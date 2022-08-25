"Нефтегаз" обманывает украинцев на десятки миллионов гривен в начислениях за газ - СМИ

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" обманывает своих клиентов на десятки миллионов гривен, начисляя в квитанциях за природный газ за май-июль этого года гораздо большие суммы, чем было использовано на самом деле.

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Об этом пишет издание "Зеркало недели" со ссылкой на массовые жалобы потребителей в Facebook.

Так, потребители жалуются, что в платежках от оператора ГРМ зафиксирован один объем газа, а в платежках от ГК "Нефтегаз Украины" начисление произведено на больший объем.

По данным ГК "Нафтогаз Украины", в июле 2022 года ее контакт-центр обработал более 1,19 млн клиентских звонков, 23% которых касались именно начислений. Из чего можно сделать вывод о том, что минимум 274 тысячи дозвонившихся на контакт-центр потребителей были не согласны с суммами в платежке. При этом огромное количество украинцев не смогло дозвониться операторам "Нафтогаза". Потребители, которым удалось связаться с новым поставщиком, не смогли получить ответа на вопрос о внезапно появившихся долгах.



В комментариях под постами разгневанных клиентов в Facebook ГК "Нафтогаз Украины" также не смогла объяснить, на основании каких именно данных производились начисления в мае-июле.

Огромные разногласия в данных о потреблении газа связаны с тем, что "Нафтогаз" в процессе начислений и выставления счетов за газ не учитывал данные с Информационной платформы ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", тем самым игнорируя "Правила поставки природного газа бытовым потребителям".

Судя по комментариям под постами на странице ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook, госкомпания не может качественно обслуживать более 12 миллионов клиентов, большинство из которых у нее появилось в мае этого года. Вместо качественного сервиса "Нафтогаз" раздувает суммы в счетах потребителей.

Напомним, 29 апреля 2022 года Кабинет Министров ввел механизм специальных обязательств по поставке газа населению, условия которого не смог выполнить ни один крупный поставщик в Украине. С 1 мая 2022 года большинство бытовых потребителей природного газа были автоматически переведены на поставщика "последней надежды", функции которого выполняет ГК "Нафтогаз Украины".