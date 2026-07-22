"Ответственность работодателя — быть рядом с человеком не только во время работы, но и в самые сложные моменты его жизни", — Елена Семич, ДТЭК

Елена Семич, директор по управлению персоналом и директор Академии ДТЭК, рассказывает об особенностях HR в энергетике, поддержке коллективов, работающих в опасных условиях, корпоративных программах профобразования и принципах построения ответственного бренда работодателя.

Что позволяет ДТЭК сегодня содержать ключевых специалистов и какие компетенции/профессии стали критическими для энергетиков?

– Ежегодно мы проводим комплексные внутренние исследования разного характера – от бренда работодателя до измерения соцклимата. Да, мы спрашиваем у наших людей: что держит вас в компании? В последние годы самый популярный ответ неизменен: стабильность.

Это чувство объединяет все наши предприятия — и тех, кто восстанавливает тепловые станции после ракетных ударов, и тех, кто ремонтирует электросети в прифронтовых районах, и офисные команды, которые выходят на работу после ночных обстрелов. Природа стабильности разная, но ценность одна: люди хотят быть убеждены в постоянстве своей ежедневной работы, о том, что работодатель своевременно выплатит зарплату, оперативно сообщит об изменениях.

Еще одним важным фактором является забота. Для сотрудников ценно ощущать заботу работодателя: эта потребность особенно обостряется в нестабильное время. Следует отметить, что подход к попечительству должен быть комплексным: должна быть целостная система поддержки, которая будет учитывать разные аспекты благосостояния человека.

Именно такая последовательность в исполнении обязательств формирует репутацию ДТЭК как ответственного работодателя. Для нас ответственность – это способность оставаться надежной опорой для людей даже в самых сложных условиях.

Что касается критических компетенций, то запрос на них после начала полномасштабной войны изменился по логике потребностей. В энергетике в целом и в ДТЭК, в частности, учитывая кризис на рынке труда, особенно остро ощущается дефицит не только технических и производственных специалистов, которые восстанавливают сети и оборудование и обеспечивают непрерывность работы, но и части офисного персонала.

Ваши команды работают в очень опасных условиях. Как HR-функция поддерживает людей, которые ежедневно восстанавливают энергетику под обстрелами?

- У нас достаточно разные бизнесы, поэтому ежедневная реальность разных категорий сотрудников отличается. Один коллектив восстанавливает тепловую станцию после удара, пытаясь запустить блок. Другой восстанавливает сети под обстрелами врага в прифронтовой зоне. Третий работает в офисе, где выключают свет, и после ночного обстрела продолжает выполнять свою работу, от которой зависит функционирование бизнеса.

В начале полной масштабной войны нашим приоритетом стала программа "ДТЭК заботится", которая приобрела еще большее значение. Ее философия состоит в поддержании ментального и физического состояния сотрудников компании. Проект реализуется по трем направлениям:

Безопасность: устройство укрытий; помощь в эвакуации и релокации работников и их семей; трудоустройство людей, вынужденно покинувших свои дома; предоставление материальной и гуманитарной помощи пострадавшим от боевых действий и работникам в прифронтовых зонах. Физическое здоровье: поддержка медицинских центров в офисах и на предприятиях, предоставление медицинского страхования, организация и проведение курсов первой домедицинской помощи. Ментальное здоровье: психологическая поддержка (Школа жизнестойкости, встречи с психологами, коуч-сессии, расширение штата корпоративных психологов и психологов на предприятиях, создание чата для обращения за психологической помощью, опрос "Как ты?", распространение материалов о психологическом здоровье и популяризации детей) сотрудников и т.д.

Мы убеждены, что ответственный работодатель должен заботиться не только о рабочем месте, но и о физической, психологической и социальной стойкости людей. Поэтому большинство наших программ поддержки выходят за пределы традиционной HR-функции.

ДТЭК активно исследует психоэмоциональное состояние сотрудников. Какие ключевые инсайты вы получили за время войны?

- Первое, что мы поняли, - людям более важна предсказуемость, чем отсутствие трудностей. Работа с вызовами – неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому мы выбираем находить у них новые возможности. Никто не ожидает, что завтра станет легче, но люди нуждаются в понимании того, что происходит: куда двигается бизнес, какие решения принимаются и почему, что будет с зарплатой и т.д. Знания и информированность формируют доверие и чувство покоя, поэтому мы укрепляем прозрачную коммуникацию с сотрудниками.

Второй момент – влияние семейных проблем и личных обстоятельств. В Украине не осталось семей, которых не затронула бы война: родные и друзья на фронте или в оккупации, разрушенное жилье, разлука и расстояние из-за эвакуации или переезда за границу — все это давит на человека и существует параллельно с рабочими вопросами и бытом. В ответ на эти вызовы компания усугубляет направление психологической поддержки и оперативно реагирует на запросы сотрудников.

Третий инсайт: человеку нужен человек. Общение, взаимодействие, поддержание окружения помогают стабилизировать и восстанавливать ресурсное состояние.

Мы слышим наших коллег и реагируем на укрепление корпоративных традиций через командообразующие, интеллектуальные мероприятия, волонтерство, спортивные активности и общий досуг.

Изменились ли подходы к обучению и развитию персонала, в частности инженеров и энергетиков, за четыре года войны? Как на бизнес оказывают влияние образовательные программы компании?

- Одним из ключевых изменений стало то, что мы расширили традиционный трек профессионального развития для всех сотрудников возможностью выбирать так называемые актуальные навыки, то есть прямо соответствующие вызовам настоящего. Например, навыки работы с ИИ, медицинская помощь, управление собственными финансами и т.д.

Вторым важным направлением стало ментальное здоровье. С 2022 года наполнение программ ежегодно пересматривается с учетом опыта, который проходят наши сотрудники и новых вызовов. Мы подходим к обучению по этому направлению как к живой системе поддержки, которая адаптируется вместе с командой.

Еще одно важное направление – профессиональная подготовка. ДТЭК обучает и развивает энергетиков через собственную образовательную экосистему: Академия ДТЭК имеет 10 филиалов, 8 аккредитованных квалификационных центров и ежегодно обучает более 25 тыс. специалистов.

Компания обеспечивает полный цикл развития квалификаций: от участия в создании профессиональных стандартов до разработки программ, оценки, сертификации и подтверждения профессиональных компетентностей.

ДТЭК готовит специалистов для дефицитных и критически важных профессий. В периметре обучения — 75 профессий, значительная часть которых является ключевой для стабильной работы энергетики и не всегда достаточно покрывается государственной системой образования.

Мы усиливаем обучение цифровым инструментам профессиональной подготовки: компания использует интерактивные онлайн-курсы, корпоративную LMS, VR-тренажеры и анимированные обучающие модули. В то же время видим свою роль более широко: нам уже есть чем делиться с рынком, и мы это активно делаем, открывая возможности для масштабирования опыта и выхода на новые горизонты сотрудничества.

Как эффективными оказались решения, направленные на возвращение к работе в компании ветеранов? Какие уроки компания извлекла для себя за годы построения системы поддержки ветеранов и мобилизованных сотрудников?

– Для нас показатель эффективности наших решений №1 – качество интеграции ветеранов, а не количество людей, вернувшихся к работе в компании. Сегодня в ДТЭК работают почти 700 ветеранов российско-украинской войны (около 500 из них вернувшиеся к нам после службы, почти 200 сотрудников — пришедшие к нам с рынка). Мы видим, что работники, получающие комплексную поддержку — от сохранения связи во время службы до сопровождения по возвращении, скорее адаптируются, восстанавливаются и привлекаются к рабочим процессам. В то же время, для нас принципиально важно, чтобы это возвращение не было формальным, а отвечало реальным потребностям человека.

Один из ключевых уроков, которые мы извлекли из собственного опыта: универсальных решений в этом направлении не существует. У каждого ветерана есть свой опыт, свой путь и свои запросы на этапе возвращения. Именно поэтому мы переходим от стандартных HR-подходов к индивидуализируемым решениям, фокусируясь на диалоге, гибкости и доверии.

Второй важный урок: возвращение ветеранов не может быть исключительно задачей HR-функции. В ДТЭК к этому процессу привлечена большая кроссфункциональная команда: специалисты по HR, медицинская служба, психологи, специалисты по охране труда, юристы. Мы формируем культуру ветераноориентированности, где есть уважение к опыту службы, понимание контекста и готовность коллектива поддержать. Именно поэтому делаем акцент на обучении менеджеров, работе с командами, развитии эмпатии и соответствующего управленческого поведения.

И третий урок: мы четко отдаем себе отчет, что речь идет не только о возвращении к работе, а о более глобальном вопросе — возвращении к полноценной профессиональной и социальной жизни.

Именно так мы понимаем ответственность работодателя — быть рядом с человеком не только во время работы, но и в самые сложные моменты его жизни, помогая вернуться к профессии, команде и полноценной жизни.