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Памятник коррупции, захваченный РФ: что нужно знать о горящих "вышках Бойко"
Россияне до сих пор не могут справиться с пожаром на так называемых "вышках Бойко", буровых платформах "Черномрнефтегаза", которые украинские защитники поразили ракетами. Огонь уже добрался до скважины.
Как известно, удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза" Вооруженные силы Украины нанесли 20 июня.
Так называемые "Вышки Бойко" - это две плавучие буровые установки "Петр Годованец" (2010 года постройки) и "Украина" (2012 года), прозванные в честь тогдашнего министра топлива и угольной промышленности Юрия Бойко.
В украинских СМИ их также называют "памятником коррупции", так как вышки были закуплены на сотни миллионов долларов дороже рыночной цены.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В расследовании "Зеркало недели" в 2011 году, журналисты, в частности, указывали, что "Черноморнефтегаз" приобрел морскую буровую установку на 150 миллионов долларов дороже, чем она стоили на зарубежных рынках.
В тендере тогда участвовали две фирмы, в менеджменте которых упоминался один и тот же директор: латвийский предприниматель Эрик Ванагельс.
В рамках следствия, было установлено, что Ванагельс - подставное лицо. Мужчина, в буквальном смысле жил в подвале в Литве, тогда, как рижская компания IOS (с представительством в Украине) использовала его фамилию для регистрации разных офшорных фирм.
Уголовные дела по "вышкам Бойко"
По "вышкам Бойко" уголовных дел было несколько, и ещё отдельное расследование проводила даже Швейцария.
Одно из ключевых производств было начато Главным следственным управление МВД (министром был Аваков) в 2015 году - по факту хищения денежных средств в сумме около 60 млн. долларов при закупке буксиров для транспортировки буровых вышек.
Замначальника ГСУ МВД в этот период был нардеп от нынче уже запрещённой партии ОПЗЖ Григорий Мамка. По результатам его работы, виновные в этом деле названы не были, Бойко и другие фигуранты - подозрений не получили. Напротив, после безуспешного следствия, Григорий Мамка оказался в списках партии Бойко, благодаря чему в 2019 году стал нардепом. Сейчас Мамка до сих пор является замглавы однго из ключевых комитетов ВРУ - правоохранительного, а значит и не утратил доступ к гостайне.
Как россияне украли вышки
19 марта 2014 года, когда был аннексирован украинский Крым, россияне захватили и газовые вышки. В захвате участвовали десантники 104-го десантно-штурмового полка ВДВ РФ.
В 2015 году стало известно, что Россия отбуксировала вышки ближе в сторону Крыма к Голицинскому газоконденсатному месторождению.
Вернуть Украине принадлежащие нам буровые установки тогда никто не пытался. С тех пор, они качали украинский газ на нужды РФ, вплоть до 20 июня текущего года.
Отметим, по данным Лига.нет, бывший лидер запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Юрий Бойко, хочет остаться в парламенте и уже думает над новым политическим проектом под выборы после войны.