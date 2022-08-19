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"Нафтогаз" приобретет "Славутицкую ТЭС"
Антимонопольный комитет Украины разрешил предприятию "Нафтогаз Биоэнергия" ("дочка" НАК "Нафтогаз Украины") приобрести долю в уставном капитале ООО "Славутицкая ТЭС", которая превышает 50% голосов в высшем органе управления общества.
Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
В настоящее время на "Славутицкой ТЭС" идет строительство и ведение в эксплуатацию когенерационной установки и котельной, которые будут работать с использованием биомассы.
После завершения работ ТЭС заработает на полную мощность, сейчас станция не осуществляет хозяйственной деятельности.Подписывайтесь на наш Telegram канал
После ввода в эксплуатацию ТЭС будет производить электроэнергию и поставлять тепловую энергию в территориальных границах Славутича Киевской области.
"Введение "Славутицкой ТЭС" в эксплуатацию позволит отказаться от сжигания газа для производства энергии в пользу возобновляемых источников. Как следствие, местная энерго- и теплогенерация будет независимой от поставки газа и его стоимости, что обеспечит усиление энергетической безопасности Украины и улучшит состояние окружающей среды", - отметили в АМКУ.
Отметим, что в Украине "зеленая энергетика" оказалась на грани банкротства. Сегмент возобновляемой энергетики нуждается в стабилизации, поскольку оплаты за солнечную и ветряную электрогенерацию в стране недостаточно для покрытия расходов станций.
Кроме того, некоторые ТЭС останавливаются из-за боевых действий. Так, ранее из-за обстрела остановила работу Славянской ТЭС. Как отметили в ПАО "Донбассэнерго", это было сделано с целью сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей.