"Нафтогаз" до сих пор не включил в балансирующую группу газораспределительные компании, работающие в условиях боевых действий

На заседании Штаба по подготовке к отопительному сезону при Правительстве технический директор Региональной газовой компании Сергей Бондарь отметил, что нерешенным остается вопрос о включении ряда операторов ГРМ в балансирующую группу для закупки газа для покрытия производственно-технологических потерь по регулируемой цене.

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Он пояснил, что ГК "Нафтогаз Украины" выдвигает к находящимся в зоне боевых действий операторам ГРМ требования, которые невозможно выполнить заранее.

К примеру, требование об "отсутствии задолженности за природный газ, полученный в период с 1 марта по 30 апреля 2022 года". Так, 40% клиентов "Харьковгаза" полгода жили под оккупацией, половина из них - в зоне активных боевых действий. Поэтому поступления от тарифа на распределение снизились более чем на 50%. В "Харьковгоргазе" из-за войны оплата услуг распределения снизилась до 30-40%.

Аналогичная ситуация у других операторов ГРМ в "горячих" регионах. Она усложнена тем, что остановившие производство промышленные предприятия корректируют заказанную мощность и для них плата за распределение не начисляется. Следовательно снижается и тарифная выручка Операторов ГРМ.

Возрастает задолженность и со стороны производителей тепла. Например, "Днепровская ТЭЦ", которая передана в собственность "Нафтогаза Украины", рассчитывается за услугу распределения на уровне 22% и задолжала 54 млн грн. В результате АО "Днепропетровскгаз" не включено в балансирующую группу.

"В настоящее время Операторы ГРМ, не включенные в балансирующую группу, получают технологический газ от поставщика "последней надежды". Согласно актам приема-передачи, поступившим в августе в АО "Харьковгоргаз", цена газа на ВТВ достигала 145 000 грн/ тыс куб. м. Это в 20 раз выше стоимости газа, предусмотренной в тарифе Операторов ГРМ – 7 420 грн/тыс куб. м", – объяснил Бондарь.

Таким образом, ГК "Нафтогаз Украины" формирует безнадежные долги, которые никогда не будут иметь источников покрытия. Подобные долги можно будет погасить только путем компенсации из государственного бюджета.

"Операторы ГРМ в зоне боевых действий находятся в очень сложном положении. Им едва хватает средств на выплаты заработных плат и закупку материалов для восстановления газовых сетей после обстрелов.

Напомним, что в начале марта КМУ принял постановление №222, которым возложил специальные обязанности на ГК "Нафтогаз Украины". Среди прочего на компанию возложена обязанность поставлять технологический газ для Операторов ГРМ по фиксированной цене – 7420 грн/тыс куб. м.