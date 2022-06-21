Памятник коррупции, захваченный РФ: что нужно знать о горящих "вышках Бойко"

Россияне до сих пор не могут справиться с пожаром на так называемых "вышках Бойко", буровых платформах "Черномрнефтегаза", которые украинские защитники поразили ракетами. Огонь уже добрался до скважины.

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Как известно, удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза" Вооруженные силы Украины нанесли 20 июня.

Так называемые "Вышки Бойко" - это две плавучие буровые установки "Петр Годованец" (2010 года постройки) и "Украина" (2012 года), прозванные в честь тогдашнего министра топлива и угольной промышленности Юрия Бойко.

В украинских СМИ их также называют "памятником коррупции", так как вышки были закуплены на сотни миллионов долларов дороже рыночной цены.

В расследовании "Зеркало недели" в 2011 году, журналисты, в частности, указывали, что "Черноморнефтегаз" приобрел морскую буровую установку на 150 миллионов долларов дороже, чем она стоили на зарубежных рынках.

В тендере тогда участвовали две фирмы, в менеджменте которых упоминался один и тот же директор: латвийский предприниматель Эрик Ванагельс.

В рамках следствия, было установлено, что Ванагельс - подставное лицо. Мужчина, в буквальном смысле жил в подвале в Литве, тогда, как рижская компания IOS (с представительством в Украине) использовала его фамилию для регистрации разных офшорных фирм.

Эрик Ванагельс

Уголовные дела по "вышкам Бойко"

По "вышкам Бойко" уголовных дел было несколько, и ещё отдельное расследование проводила даже Швейцария.

Одно из ключевых производств было начато Главным следственным управление МВД (министром был Аваков) в 2015 году - по факту хищения денежных средств в сумме около 60 млн. долларов при закупке буксиров для транспортировки буровых вышек.

Замначальника ГСУ МВД в этот период был нардеп от нынче уже запрещённой партии ОПЗЖ Григорий Мамка. По результатам его работы, виновные в этом деле названы не были, Бойко и другие фигуранты - подозрений не получили. Напротив, после безуспешного следствия, Григорий Мамка оказался в списках партии Бойко, благодаря чему в 2019 году стал нардепом. Сейчас Мамка до сих пор является замглавы однго из ключевых комитетов ВРУ - правоохранительного, а значит и не утратил доступ к гостайне.

Как россияне украли вышки

19 марта 2014 года, когда был аннексирован украинский Крым, россияне захватили и газовые вышки. В захвате участвовали десантники 104-го десантно-штурмового полка ВДВ РФ.

В 2015 году стало известно, что Россия отбуксировала вышки ближе в сторону Крыма к Голицинскому газоконденсатному месторождению.

Вернуть Украине принадлежащие нам буровые установки тогда никто не пытался. С тех пор, они качали украинский газ на нужды РФ, вплоть до 20 июня текущего года.

Отметим, по данным Лига.нет, бывший лидер запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Юрий Бойко, хочет остаться в парламенте и уже думает над новым политическим проектом под выборы после войны.