни бензину та дизелю на гуртовому ринку зберігають високу волатильність, коливаючись разом з нафтовими котируваннями, що підсилюється спекулятивними настроями трейдерів. Крім цього є низка об'єктивних факторів, що зумовлюють зростання цін — таких як нове обміління Дунаю та зниження постачання пального зі Словаччини. Втім падіння цін на нафту також змушує імпортерів знижувати ціну пального.

Ринок лихоманить. На тому тижні дизель в Ізмаїлі коштував 45,5 грн/л, а потім ціна обвалилася до 44 грн/л. Це дуже суттєвий стрибок, але це жодним чином не впливає на стели АЗС, бо велика маржа дозволяє операторам згладжувати такі коливання Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Він зауважує, що на наступному тижні ціни на бензин та дизпальне на Українських АЗС залишаться незмінними , а суттєві зміни на стелах почнуться з першими осінніми дощами.

Газ помірно дорожчає в гурті через зростання котирувань в Середземномор'ї

За даними "Нафторинку" станом на 5 вересня порівняно з 3 вересня середня ціна LPG в Україні на умовах самовивозу знизилася на 83 грн/т до 52 013 грн/т. Середня ціна пропан-бутану на умовах доставки знизилась на 122 грн/т.

На АЗС ціни на газ за минулий тиждень майже не змінилися. Станом на 5 вересня порівняно з 29 серпня середня ціна газу знизилась на 2 коп./л до 34,11 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, на цьому тижні гуртова ціна на пропан-бутан може зрости в межах 1 тис. грн/тонна. Зростання зумовлено в першу чергу збільшенням вересневих цін Sonatrach на вересень. Так порівняно з серпнем ціна на пропан зросла на $5/т до $450/т, а бутан здорожчав на $10/т до $425/т. Алжирська компанія Sonatrach є значним виробником пропан-бутану в Середземномор'ї, а її ціни є головним індикатором ціни на LPG в регіоні.

Крім того, трейдери готуються до закриття на ремонт Мажекяйського НПЗ в Литві, який є суттєвим хабом LPG в Балтійському регіоні, звідки Україна частково імпортує цей вид пального.

Водночас Шубан зауважує, що на АЗС ціни на автогаз на цьому тижні залишаться незмінними, оскільки на ринку зберігається легкий профіцит газу і деякі мережі АЗС збувають надлишок цього пального на гуртовий ринок.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 32,49 БРСМ-Нафта 54,99 51,99 32,99

Дані: застосунки мереж АЗС.