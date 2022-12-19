Поставки пального в Україну ростуть. Ринок очікує зниження цін на всі види палива

В першій половині грудня поставки пального в Україну зросли. Через велику кількість пального на ринку та суттєве падіння попиту в зимовий період ринок очікує зниження цін на всі види палива в кінці грудня та у січні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За словами аналітика профільного видання "НафтоРинок" Олександра Сіренко, в першій половині грудня в порівнянні з другою половиною листопада поставки бензину в Україну зросли на 36%, поставки дизельного пального зросли на 25%, а поставки автогазу газу зросли на 23%

Сіренко зазначає, що велика кількість ресурсу на ринку, а також падіння попиту зумовить падіння цін на всі види пального спочатку на оптовому ринку, а згодом на АЗС.

"Перший сигнал, котрий говорить про те, що незабаром ціни на пальне почнуть падати вже отримав ринок зрідженого газу. 16 грудня одна з компаній, котра виробляє автогаз в Україні провела аукціон, за результатами якого ціна впала більш ніж на 10%. Це є ознакою того, що перша ринкова бульбашка з трьох вже лопнула. Схожа ситуація була влітку, коли ринок автогазу теж першим відреагував на тренд зниження ціни. Тоді починаючи з серпня по вересень падали ціни на всі види пального", - каже експерт.

За його словами, станом на середину грудня об'єм поставок дизельного пального в Україну є співставний з об'ємами, котрі надходили в країну в серпні 2021 року. Оскільки рівень споживання дизпалива в Україні наразі є невисоким, експерт допускає, що гравці ринку накопичують ресурс.

Сіренко вважає, що в поточній ситуації великий об'єм поставок рано чи пізно почне тиснути на ціни, що приведе до падіння ціни на всі види пального спочатку в опті, а потім і в роздріб.

Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін каже, що попри зниження котирувань на ринку нафти, європейські трейдери підвищили премії для українських покупців. Разом з тим, з наступного тижня(26 грудня-1 січня) в ЄС очікується суттєве падіння попиту через зимові свята. Відповідно на ринку ЄС вивільняться великі обсяги пального, що призведе до зниження ціни.

"Єдине що може викликати проблеми - погода. Цього року снігоочисна техніка не так готова до зими, як минулого року. Відповідно великі снігопади можуть ускладнити логістику та викликати затори на прикордонних переходах. Це зумовить перебої з поставками палива в Україну, а також ускладнить логістику всередині країни. Крім того, є ризики, що під час сильних морозів на півдні замерзне гирло Думаю, що також сильно ускладнить ситуацію, оскільки великі об'єми палива ми продовжуємо отримувати танкерами", - каже Льоушкін.

Він говорить, що наразі через те, що на заході країни сильні морози у багатьох гравців ринку замерзло пальне, оскільки європейське пальне виявилося не готовим до сильних морозів. Також через погоду на минулому тижні(12-18 грудня) була ускладнена логістика пального по Європі та Україні.

Мережа АЗС Ціна на бензин А-95 грн/л Ціна на дизпальне грн/л Ціна на автогаз грн/л OKKO 54 56 29,99 WOG 54 56 29,98 Socar 50,99 57,99 - Motto 49,98 55,48 - БРСМ-Нафта 50,99 54,99 28,59

Ціни на пальне в великих мережах АЗС м. Київ