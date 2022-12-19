Поставки горючего в Украину растут. Рынок ожидает снижение цен на все виды топлива

В первой половине декабря поставки горючего в Украину выросли. Из-за большого количества топлива на рынке и существенного падения спроса в зимний период рынок ожидает снижения цен на все виды топлива в конце декабря и январе.

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По словам аналитика профильного издания "НефтеРынок" Александра Сиренко, в первой половине декабря по сравнению со второй половиной ноября поставки бензина в Украину выросли на 36%, поставки дизельного горючего выросли на 25%, а поставки автогаза газа выросли на 23%

Сиренко отмечает, что большое количество ресурса на рынке, а также падение спроса приведет к падению цен на все виды горючего сначала на оптовом рынке, а впоследствии на АЗС.

"Первый сигнал, говорящий о том, что вскоре цены на горючее начнут падать уже получил рынок сжиженного газа. 16 декабря одна из компаний, производящая автогаз в Украине, провела аукцион, по результатам которого цена упала более чем на 10%. Это является признаком. того, что первый рыночный пузырь из трех уже лопнул. Похожая ситуация была летом, когда рынок автогаза тоже первым отреагировал на тренд понижения цены. Тогда начиная с августа по сентябрь падали цены на все виды горючего", - говорит эксперт.

По его словам, по состоянию на середину декабря объем поставок дизельного горючего в Украину сопоставим с объемами, которые поступали в страну в августе 2021 года. Поскольку уровень потребления дизтоплива в Украине пока невысокий, эксперт допускает, что игроки рынка накапливают ресурс.

Сиренко считает, что в текущей ситуации большой объем поставок рано или поздно начнет давить на цены, что приведет к падению цены на виды горючего сначала в опте, а затем и в розницу.

Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что, несмотря на снижение котировок на рынке нефти, европейские трейдеры повысили премии для украинских покупателей. Вместе с тем со следующей недели (26 декабря-1 января) в ЕС ожидается существенное падение спроса из-за зимних праздников. Соответственно, на рынке ЕС высвободятся большие объемы горючего, что приведет к снижению цены.

"Единственное, что может вызвать проблемы - погода. В этом году снегоочистительная техника не так готова к зиме, как в прошлом году. Соответственно обильные снегопады могут усложнить логистику и вызвать пробки на пограничных переходах. Это обусловит перебои с поставками топлива в Украину, а также усложнит логистику внутри страны. Кроме того, есть риски, что во время сильных морозов на юге замерзшее устье Думаю, что также сильно усложнит ситуацию, поскольку большие объемы топлива мы продолжаем получать танкерами", - говорит Леушкин.

Он говорит, что из-за того, что на западе страны сильные морозы у многих игроков рынка замерзло горючее, поскольку европейское горючее оказалось не готовым к сильным морозам. Также из-за погоды на прошлой неделе (12-18 декабря) была усложнена логистика горючего по Европе и Украине.

Сеть АЗС Цена на бензин А-95 грн/л Цена на дизтопливо грн/л Цена на автогаз грн/л OKKO 54 56 29,99 WOG 54 56 29,98 Socar 50,99 57,99 - Motto 49,98 55,48 - БРСМ-Нефть 50,99 54,99 28,59

Цены на горючее в крупных сетях АЗС г. Киев